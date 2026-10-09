Két kormányülés eredményeiről is beszámol Magyar Péter
A kormány a múlt hét végén Erdőbényén tartott kihelyezett ülést a kormány, majd ezt követően a héten hagyományos kormányülés is zajlott, ezek eredményeiről most Magyar Péter miniszterelnök számol be.
A miniszterelnök elmondja, hogy jelenleg alacsonyabb a Duna vízhozama Paksnál, mint a nyár közepén volt, azaz a fenékküszöb megépítése nélkül jelenleg jó eséllyel állna a paksi erőmű összes turbinája. Romániában a csernovodai erőmű már két hónapja nem működik - von párhuzamot Magyar Péter.
A fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg a költségvetést, miközben a beruházás bekerülési értéke 6 milliárd forint körül alakul. A paksi védekezési munkában résztvevőket a kormány elismerésben és jutalomban részesíti - jelenti be Magyar Péter. Ez mintegy 1083 embert érint. A munkavállalók egyhavi illetményüknek megfelelő jutalmat kapnak, ami a költségvetésnek összesen 889 millió forintjába kerül majd. A kitüntetések átadása október 23-án történik.
Pár perc késés
Néhány perc késéssel kezdődik az eredetileg 11 órára kiírt tájékoztató: a helyszín készen áll, de egyelőre még sem Magyar Péter miniszterelnököt, sem Vitézy Dávid beruházási és közlekedési minisztert sem látni.
Nagy bejelentésekre készül a kormány: az autópálya-koncesszió és vagyonadó is terítékre kerülhet
Pénteken 11 órakor kormányzati sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnökségen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány nem közölte előre a tájékoztató témáit, de az elmúlt napok fejleményei alapján több nagy gazdasági ügy is előkerülhet.
Ezek közül a legfontosabbak az autópálya-koncessziók sorsa, illetve a Tisza-kormány adótörvény-módosításai lehetnek.
Az autópályák ügyében szerdán Magyar Péter jelentette be, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíj László nevével fémjelzett konzorcium elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forint értékű koncessziós szerződést. A mai tájékoztatón kiderülhet, hogyan zajlik a felbontás, és mi lesz az érintett szakaszok üzemeltetése.
Vitézy Dávid időközben azt jelezte, hogy a következő hetekben
súlyos jogi következményekkel járó bejelentések várhatók a korábbi kormányzathoz kötődő vállalkozók közbeszerzési visszaéléseiről is.
Az M6-os egyik szakaszán már 105 milliárd forintot spórolhat az állam, mert a meglévő koncessziós partnerrel jóval olcsóbban hosszabbított.
A vagyonadónál a csütörtöki pénzügyminisztériumi háttérbeszélgetésen derültek ki a legfontosabb részletek. Az adó az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli, a tárca 15–25 ezer adóalanyt becsül, visszaható hatálya nem lesz, és évi mintegy 200 milliárd forint bevételt vár tőle a kormány. Az első bevallás jövő augusztusig esedékes.
A vagyonadó mellé exit tax is érkezik: az 500 millió forintos értékhatár felett a külföldre költözést értékesítésnek tekintenék, és a nem realizált nyereséget 15 százalékos szja-kulccsal adóztatnák. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége jelenlegi formájában nem támogatja a tervezetet, a termelőtőke védelmét és az adó fokozatos bevezetését kéri. A mai tájékoztatón az is kiderülhet, hogy a kormány enged-e a bírálatoknak.
A sajtótájékoztatóról a Portfolio szokás szerint élőben tudósít, az eseményeket ebben a cikkben lehet követni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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