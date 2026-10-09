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Reagált a Fed-jegybankár Trump támadására
Gazdaság

Reagált a Fed-jegybankár Trump támadására

Portfolio
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Lisa Cook, a Federal Reserve kormányzója elleni eljárásban a tisztségviselő jogi képviselői pénteki közleményükben úgy fogalmaztak, hogy amennyiben a Fehér Ház által tervezett meghallgatás akár csak minimálisan is objektív lesz, az igazolni fogja, hogy Cook nem követett el jelzáloghitel-csalást, így semmilyen jogalap nem áll fenn a tisztségéből való elmozdítására.

Cook ügyvédei, Abbe Lowell és Norm Eisen kifejtették, hogy már egyeztettek a Fehér Házzal annak felmérésére, hogy a tervezett eljárás biztosít-e valódi lehetőséget az érdemi védekezésre, vagy csupán egy puszta formalitásról van szó.

"Cook kormányzó örömmel ragadja meg a lehetőséget, hogy bemutassa a tényeket, tisztázza a nevét, és

bizonyítsa, hogy az elbocsátásának nincs jogalapja"

– áll a kiadott nyilatkozatban, amit a Reuters idézett.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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