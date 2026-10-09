19°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Minden részlet kiderült a vagyonadóról: rögtön ráugrottak az internetezők a témára
Gazdaság

Minden részlet kiderült a vagyonadóról: rögtön ráugrottak az internetezők a témára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Pénzügyminisztérium tervezete szerint 2027. január 1-jétől vezetik be a vagyonadót, amely a tárca tájékoztatása szerint négy év alatt 800 milliárd forint bevételt hozhat az államnak. Az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonrészt évi 1 százalékos, a 100 milliárd forint feletti vagyonokat pedig 1,5 százalékos adó terheli majd, a külföldre menekítést pedig egy úgynevezett exit tax akadályozná meg. Magyar Péter miniszterelnök a vagyonjellegű adók alacsony arányával és a növekvő vagyoni egyenlőtlenségekkel indokolta az új adót. A Google Trends adatai szerint a téma iránti érdeklődés szeptember végén és a végleges tervezet október 6-i megjelenése után ugrott meg az interneten, és messze Budapesten váltotta ki a legnagyobb érdeklődést.

Jövő évben élesedik a vagyonadó

A héten társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadóval már több elemzésünkben is foglalkoztunk a Portfolio-n. A Pénzügyminisztérium szerint az államnak négy év alatt 800 milliárdos bevételt hozó adót 2027. január 1-jétől vezetik majd be.

A tervezet szerint az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonrészt évi 1 százalékkal terhelik majd meg, a 100 milliárd forint feletti vagyonokra pedig 1,5 százalékos kulcs vonatkozik.

Kapcsolódó cikkünk

Megjelent a vagyonadó-csomag - Ezzel indokolja a kormány az új adó bevezetését

Az adóalapot az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó vagyona adja, beleértve az ingatlanokat, cégrészesedéseket, valamint a külföldön és vagyonkezelőknél tartott vagyont is.

A minisztérium csütörtöki háttérbeszélgetésen az is kiderült, hogy a vagyonadónak nem lesz visszaható hatálya, valamint egy exit tax is bevezetésre kerül annak érdekében, hogy megakadályozzák az adó megkerülését a vagyonelemek külföldre mentésével. Ennek szabályai szerint 500 millió forintos vagyon felett a külföldre költözést értékesítésnek tekintenék, a nem realizált nyereséget pedig 15 százalékos szja-kulccsal adóztatnák.

Még több Gazdaság

Uniós szintű extraprofitadót vizsgál az Európai Bizottság az energiacégekre

A tanulmányi ösztöndíj alapjának duplázását kérik a hallgatók a kormánytól, hogy a tanulásra tudjanak fókuszálni

Már a franciákat kostólgatja a kötvénypiac, és ennek nagy ára lehet

A pénteki kormányinfón Magyar Péter miniszterelnök a fogyasztási adók túl magas és a vagyonjellegű adók túl alacsony arányával, valamint a növekvő vagyoni egyenlőtlenségekkel indokolta az új adót. Megismételte Kármán András pénzügyminiszter érvelését is, amely szerint a vagyonadó a produktív beruházások felé tereli a tőkét.

Kapcsolódó cikkünk

Hozzányúl a katához a kormány - Kármán András pénzügyminiszter ismertette a részleteket

Minden részlet a vagyonadóról - Mutatjuk, hogyan fognak fizetni a gazdagok

Vagyonadó-tervezet: így kalkulálhatnak az ingatlantulajdonosok

Budapesten a legintenzívebb az érdeklődés az új adó iránt

A Google Trends adatai szerint a vagyonadó iránti érdeklődés az elmúlt hetekben két nagyobb hullámban futott fel. Először szeptember végén élénkült meg igazán a "vagyonadó" keresési kifejezés iránti érdeklődés Magyarországon, majd október 6-án, a végleges tervezet megjelenését követően ugrott meg újra az érdeklődés a Google-ben. A "társasági adó", valamint "exit tax" kifejezésekkel összevetve jól látható, hogy a vagyonadó aktuálisan sokkal népszerűbb volt az internetes keresésekben.

társasági-adó-vagyonadó-exit-tax-30-nap
Kép forrása: Google Trends

Ha a vagyonadó témakörét egy éves időtávon szemléljük látható, hogy míg tavaly ősztől idén tavaszig alig kerestek rá a témára, az áprilisi választások idején, valamint az azt követő hónapokban is magasra ugrott az érdeklődés. Ennek oka vélhetően az, hogy ebben az időszakban a Tisza-kormány többször is beszélt a tervezés alatt álló adóról. Az alábbi grafikonon viszont látható, hogy

leginkább szeptemberben kezdett el magasra szökni a keresési intenzitás.

vagyonadó-keresések-magyarország-1-év
Kép forrása: Google Trends

A térképes nézet alapján Budapest egyértelműen kiemelkedik a keresési intenzitás tekintetében: messze itt volt a legnagyobb arányú az internetes érdeklődés a vagyonadó iránt. A főváros Pest, Fejér, Hajdú-Bihar és Veszprém megye követi.

vagyonadó-térkép-magyarország-90-nap
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

Kapcsolódó cikkünk

Megérkezett a fordulat az időjárásban: az internetezők is a vénasszonyok nyarára figyelnek

Az AI nem szabályozhatatlan – csak kényelmes annak láttatni

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Tisza-kormány: adócsökkentés, budapesti olimpia, nagy bejelentések Magyar Péteréktől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility