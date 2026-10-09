Magyar Péter nem kíméli a régi rendszer embereit, most Windisch László ÁSZ-elnököt szólította fel lemondásra

A magyar választók április 12-én egyértelműen úgy döntöttek, hogy nem a korábbi rendszer fenntartóival és kiszolgálóival képzelik el az ország jövőjét
- nyilatkozta Magyar Péter miniszterelnök az ATV-nek adott interjújában. A soha nem látott arányú győzelem erős felhatalmazást adott az előző kormányzat bábjainak tartott vezetők elmozdítására, a miniszterelnök elmondása szerint pedig a leváltások érintik
- a köztársasági elnököt,
- a legfőbb ügyészt, valamint
- a Kúria,
- a Gazdasági Versenyhivatal,
- az Országos Bírósági Hivatal és
- az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökét is.
A fenti vezetők közül a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke és a legfőbb ügyész már nincs a helyén, a Gazdasági Versenyhivatal egyik elnökhelyettese pedig szintén távozott. Magyar Péter szerint a Versenyhivatalból érkező belső információk alapján ez a sors vár Rigó Csaba elnökre is.
A kormányfő ezután az Állami Számvevőszék és Windisch László elnök tevékenységére tért át és egyértelművé tette: a szervezet vezetőjének távoznia kell hivatalából.
Bár az ÁSZ kiemelt feladata az állami szervek és a politikai pártok gazdálkodásának szigorú ellenőrzése, Windisch László elnöksége alatt a hivatal kettős mércét alkalmazott
- állította Magyar Péter.
Míg a korábbi ellenzéki pártokat folyamatos vizsgálatokkal és súlyos bírságokkal sújtották, a Fidesz működésében soha nem találtak szabálytalanságot. A hivatal ráadásul korábban azt a valóságtól elrugaszkodott álláspontot képviselte, hogy a Megafon tevékenysége nem kapcsolódott a kormánypárt kampányához - említette a legszembetűnőbb példákat a kormányfő.
Magyar Péter ezután arról is beszélt, hogy "a múlt árnyoldalai napról napra derülnek ki", melyre a legfrissebb példa a Megafon Mészáros Lőrinc általi finanszírozása.
Ez a vádak szerint egyértelműen tiltott pártfinanszírozásnak minősül, az ÁSZ elnöke viszont a számonkérésekre rendre csak az elhúzódó, akár éveket is igénybe vevő vizsgálati határidőkkel takarózik.
Ugyanez a szándékos késlekedés jellemezte a Magyar Nemzeti Bank körüli ügyeket is, amelyek során a hatóságok tétlenül várták meg, amíg a Matolcsy-klánhoz köthető érdekkörök több százmilliárd forintot tüntettek el. A hivatal csak a vagyonvesztés után lépett, majd utólag azzal büszkélkedett, hogy ők tettek először feljelentést.
Az új irányítás szerint ez a fajta intézményi működés a továbbiakban teljességgel elfogadhatatlan
- jelentette ki az interjúban Magyar Péter.
A kormányfő bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a bírák hamarosan megkapják a jogot arra, hogy döntsenek a Kúria és az OBH vezetőiről is.
Az aktuális visszaélésekről, az elszámoltatás jelenlegi állásáról és a többi fontos közéleti ügyről várhatóan a 11 órakor kezdődő kormányzati sajtótájékoztatón is új fejlemények derülnek ki, de a legfontosabbakat ebben a cikkben a Portfolio is összegyűjtötte.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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