Nagy bejelentésekre készül a kormány: az autópálya-koncesszió és vagyonadó is terítékre kerülhet

Pénteken 11 órakor kormányzati sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnökségen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány nem közölte előre a tájékoztató témáit, de az elmúlt napok fejleményei alapján több nagy gazdasági ügy is előkerülhet.

Ezek közül a legfontosabbak az autópálya-koncessziók sorsa, illetve a Tisza-kormány adótörvény-módosításai lehetnek.

Az autópályák ügyében szerdán Magyar Péter jelentette be, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíj László nevével fémjelzett konzorcium elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forint értékű koncessziós szerződést. A mai tájékoztatón kiderülhet, hogyan zajlik a felbontás, és mi lesz az érintett szakaszok üzemeltetése.

Vitézy Dávid időközben azt jelezte, hogy a következő hetekben

súlyos jogi következményekkel járó bejelentések várhatók a korábbi kormányzathoz kötődő vállalkozók közbeszerzési visszaéléseiről is.

Az M6-os egyik szakaszán már 105 milliárd forintot spórolhat az állam, mert a meglévő koncessziós partnerrel jóval olcsóbban hosszabbított.

A vagyonadónál a csütörtöki pénzügyminisztériumi háttérbeszélgetésen derültek ki a legfontosabb részletek. Az adó az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli, a tárca 15–25 ezer adóalanyt becsül, visszaható hatálya nem lesz, és évi mintegy 200 milliárd forint bevételt vár tőle a kormány. Az első bevallás jövő augusztusig esedékes.

A vagyonadó mellé exit tax is érkezik: az 500 millió forintos értékhatár felett a külföldre költözést értékesítésnek tekintenék, és a nem realizált nyereséget 15 százalékos szja-kulccsal adóztatnák. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége jelenlegi formájában nem támogatja a tervezetet, a termelőtőke védelmét és az adó fokozatos bevezetését kéri. A mai tájékoztatón az is kiderülhet, hogy a kormány enged-e a bírálatoknak.

A sajtótájékoztatóról a Portfolio szokás szerint élőben tudósít, az eseményeket ebben a cikkben lehet követni.



Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi