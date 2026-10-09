Nekiment a Fed egyik döntéshoizójának Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök bizottságot hozott létre Lisa Cook, a Federal Reserve (Fed) egyik kormányzójának kivizsgálására – derült ki a Fehér Ház honlapján október 7-én közzétett elnöki feljegyzésből.

A testület feladata a Cook ellen felhozott vádak kivizsgálása, amelyek szerint a jegybankár jelzáloghitelekkel kapcsolatban valótlan nyilatkozatokat tett.

A bizottságnak jelentést kell készítenie az elnök számára arról, hogy fennáll-e a megfelelő jogalap Cook felmentésére.

Az elnöki feljegyzés szerint a Fehér Házban egy legfeljebb négyórás személyes meghallgatást tartanak a bizonyítékok és a vádak áttekintésére.

Trump már egy évvel ezelőtt is megpróbálta felmenteni Cookot, aki az első fekete nő a Fed kormányzótanácsának történetében. Az ügy a Legfelsőbb Bíróságig jutott, amely kimondta, hogy az elnök nem mozdíthat el Fed-kormányzót alapos indok nélkül, és egyértelmű eljárásrendet kell követnie az okok és a bizonyítékok bemutatása során. A döntés értelmében Cook a pozíciójában maradhatott, az ügyet pedig visszautalták a szövetségi kerületi bírósághoz.

Cookot 2022-ben nevezte ki a Fed kormányzótanácsába Joe Biden demokrata elnök, majd 2023-ban újabb, 2038-ig szóló megbízatást kapott.

Forrás: Reuters

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