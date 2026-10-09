Megérkeztek az első számok: mit nyertek a magyar fogyasztók az árampiaci csatlakozással?

Már az első napokban csökkentek a magyar áramrendszer kiegyensúlyozásához szükséges energia árai az európai MARI- és PICASSO-platformokhoz való csatlakozás után – mondta Herczeg Sándor, a MEKH főosztályvezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián. A bővülő kínálat és az erősebb verseny szerinte a fogyasztóknak kedvez, miközben a hazai szereplők előtt is új exportlehetőségek nyíltak. Az első tapasztalatok ugyanakkor azt is megmutatták, hogy a csatlakozás nem tünteti el a hirtelen árkiugrásokat.
Hogy miért a MEKH a felelőse a MARIS és PICASSO európai villamosenergia-rendszer kiegyenlítési platformokhoz való csatlakozásnak?
Mert valakinek képviselnie kell a fogyasztókat. A csatlakozás a fogyasztónak is érdeke, mivel ennek következtében egy likvidebb piac jött létre, ami a kínálat növekedése és a kereslet változatlansága mellett lefelé irányuló hatást gyakorolhat az árakra
- emelte ki.
Az elmúlt napok tapasztalatai pedig pontosan azt mutatják, hogy csökkenő szabályozási energia árak, csökkenő kiegyenlítő energia árak mentén a fogyasztók járnak jól.
Ez a teljes működő rendszerköltség optimálisan tartásához is fontos, ami pedig végül fogyasztói oldalon a versenyképességet befolyásolja
– mondta Herczeg Sándor.
Emiatt - a kikényszerítésnek azt a változatát választva, ahol az együttműködés volt hangsúlyos - a MEKH a MAVIR-ral és az energiaügyi minisztériummal közösen létrehozott egy munkacsoportot, és nagyon szoros menetrend mentén monitorozta a folyamatokat, valamennyi szükséges szabályzatot közösen értelmezve; ezek jóváhagyása időben megtörtént, valamint egy korábbi jelentős piaci erő-határozat kivezetése is megtörtént a szabályos termékek bevezetésével (ez az az ársapka, ami az EU-s szabályozások mentén már nem lehetséges).
A szabályozási energia átlagárak változásánál a néhány nap alatt megállapítható volt, hogy a jellemző ártartományunk - ami az aFRR igénybevételi árakat jelenti - mindkét irányban tendenciaszerűen olcsóbbá vált.
Ha megnézzük október első napjait, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy az átlagárak is alacsonyabbak, mint egy évvel ezelőtt októberben
- tette hozzá.
Az ártüskéknél elmondása szerint az látható, hogy pozitív irányban 2026 október 5-én az import irányú határkeresztező szűkössége miatt viszonylag magasabb ártüskék jelentek meg, ami meg is jelent a kiegyenlítő energiában; negatív irányban pedig szintén október 5-én vélhetően egy hibás szlovén ajánlatadás miatt történtek viszonylag magasabb kiugrások. A határkeresztező szűkülettel jellemezhető időszakokba tehát a PICASSO árakban is megjelenhet az ártüske, az aktuális hazai árviszonyoktól függően.
A magyar és régiós (német, osztrák, cseh, szlovák, szlovén) szabályozási energia (aFRR) árak konvergenciáját illetően megállapítható, hogy országtól függően változó, a 4 másodperces optimalizációs ciklusok átlagosan 51-81%-ában alakult ki árkonvergencia - ez szerinte azt jelenti, hogy a magyar árak, illetve a környező országok árai közötti konvergencia elég jól sikerült. (Ha 100% lenne az érték, akkor az azt jelentené, hogy folyamatosan egyformák voltak a szabályozási energia áraink.)
A szabályozási energia igénybevétellel kapcsolatban az látható, hogy a jelentős, platformon keresztül elérhető kínálati bővülés miatt magas importarány alakult ki, de az exportlehetőséget is ki tudtuk használni.
Vagyis tényleg tudnak versenyezni magyar szereplők is a szomszédos országokg
- emelte ki Herczeg.
A fogyasztók által fizetendő mérlegköri kiegyenlítő energia (KE) árak alakulásáról megállapítható az első napok alapján, hogy a korábbinál sokkal erősebb a KE árkonvergenciája a spot piaci árakkal. A szabályozási energiaártüskék KE hatása miatt is továbbra is fontos a pozíciók zárása a nagykereskedelmi piacokon (DAM + ID piacon), és továbbra is fontos üzenet, hogy ne hagyja senki szabályozási energia piacra a kiegyenlítést, hiszen a KE képlete egyértelműen és folyamatosan a nagyker és szabályozási energia ár fölé helyezi a KE árat, ami mindenképpen nagyobb költség, mintha a spot piacokon zárnánk a pozit - hangsúlyozta Herczeg Sándor.
A MARI-PICASSO időszakra vonatkozó első kapacitástenderek (október – havi kapacitáslekötés) adatai alapján a lekötési díjak enyhe csökkenése tapasztalható e területen is
- emelte ki.
A következő időszakban további országok csatlakoznak a PICASSO (Horvátország, Románia, Svédország, Románia) és a MARI platformjaihoz (Románia, Lengyelország, Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, Horvátország, Görögország).
A Hivatal szakértője az előadását követő panelbeszélgetésben is részt vett, és a csatlakozással kapcsolatos nagyobb képről is beszélt:
Címlapkép forrása: Portfolio
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