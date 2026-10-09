15°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megegyezett Putyinnal Trump: hatalmas segítséget küld Oroszország
Gazdaság

Megegyezett Putyinnal Trump: hatalmas segítséget küld Oroszország

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy Oroszország azonnali hatállyal több mint 300 ezer tonna gázolajat fog az amerikai és a világpiacra szállítani. Az elnök erről azután számolt be, hogy saját értékelése szerint "rendkívül sikeres" egyeztetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Trump tájékoztatása szerint Oroszország ezt követően

rövid időn belül további 3 millió tonna gázolajat is leszállít, az orosz finomítói kapacitások függvényében.

A megállapodás értelmében novemberben további 500 ezer tonna, majd közvetlenül azt követően újabb 1 millió tonna dízelüzemanyag érkezik a piacra.

A Kreml által közzétett közlemény szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken kijelentette: országa kész kőolajat és kőolajtermékeket szállítani az Egyesült Államok és a világpiac piacaira, ami az egész világgazdaság javát szolgálná. A Kreml által közzétett nyilatkozatból az is kiderült, hogy a két vezető megvitatta az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdését, valamint az iráni helyzetet is.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: feljelentés, minimálbéremelés, költségvetés - zajlik a kormányzati munka

Lehullott a lepel a 2027-es költségvetés fontos részletéről

Kimondta a spanyol szakértő: ez a módszer teljesen alkalmatlan a nyugdíjrendszer megmentésére

A hírre a WTI és a Brent olaj árfolyama is egyaránt eséssel reagált.

R6ncy8ob

Az amerikai elnök korábban már belengette, hogy "rendkívüli bejelentést' fog tenni a dízellel kapcsolatban. A gázolaj ára hetven százalékkal emelkedett az amerikai–izraeli–iráni háború kitörése óta, annak ellenére, hogy a kormányzat több látványos lépést is tett a kínálat bővítésére. Trump nyomást gyakorolt szövetségeseire a stratégiai készletek felszabadítása érdekében, és kiterjesztette a pirosra színezett dízel felhasználási lehetőségeit is, ám ezek az intézkedések eddig nem hozták meg a várt eredményt.

mnFYA3gN
Kapcsolódó cikkünk

Rendkívüli bejelentést ígér Trump az elszabadult dízelárak miatt

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Epésen reagált Magyar Péter: elárulta, mi lesz a lakossági állampapírok adómentességével
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Váratlan ajándék a Tisza-kormánytól: sok nyugdíjas még nagyobb emelést kap januárban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility