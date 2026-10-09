Megérkeztek az első számok: mit nyertek a magyar fogyasztók az árampiaci csatlakozással?

Hogy miért a MEKH a felelőse a MARIS és PICASSO európai villamosenergia-rendszer kiegyenlítési platformokhoz való csatlakozásnak?

Mert valakinek képviselnie kell a fogyasztókat. A csatlakozás a fogyasztónak is érdeke, mivel ennek következtében egy likvidebb piac jött létre, ami a kínálat növekedése és a kereslet változatlansága mellett lefelé irányuló hatást gyakorolhat az árakra

- emelte ki.

Az elmúlt napok tapasztalatai pedig pontosan azt mutatják, hogy csökkenő szabályozási energia árak, csökkenő kiegyenlítő energia árak mentén a fogyasztók járnak jól.

Ez a teljes működő rendszerköltség optimálisan tartásához is fontos, ami pedig végül fogyasztói oldalon a versenyképességet befolyásolja

– mondta Herczeg Sándor.

Emiatt - a kikényszerítésnek azt a változatát választva, ahol az együttműködés volt hangsúlyos - a MEKH a MAVIR-ral és az energiaügyi minisztériummal közösen létrehozott egy munkacsoportot, és nagyon szoros menetrend mentén monitorozta a folyamatokat, valamennyi szükséges szabályzatot közösen értelmezve; ezek jóváhagyása időben megtörtént, valamint egy korábbi jelentős piaci erő-határozat kivezetése is megtörtént a szabályos termékek bevezetésével (ez az az ársapka, ami az EU-s szabályozások mentén már nem lehetséges).

A szabályozási energia átlagárak változásánál a néhány nap alatt megállapítható volt, hogy a jellemző ártartományunk - ami az aFRR igénybevételi árakat jelenti - mindkét irányban tendenciaszerűen olcsóbbá vált.

Ha megnézzük október első napjait, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy az átlagárak is alacsonyabbak, mint egy évvel ezelőtt októberben

- tette hozzá.

Herczeg Sándor Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, főosztályvezető (Stratégiai Elemzések Főosztálya) Herczeg Sándor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője. Villamosmérnök, mérnök-közgazdász, MBA végzettségekkel rendelkezik. Korábban üzletfejlesz … Tovább

Az ártüskéknél elmondása szerint az látható, hogy pozitív irányban 2026 október 5-én az import irányú határkeresztező szűkössége miatt viszonylag magasabb ártüskék jelentek meg, ami meg is jelent a kiegyenlítő energiában; negatív irányban pedig szintén október 5-én vélhetően egy hibás szlovén ajánlatadás miatt történtek viszonylag magasabb kiugrások. A határkeresztező szűkülettel jellemezhető időszakokba tehát a PICASSO árakban is megjelenhet az ártüske, az aktuális hazai árviszonyoktól függően.

A magyar és régiós (német, osztrák, cseh, szlovák, szlovén) szabályozási energia (aFRR) árak konvergenciáját illetően megállapítható, hogy országtól függően változó, a 4 másodperces optimalizációs ciklusok átlagosan 51-81%-ában alakult ki árkonvergencia - ez szerinte azt jelenti, hogy a magyar árak, illetve a környező országok árai közötti konvergencia elég jól sikerült. (Ha 100% lenne az érték, akkor az azt jelentené, hogy folyamatosan egyformák voltak a szabályozási energia áraink.)

A szabályozási energia igénybevétellel kapcsolatban az látható, hogy a jelentős, platformon keresztül elérhető kínálati bővülés miatt magas importarány alakult ki, de az exportlehetőséget is ki tudtuk használni.

Vagyis tényleg tudnak versenyezni magyar szereplők is a szomszédos országokg

- emelte ki Herczeg.

A fogyasztók által fizetendő mérlegköri kiegyenlítő energia (KE) árak alakulásáról megállapítható az első napok alapján, hogy a korábbinál sokkal erősebb a KE árkonvergenciája a spot piaci árakkal. A szabályozási energiaártüskék KE hatása miatt is továbbra is fontos a pozíciók zárása a nagykereskedelmi piacokon (DAM + ID piacon), és továbbra is fontos üzenet, hogy ne hagyja senki szabályozási energia piacra a kiegyenlítést, hiszen a KE képlete egyértelműen és folyamatosan a nagyker és szabályozási energia ár fölé helyezi a KE árat, ami mindenképpen nagyobb költség, mintha a spot piacokon zárnánk a pozit - hangsúlyozta Herczeg Sándor.

A MARI-PICASSO időszakra vonatkozó első kapacitástenderek (október – havi kapacitáslekötés) adatai alapján a lekötési díjak enyhe csökkenése tapasztalható e területen is

- emelte ki.

A következő időszakban további országok csatlakoznak a PICASSO (Horvátország, Románia, Svédország, Románia) és a MARI platformjaihoz (Románia, Lengyelország, Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, Horvátország, Görögország).

A Hivatal szakértője az előadását követő panelbeszélgetésben is részt vett, és a csatlakozással kapcsolatos nagyobb képről is beszélt:

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