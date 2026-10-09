Színvallásra szólította fel Orbán Viktort Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz saját katonai múltjára hivatkozva hangsúlyozza, hogy

parancsot adni könnyű, ám a valódi vezetők ismérve az, hogy felelősséget is vállalnak a beosztottjaikért.

A tárcavezető kiemelte, hogy egy parancsnoknak nemcsak az utasítások kiadásakor kell határozottnak lennie, hanem akkor is, amikor számot kell adnia a döntéseiről.

Éppen ezért tartja elfogadhatatlannak a jelenlegi helyzetet, amelyben az intézkedő rendőröket vonják felelősségre egy olyan akció miatt, amelynek háttere máig tisztázatlan.

Az ügyhöz kapcsolódóan a honvédelmi miniszter felidézi egy egykori főügyész nyilvános kijelentését, miszerint az aranykonvoj megállítására vonatkozó parancs a legmagasabb politikai szintről érkezett.

Ebből kiindulva a miniszter egyenes választ vár Orbán Viktortól arra a kérdésre, hogy személyesen ő adta-e ki az utasítást.

Amennyiben igen, a felelősség felvállalását követeli tőle, ha pedig nem, akkor annak a személynek a megnevezését várja, aki az akcióról döntött.

A nyilatkozat szerint elengedhetetlen, hogy a miniszterelnök tisztázza a helyzetet, és ne hagyja magukra a parancsot teljesítő rendőröket. Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzésében emlékeztetett arra az alapelvre, miszerint egy igazi vezető elsőként áll ki az embereiért, és utolsóként hagyja el őket. Úgy véli, a hatalmat és a rangot meg lehet kapni, de a vezetői becsületet ki kell érdemelni.

Eljött a pillanat, amikor a miniszterelnöknek be kell bizonyítania, van-e benne elegendő tartás a saját döntései felvállalásához

- zárta bejegyzéseit a honvédelmi tárca vezetője.

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