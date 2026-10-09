Rendkívüli bejelentést ígér Trump az elszabadult dízelárak miatt

Donald Trump amerikai elnök pénteken "nagy bejelentést" ígért a dízelárak kapcsán, miközben az Egyesült Államokban a gázolaj ára továbbra is a történelmi csúcsok közelében mozog, mindössze néhány héttel a novemberi kongresszusi választások előtt.

A Fehér Házban tartott rendezvényen Trump jelezte, hogy hamarosan intézkedéseket jelentenek be a dízelpiaci helyzet orvoslására, részleteket azonban nem árult el.

Keményen le fogjuk törni az árakat

- fogalmazott az elnök a Reuters hírügynökség tudósítása szerint.

A gázolaj ára hetven százalékkal emelkedett az amerikai–izraeli–iráni háború kitörése óta, annak ellenére, hogy a kormányzat több látványos lépést is tett a kínálat bővítésére. Trump nyomást gyakorolt szövetségeseire a stratégiai készletek felszabadítása érdekében, és kiterjesztette a pirosra színezett dízel felhasználási lehetőségeit is, ám ezek az intézkedések eddig nem hozták meg a várt eredményt.

Az iráni és az ukrajnai háború példátlan globális üzemanyag-ellátási válságot idézett elő. Az AAA autóklub adatai szerint az amerikai gázolaj átlagára csütörtökön gallononként 6,28 dollárra emelkedett, ami literenként mintegy 450 forintnak felel meg.

A magas üzemanyagárak politikailag is kényes helyzetbe hozzák a republikánus elnököt a november 3-i választások előtt, amelyek a Kongresszus feletti többségről döntenek.

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