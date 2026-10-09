Pontosan látjuk a problémát, mégsem szánjuk rá magunkat a váltásra – téged mi tart vissza?

A halogatás hátterében sokféle ok állhat. Van, amikor a bizonytalanság tart vissza bennünket, máskor az, hogy túl sok utánajárást igényelne a változtatás, vagy egyszerűen nincs elég erős ösztönzés arra, hogy kilépjünk a megszokott helyzetből. Sokszor pontosan látjuk a problémát, mégis abban bízunk, hogy később könnyebb lesz dönteni.

A kivárásnak közben kézzelfogható következményei lehetnek. Egy kedvezőtlenebb szolgáltatás magasabb költséget, egy elhalasztott pénzügyi döntés elmaradt megtakarítást, egy rosszul megválasztott munkahely pedig elvesztegetett időt és energiát jelenthet. Sok esetben ráadásul nem egyetlen nagy veszteségről van szó, hanem

kisebb hátrányokról, amelyek hónapok vagy évek alatt adódnak össze.

Arra keressük most a választ, hogy az olvasóink milyen döntéseket halogatnak a leginkább, mi nehezíti meg a változtatást, és mennyire tart a megszokás egy olyan helyzetben, amely már nem feltétlenül szolgálja az érdekeinket.

A kérdőív kitöltése legfeljebb 5 percet vesz igénybe, a válaszokat 2026. október 2-26. között várjuk. A válaszadás anonim. A felmérés nem reprezentatív, a Portfolio Csoport olvasóinak véleményét tükrözi, és az Erste megbízásából készül. Az eredményeket a lezárást követően külön cikkben mutatjuk be.

A cikk megjelenését az Erste támogatta.

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