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Már olcsóbb a négyórás akkumulátor, mint az új gázos csúcserőmű
Gazdaság

Már olcsóbb a négyórás akkumulátor, mint az új gázos csúcserőmű

Portfolio
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A négyórás akkumulátoros energiatárolók fajlagos áramköltsége már a világ szinte minden piacán alacsonyabb, mint az új, gázzal működő csúcserőműveké - írja a Utility Dive egy elemzés alapján.

Az Egyesült Államokban a 2026-ban üzembe álló négyórás akkumulátorok fajlagos áramköltsége 65-75 százalékkal alacsonyabb, mint egy új, nyílt ciklusú gázturbinás (OCGT) csúcserőműé – mondta a Wood Mackenzie szóvivője a lapnak. A vizsgálatuk alapján a fő különbség az, van-e az adott államban szén-dioxid kvóta, tehát olyan szabályozás, ami alapján a kibocsátott CO2 mennyiség után díjat kell fizetni.

Ahmed Jameel Abdullah, a Wood Mackenzie vezető elemzője szerint a piacon tapasztalható gázturbinahiány és a "belevaló" földgáz árának ingadozása

felhajtja a csúcsidei termelés költségét, miközben a bővülő akkugyártás ezzel ellentétben lenyomja a tárolás árát.

A gázturbinák piacán ugyanis komoly hiány van. Az adatközpontok áramigénye miatt Észak-Amerikában a gázerőművi beruházások egészen a 2030-as évek végéig tartó kínálati hiányciklusba lesznek - emelik ki az elemzésben. Továbbá arra is rámutatnak, hogy a gázturbinák ára 2027 végére kilowattonként 600 dollárra nőhet, ami 2019-hez képest 195 százalékos drágulás.

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A vizsgálat alapján a Közel-Keleten és Afrikában a négyórás tárolás költsége 2035-re 33 százalékkal, megawattóránként 80 dollárra csökkenhet, és ezzel a régió minden árampiacán kiszoríthatja a gázos csúcserőműveket.

Magyarországon is gyorsan nő a tárolókapacitás: a MAVIR adatai szerint januárban még csak 197 megawatt akkumulátor működött a rendszerben, októberre már közel 1000 megawatt, vagyis kilenc hónap alatt ötszörösére nőtt a beépített teljesítmény.

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