Orbán Viktor szerint saját maguktól dolgoztak ilyen kiválóan az aranykonvoj-ügyben a hatóságok

Az aranykonvojügyben eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat - írta Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.

Orbán Viktor azt írta: a "nemzeti kormány miniszterelnökeként" büszke arra, hogy "Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit" sikeresen megállították és felszámolták Magyarországon. A volt kormányfő szerint a hatóságok "példamutatóan és sikeresen dolgoztak",

saját jogkörükben eljárva, kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat.

Ha szükséges lett volna, akkor a megfelelő utasításokat kiadta volna - tette hozzá Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek a munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek. Közleményében szégyennek nevezte, hogy a mostani kormány "a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait" meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették.

Az aranykonvoj-ügy

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M0-s autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Oscsadbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat. A héttagú, fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 2026. október 2-án vonta saját hatáskörébe az ügy nyomozását. A KNYF csütörtökön az MTI-nek megerősítette, hogy eddig öt embert hallgattak ki az ügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr van. A három rendőrt hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják.

A gyanúsítás mögött az a feltételezés húzódik, hogy a konvoj szabályos enegdélyekkel, rutinszerűen haladt volna át a határon, és az akció egyszerűen választási célokat szolgált. Így merült fel, hogy az ehhez fűfődő utasítások a kormány felső köreiből érkezhettek.

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