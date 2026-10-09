Minden részlet kiderült a vagyonadóról: rögtön ráugrottak az internetezők a témára

A Pénzügyminisztérium tervezete szerint 2027. január 1-jétől vezetik be a vagyonadót, amely a tárca tájékoztatása szerint négy év alatt 800 milliárd forint bevételt hozhat az államnak. Az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonrészt évi 1 százalékos, a 100 milliárd forint feletti vagyonokat pedig 1,5 százalékos adó terheli majd, a külföldre menekítést pedig egy úgynevezett exit tax akadályozná meg. Magyar Péter miniszterelnök a vagyonjellegű adók alacsony arányával és a növekvő vagyoni egyenlőtlenségekkel indokolta az új adót. A Google Trends adatai szerint a téma iránti érdeklődés szeptember végén és a végleges tervezet október 6-i megjelenése után ugrott meg az interneten, és messze Budapesten váltotta ki a legnagyobb érdeklődést.

Jövő évben élesedik a vagyonadó

A héten társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadóval már több elemzésünkben is foglalkoztunk a Portfolio-n. A Pénzügyminisztérium szerint az államnak négy év alatt 800 milliárdos bevételt hozó adót 2027. január 1-jétől vezetik majd be.

A tervezet szerint az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonrészt évi 1 százalékkal terhelik majd meg, a 100 milliárd forint feletti vagyonokra pedig 1,5 százalékos kulcs vonatkozik.

Az adóalapot az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó vagyona adja, beleértve az ingatlanokat, cégrészesedéseket, valamint a külföldön és vagyonkezelőknél tartott vagyont is.

A minisztérium csütörtöki háttérbeszélgetésen az is kiderült, hogy a vagyonadónak nem lesz visszaható hatálya, valamint egy exit tax is bevezetésre kerül annak érdekében, hogy megakadályozzák az adó megkerülését a vagyonelemek külföldre mentésével. Ennek szabályai szerint 500 millió forintos vagyon felett a külföldre költözést értékesítésnek tekintenék, a nem realizált nyereséget pedig 15 százalékos szja-kulccsal adóztatnák.

A pénteki kormányinfón Magyar Péter miniszterelnök a fogyasztási adók túl magas és a vagyonjellegű adók túl alacsony arányával, valamint a növekvő vagyoni egyenlőtlenségekkel indokolta az új adót. Megismételte Kármán András pénzügyminiszter érvelését is, amely szerint a vagyonadó a produktív beruházások felé tereli a tőkét.

Budapesten a legintenzívebb az érdeklődés az új adó iránt

A Google Trends adatai szerint a vagyonadó iránti érdeklődés az elmúlt hetekben két nagyobb hullámban futott fel. Először szeptember végén élénkült meg igazán a "vagyonadó" keresési kifejezés iránti érdeklődés Magyarországon, majd október 6-án, a végleges tervezet megjelenését követően ugrott meg újra az érdeklődés a Google-ben. A "társasági adó", valamint "exit tax" kifejezésekkel összevetve jól látható, hogy a vagyonadó aktuálisan sokkal népszerűbb volt az internetes keresésekben.

Kép forrása: Google Trends

Ha a vagyonadó témakörét egy éves időtávon szemléljük látható, hogy míg tavaly ősztől idén tavaszig alig kerestek rá a témára, az áprilisi választások idején, valamint az azt követő hónapokban is magasra ugrott az érdeklődés. Ennek oka vélhetően az, hogy ebben az időszakban a Tisza-kormány többször is beszélt a tervezés alatt álló adóról. Az alábbi grafikonon viszont látható, hogy

leginkább szeptemberben kezdett el magasra szökni a keresési intenzitás.

Kép forrása: Google Trends

A térképes nézet alapján Budapest egyértelműen kiemelkedik a keresési intenzitás tekintetében: messze itt volt a legnagyobb arányú az internetes érdeklődés a vagyonadó iránt. A főváros Pest, Fejér, Hajdú-Bihar és Veszprém megye követi.

Kép forrása: Google Trends

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