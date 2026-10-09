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Megszólaltak a fuvarozók a ma bejelentett adócsökkentésről
Gazdaság

Megszólaltak a fuvarozók a ma bejelentett adócsökkentésről

MTI
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A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary üdvözli a fuvarozókat érintő jövedéki adó könnyítést, amelyet pénteken jelentett be a közlekedési és beruházási miniszter.

Lajkó Ferenc, a szervezet főtitkára az MTI megkeresésére azt mondta, a kormánnyal folytatott egyeztetések nyomán sikerült elérniük a kitűzött célok jelentős részét. Hozzátette, hogy a közös munkát szakmai munkacsoportokban folytatják, hogy további javaslataikból is a fuvarozó vállalkozások működését segítő intézkedések szülessenek.

Vitézy Dávid pénteki bejelentése szerint

a kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót.

A tárcavezető közölte: a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár - tette hozzá.

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Kitért arra, hogy emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon, miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók jelezték, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan. Ezért jelentősen bővítik az útdíjellenőrzéssel foglalkozók létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját - közölte a miniszter.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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