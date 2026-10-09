Ruff Bálint: "az elmúlt 16 évben Magyarországon a normaszegés vált uralkodóvá, az állam pedig egy szűk elit érdekeit szolgálta"

Ruff Bálint György, a korábbi politikai elemzőből lett kancelláriaminiszter jelenleg a magyar politikai élet egyik legkeresettebb szereplője, mégis tudatosan korlátozza médiaszerepléseit. Döntését azzal indokolja, hogy a folyamatos önmegmutatás helyett a rá bízott feladatok elvégzésére fókuszál.

A tárcavezető ugyanakkor kiemelten fontosnak tartja az országjárást, hiszen a kisebb településeken, a helyi közösségekkel – például a Tisza-szigetek tagjaival – való személyes találkozások során igyekszik elmagyarázni a kormányzati döntések hátterét, és közvetlenül válaszolni az állampolgárok kérdéseire, segítve ezzel a demokratikus közélet újjáépítését.

A miniszter a Fidesz tizenhat éves kormányzását a magyar állam szisztematikus leépítéseként és elrablásaként jellemezte. Kiemelte, hogy

az elmúlt másfél évtizedben a normaszegés kultúrája vált uralkodóvá, az állam pedig a polgárok védelme helyett egy szűk elit gazdasági érdekeit és politikai túlélését szolgálta.

A felelőtlen kormányzás szimbólumaként a Paksi Atomerőműben tapasztalt állapotokat hozta fel, ahol miközben a klímaváltozás okozta vízhiány már kritikus méreteket öltött, és az állami cégek tízmilliárdokat költöttek propagandára, az ország energiaellátásáért felelős létesítményben a mérnökök a megfelelő digitális műszerek hiányában egy sámlira állva, zseblámpával és távcsővel kényszerültek figyelni a Duna vízszintjét.

Ruff az interjú során hangsúlyozta, hogy

ami jelenleg Magyarországon zajlik, az nem csupán kormányváltás, hanem egy valódi, kétharmados felhatalmazáson alapuló rendszerváltás.

A folyamat legfontosabb sarokköve a 2011-ben elfogadott egypárti alaptörvény lecserélése lesz, a kormány szándékai szerint az új, közösen megalkotott alkotmányt országos népszavazás erősíti majd meg. Jelenleg egy átmeneti időszakban van az ország, ahol a régi rendszer bizonyos közjogi maradványai még jelen vannak, de a pluralista demokrácia, a fékek és ellensúlyok rendszere, valamint a szabad politikai vita kultúrája már kezd visszatérni a mindennapokba.

A kancelláriaminiszter éles kritikával illette a 2026 előtti ellenzék vezetőit, külön kiemelve Márki-Zay Pétert, Hadházy Ákost és Karácsony Gergelyt.

Véleménye szerint ezek a politikusok az elmúlt tizenhat évben többször is megakadályozhatták volna a Fidesz kétharmadát, ám politikai alkalmatlanságukkal vagy hibás döntéseikkel folyamatosan lerombolták a választók reményeit. Ugyanakkor hozzátette,

az újjáépülő többpártrendszerben mindenkinek, így nekik is lehetőségük van új pártokat alapítani, és nyílt, demokratikus versenyben megmérettetni magukat.

A beszélgetés végén Ruff őszintén beszélt a hatalom természetrajzáról is.

Mint mondta, tisztában van a "hübrisz" veszélyével, amely Orbán Viktort is utolérte, aki végül maga is elhitte a saját hazugságait és legyőzhetetlenségét. A kancelláriaminiszter kiemelte, tudatosan küzd az ellen, hogy a pozíciója megváltoztassa a személyiségét, ebben pedig a családja és a barátai jelentik számára a legfőbb kontrollt. Személyes küldetéseként tekint arra, hogy munkájával hozzájáruljon egy olyan normális, békés Magyarország megteremtéséhez, ahol a politikai viták nem a gyűlöletkeltésre és a másként gondolkodók megbélyegzésére épülnek.

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