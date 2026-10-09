Megegyezett Putyinnal Trump: hatalmas segítséget küld Oroszország

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy Oroszország azonnali hatállyal több mint 300 ezer tonna gázolajat fog az amerikai és a világpiacra szállítani. Az elnök erről azután számolt be, hogy saját értékelése szerint "rendkívül sikeres" egyeztetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Trump tájékoztatása szerint Oroszország ezt követően

rövid időn belül további 3 millió tonna gázolajat is leszállít, az orosz finomítói kapacitások függvényében.

A megállapodás értelmében novemberben további 500 ezer tonna, majd közvetlenül azt követően újabb 1 millió tonna dízelüzemanyag érkezik a piacra.

A Kreml által közzétett közlemény szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken kijelentette: országa kész kőolajat és kőolajtermékeket szállítani az Egyesült Államok és a világpiac piacaira, ami az egész világgazdaság javát szolgálná. A Kreml által közzétett nyilatkozatból az is kiderült, hogy a két vezető megvitatta az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdését, valamint az iráni helyzetet is.

A hírre a WTI és a Brent olaj árfolyama is egyaránt eséssel reagált.

Az amerikai elnök korábban már belengette, hogy "rendkívüli bejelentést' fog tenni a dízellel kapcsolatban. A gázolaj ára hetven százalékkal emelkedett az amerikai–izraeli–iráni háború kitörése óta, annak ellenére, hogy a kormányzat több látványos lépést is tett a kínálat bővítésére. Trump nyomást gyakorolt szövetségeseire a stratégiai készletek felszabadítása érdekében, és kiterjesztette a pirosra színezett dízel felhasználási lehetőségeit is, ám ezek az intézkedések eddig nem hozták meg a várt eredményt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 09. Rendkívüli bejelentést ígér Trump az elszabadult dízelárak miatt

Forrás: Reuters

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