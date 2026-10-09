16°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Nagy bejelentésekre készül a kormány: az autópálya-koncesszió és vagyonadó is terítékre kerülhet
Gazdaság

Nagy bejelentésekre készül a kormány: az autópálya-koncesszió és vagyonadó is terítékre kerülhet

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Pénteken 11 órakor közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tájékoztatóról a Portfolio élőben tudósít.
Megosztás

Két kormányülés eredményeiről is beszámol Magyar Péter

A kormány a múlt hét végén Erdőbényén tartott kihelyezett ülést a kormány, majd ezt követően a héten hagyományos kormányülés is zajlott, ezek eredményeiről most Magyar Péter miniszterelnök számol be.

A miniszterelnök elmondja, hogy jelenleg alacsonyabb a Duna vízhozama Paksnál, mint a nyár közepén volt, azaz a fenékküszöb megépítése nélkül jelenleg jó eséllyel állna a paksi erőmű összes turbinája. Romániában a csernovodai erőmű már két hónapja nem működik - von párhuzamot Magyar Péter.

A fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg a költségvetést, miközben a beruházás bekerülési értéke 6 milliárd forint körül alakul. A paksi védekezési munkában résztvevőket a kormány elismerésben és jutalomban részesíti - jelenti be Magyar Péter. Ez mintegy 1083 embert érint. A munkavállalók egyhavi illetményüknek megfelelő jutalmat kapnak, ami a költségvetésnek összesen 889 millió forintjába kerül majd. A kitüntetések átadása október 23-án történik.

Megosztás

Pár perc késés

Néhány perc késéssel kezdődik az eredetileg 11 órára kiírt tájékoztató: a helyszín készen áll, de egyelőre még sem Magyar Péter miniszterelnököt, sem Vitézy Dávid beruházási és közlekedési minisztert sem látni.

Megosztás

Nagy bejelentésekre készül a kormány: az autópálya-koncesszió és vagyonadó is terítékre kerülhet

Pénteken 11 órakor kormányzati sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnökségen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány nem közölte előre a tájékoztató témáit, de az elmúlt napok fejleményei alapján több nagy gazdasági ügy is előkerülhet.

Ezek közül a legfontosabbak az autópálya-koncessziók sorsa, illetve a Tisza-kormány adótörvény-módosításai lehetnek.

Az autópályák ügyében szerdán Magyar Péter jelentette be, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíj László nevével fémjelzett konzorcium elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forint értékű koncessziós szerződést. A mai tájékoztatón kiderülhet, hogyan zajlik a felbontás, és mi lesz az érintett szakaszok üzemeltetése.

Vitézy Dávid időközben azt jelezte, hogy a következő hetekben

súlyos jogi következményekkel járó bejelentések várhatók a korábbi kormányzathoz kötődő vállalkozók közbeszerzési visszaéléseiről is.

Az M6-os egyik szakaszán már 105 milliárd forintot spórolhat az állam, mert a meglévő koncessziós partnerrel jóval olcsóbban hosszabbított.

A vagyonadónál a csütörtöki pénzügyminisztériumi háttérbeszélgetésen derültek ki a legfontosabb részletek. Az adó az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli, a tárca 15–25 ezer adóalanyt becsül, visszaható hatálya nem lesz, és évi mintegy 200 milliárd forint bevételt vár tőle a kormány. Az első bevallás jövő augusztusig esedékes.

A vagyonadó mellé exit tax is érkezik: az 500 millió forintos értékhatár felett a külföldre költözést értékesítésnek tekintenék, és a nem realizált nyereséget 15 százalékos szja-kulccsal adóztatnák. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége jelenlegi formájában nem támogatja a tervezetet, a termelőtőke védelmét és az adó fokozatos bevezetését kéri. A mai tájékoztatón az is kiderülhet, hogy a kormány enged-e a bírálatoknak.

A sajtótájékoztatóról a Portfolio szokás szerint élőben tudósít, az eseményeket ebben a cikkben lehet követni.

Kapcsolódó cikkünk

Győzött a kormány: felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya-szerződést

Nagy bejelentésekre készül Magyar Péter és Vitézy Dávid

Hozzányúl a katához a kormány - Kármán András pénzügyminiszter ismertette a részleteket

Vagyonadó Magyarországon: kiszámoltuk, mennyit érnének a legnagyobb magyar cégek

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: megvannak a vagyonadó részletei, nagy bejelentésekre készül Magyar Péter
Tisza-kormány: új részletek derültek ki a vagyonadóról, intézkedések születtek a gyermekvédelem ügyében is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility