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Megjelent a kormány döntése Budapest 120 milliárdos támogatásról
Gazdaság

Megjelent a kormány döntése Budapest 120 milliárdos támogatásról

MTI
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Megjelent a főváros 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatásáról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben pénteken.

Eszerint a kormány Budapest Főváros Önkormányzata működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében központi költségvetési támogatást nyújt, ami kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei - az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában álló gazdasági társaságok - 2025. és 2026. évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható.

Ennek érdekében kiegészítik a központi költségvetéséről szóló törvény mellékletét, és abba bekerül a "Budapest Főváros Önkormányzata kötelező feladatai ellátásának támogatása" cím, egyúttal átcsoportosítanak ide a Központi Maradványelszámolási Alapból 120 milliárd forintot.

A külön pályázat nélküli, vissza nem térítendő támogatás feltétele, hogy a Fővárosi Önkormányzat "megteszi a szükséges intézkedéseket" a 2023., 2024., 2025. és 2026. évi

szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban indított, a folyamatban lévő perektől történő elállás érdekében.

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A költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítják a Fővárosi Önkormányzat számára.

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