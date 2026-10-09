Most ütött be a forint megmentése - Ép ésszel felfoghatatlan lyuk az MNB tőkéjén

Hat hónap alatt mintegy 300 milliárd forintos vesztesége volt a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) – derül ki a jegybank féléves beszámolójából. Ezzel 55 milliárd forinttal volt nagyobb a veszteség, mint egy évvel korábban. Mindeközben az MNB saját tőkéje jelentősen romlott, már mínusz 3200 milliárd forint volt június végén. A beszámolóból az látszik, hogy most jelent meg a tőkében szinte teljes egészében az elmúlt évek masszív jegybanki vesztesége, amit eddig elfedett a gyengébb forintárfolyam.

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Az első félévben 303,2 milliárd forint volt az MNB vesztesége az egy évvel korábbi 248 milliárd forint után – derül ki a jegybank féléves jelentéséből. A veszteség elsődleges oka továbbra is a nettó kamateredmény 237 milliárdos mínusza, mely nagyságrendileg nem változott a tavalyi első félévhez képest.

Rontotta viszont az eredményt az, hogy a devizaátváltáson realizált profit 9,2 milliárd forintra esett a tavalyi 43,2 milliárdról, de ez már előzetesen sejthető volt, mivel 2025 második felében is mindössze 13,5 milliárd forint volt.

Pedig korábban évekig a devizaváltáson elkönyvelt profit volt az MNB aranytojást tojó tyúkja, hiszen a kamaton elkönyvelt veszteséget ez kompenzálta részben vagy teljesen. A tavaly kezdődött forinterősödés azonban betett a jegybanknak, hiszen így jelentősen csökkent a devizatartalék bekerülési árfolyama és az aktuális piaci árfolyam közti különbség, ami miatt nyereséget tud realizálni az MNB.

Mitől függ a bankrendszer eredménye?



A jegybank nem egy klasszikus vállalati szervezet, gazdálkodásának eredményét nagyon sajátos tényezők határozzák meg, a fő tételek az alábbiak:



(1) a devizatartalékon elért hozam, jellemzően kamatbevétel,

(2) a jegybanki betétre kifizetett kamat,

(3) a devizaárfolyam változása következtében előálló átértékelődés a devizában lévő vagyonon (a devizatartalékon) és

(4) egyéb tételek.



Ezekről részletesebben írtunk,itt. A legtipikusabb eredménybefolyásoló tényező, hogy a jegybank a devizaalapú követelésein (értsd: a devizatartalékon) alacsony kamatbevételt realizál (1), míg a forrás oldalon a kéthetes (három hónapos) betétre az ennél magasabb alapkamatot fizeti ki (2). A (3) esetében meg kell különböztetni a realizált és a nem realizált átértékelődési eredményt.



Fontos kiemelni, hogy a jegybanki eredményesség nem mércéje annak, hogy a jegybank milyen sikerrel teljesíti gazdaságpolitikai céljait. A kamat- és árfolyamkülönbözetek alakulását rengeteg független tényező befolyásolja, de még a belső tényezők sem mérvadók, mert a jegybank célja nem a pénzügyi értelemben vett eredményes működés, hanem az ár- és pénzügyi stabilitás biztosítása, ami gazdasági környezettől függően igényelhet nyereséges vagy veszteséges működést.

Az MNB beszámolója szerint a tartalék átlagos bekerülési árfolyama 376,37 volt június végén, ami már magasabb volt a 355,05-ös aktuális piaci árfolyamnál. Ez azt jelenti, hogy a jegybanknak vesztesége volt a devizaváltáson a június végi pillanatban. Azért tudott mégis 9,2 milliárdos profitot realizálni, mert az év elején még volt a bekerülési ár felett is a piaci jegyzés. Az ugyanakkor érdekes, hogy hosszú idő után először csökkent a devizatartalék átlagos bekerülési szintje, ami már a forinterősödés eredménye, hiszen a friss deviza alacsonyabb árfolyamon került be.

A forint euróval szembeni árfolyamának 2025. december végéhez képest bekövetkezett erősödése és az arany árfolyamának gyengülése a kiegyenlítési tartalék csökkenésének irányába hatott

- állapítja meg az MNB.

És ez a mondat kulcsfontosságú a jegybank tőkehelyzete szempontjából. Az erősebb forint ugyanis nem csak az eredményben, hanem a tőkében is megjelenik. De pontosan mi az a kiegyenlítési tartalék és mi a szerepe? Ez gyakorlatilag a jegybank nem realizált eredménye, vagyis a nyitott deviza- és egyéb pozíciók átértékelődése. Az összeg azt mutatja meg, hogy ha az MNB most az összes devizatartalékát forintra váltaná és eladná az aranyat, akkor mekkora összeget realizálna. Ez az összeg 2025 végén még majdnem 2000 milliárd forint volt, majd fél év alatt 518,3 milliárdra zuhant. Ez pedig része a jegybank eredménytartalékának és ezen keresztül a saját tőkéjének. Az egy másik kérdés, miért kell egy nem realizált tételt a tőkébe emelni, de a jegybanki számviteli szabályok így rendelkeznek.

Ez azonban egészen mostanáig nem okozott gondot, sőt kifejezetten pozitív volt az MNB számára. Ugyanis az évek alatt felhalmozott jelentős veszteség egy részét elfedte a kiegyenlítési tartalék. Most azonban a forint erősödésével és az arany árfolyamának esésével ez hirtelen megjelent, így

mínusz 3218,7 milliárd forintra zuhant a saját tőke.

Vagyis ez a jelentős tőkeromlás nem az erősebb forint eredménye, sokkal inkább a 2022-es árfolyamválság megelőzésének költsége. Azt már az MNB szakértői is elismerték, hogy négy éve az árfolyamválság küszöbén volt Magyarország, akkor 500 bázisponttal kellett megemelni az irányadó kamatot, hogy megfékezzék a forintra nehezedő nyomást. Nagyrészt ennek eredményeként

három és fél év alatt (2023 eleje és 2026 közepe között) 3400 milliárd forintos veszteséget termelt az MNB.

Ez azonban egészen mostanáig csak részben mutatkozott meg a saját tőkében, mivel a kiegyenlítési tartalék ellensúlyozta.

Ha a jegybank klasszikus vállalkozásként működne, akkor ilyen jelentős negatív saját tőke mellett az adóhatóság már kötelezné a tulajdonosokat tőkepótlásra. Jelen esetben azonban ez a helyzet nem áll fenn,

nehéz is lenne az államnak hirtelen több mint 3200 milliárd forinttal feltőkésíteni az MNB-t.

A parlament már korábban módosította a jegybanktörvényt, hogy erre ne legyen szükség, így a jogszabály megengedi, hogy „átmenetileg” negatív tőkével működjön az MNB. Azt viszont nem definiálták, mi számít átmeneti időnek, így a gyakorlatban bármeddig eltarthat ez a helyzet, amíg a későbbi évek nyereségéből vissza tudják pótolni a tőkét. A monetáris politika hatékonyságát ugyanis nem befolyásolja az MNB tőkehelyzete.

Azt nehéz megmondani, hogy ez meddig tarthat, hiszen nem ismerjük a jövőbeli hazai és nemzetközi kamatkondíciókat, így még becsülni sem lehet, milyen eredményt érhet majd el a jegybank. Az viszont látszik, hogy amennyiben tartós marad a forint jelenlegi erős árfolyama, akkor csak a kamateredmény javulása tudná újra nyereségbe billenteni a jegybankot. Ehhez viszont lényegesen alacsonyabb kamatokra lenne szükség, ami felé elindult az MNB a nyáron, de szeptemberben már megállt a lazítással.

A forinttól jelenleg nehéz elképzelni érdemi gyengülést a következő időszakban, hiszen sorra érkeznek a pozitív hírek, ha pedig középtávon sikerülne egy hiteles euróbevezetési tervet prezentálnia a kormánynak, akkor az további lökést adhatna a magyar devizának.

Most egyelőre úgy tűnik, hogy sem a kamatokon, sem a devizaárfolyamon nem tud majd jelentős nyereséget realizálni az MNB, az egyéb tételek pedig annyit nem tudnak javulni, hogy eltüntessék a veszteséget. Így vélhetően

még évekig, de akár évtizedekig is negatív lehet a jegybank saját tőkéje.

Az a hatás persze majd szép lassan megjelenik, amiről már szót ejtettünk: az erősebb forintárfolyam mellett frissen bekerülő devizatartalék elkezdi „higítani” a bekerülési árfolyamot, így az ismét elkezdhet közeledni az aktuális piaci árfolyamhoz. A forint évtizedes gyengülési trendjét azonban nem lehet egyhamar eltűntetni, vagyis ez a folyamat sokáig fog tartani.

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