Tisza-kormány: adócsökkentés, budapesti olimpia, nagy bejelentések Magyar Péteréktől

Az új képviselő - aki a Fidesz-KDNP országos listájának 150. helyén szerepelt - Orbán Balázsnak, a Fidesz volt kampányfőnökének, Orbán Viktor volt miniszterelnök korábbi politikai igazgatójának a helyére érkezik az ellenzéki képviselőcsoportba.

A változást Bóka János frakcióvezető jelentette be pénteken a Facebook-oldalán.

(Forrás: MTI)