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Tisza-kormány: feljelentés, minimálbéremelés, költségvetés - zajlik a kormányzati munka
Gazdaság

Tisza-kormány: feljelentés, minimálbéremelés, költségvetés - zajlik a kormányzati munka

Portfolio
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Eseménydúsan voltak az elmúlt napok a magyar belpolitikai életben, ugyanis az elszámoltatáshoz kapcsolódó intézkedések mellett több adótörvény-módosítást is bejelentett a Tisza-kormány, valamint a gyermekvédelem kapcsán is mélyreható reformokról határozott. A Pénzügyminisztériumban tartott csütöröki háttérbeszélgetésen kiderültek a vagyonadó és a kata új részletei, a pénteken 11 órától tartott kormányzati sajtótájékoztatón Magyar Péter és Vitézy Dávid tett bejelentéseket.
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Lázadás után: Karácsony Gergely javaslatot tett a kerületi poltármestereknek

A főváros és a kerületek viszonyát, finanszírozási helyzetét olyan szabályok kötik ma, amelyeket Rogán Antal alkotott meg, nem is titkolva, hogy a Fidesz politikai és gazdasági érdekét szolgálta ezzel - írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán pénteken, azt javasolva a polgármestereknek, lépjenek ki "ebből a rogáni átokból" és jelezve, áll a Budapest előtt álló hatalmas fejlesztésekről szóló jó viták elébe.

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Lázadás után: Karácsony Gergely javaslatot tett a kerületi poltármestereknek
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Megjelent a kormány döntése Budapest 120 milliárdos támogatásról

Megjelent a főváros 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatásáról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben pénteken.

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Megjelent a kormány döntése Budapest 120 milliárdos támogatásról
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Magyar Péter lemondásra szólította fel az Állami Számvevőszék elnökét

Ma újabb bizonyíték került elő arról, hogy a Fidesz vezetői, bűncselekményt elkövetve közpénz milliárdokat szórtak el tiltott párt- és kampányfinanszírozásra – hívta fel a figyelmet Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

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Magyar Péter lemondásra szólította fel az Állami Számvevőszék elnökét
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Lenyűgözte a neves külföldi elemzőket Magyarország: ők már látják, mikor búcsúzhatunk el a forinttól

Meglehetősen pozitív hangvételű elemzést adtak ki a Bank of America közgazdászai Magyarország kilátásairól, miután személyesen Budapesten tettek látogatást. Szerintük javultak Magyarország euróövezeti csatlakozási esélyei, miután a kormány várhatóan 5 százalék alatti GDP-arányos hiánycélt tűz ki 2027-re, amivel az eddigi piaci várakozásokat is felülteljesíti. A középtávú költségvetési terv bemutatását követően hamarosan megkezdődhetnek az ERM II-belépés előkészítő tárgyalásai az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal.

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Lenyűgözte a neves külföldi elemzőket Magyarország: ők már látják, mikor búcsúzhatunk el a forinttól
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Megjött Kapitány István rendkívüli bejelentése: hűtlen kezelés, hivatali visszaélés miatt tett feljelentést

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy összesen 166 milliárd forint értékű EXIM-befektetés kapcsán tesz feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál hűtlen kezelés, hanyag kezelés, valamint hivatali visszaélés gyanújával. Az Exim Bank átvilágítása nyomán indított eljárások összege ezzel már megközelíti az 1300 milliárd forintot.

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Megjött Kapitány István rendkívüli bejelentése: hűtlen kezelés, hivatali visszaélés miatt tett feljelentést
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A kormány nagy gazdasági tervéről beszélt Kapitány István

A hazai vállalkozások megerősítése, a termelékenység fokozása és a magas hozzáadott értékű export ösztönzése a legfontosabb feladat a magyar gazdaság tartós növekedési pályára állításához. Az ehhez szükséges gazdaságpolitikai feltételekről és a piaci szereplők tapasztalatairól számolt be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében, miután az Egyensúly Intézet rendezvényén hazai vállalatvezetőkkel egyeztetett.

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A kormány nagy gazdasági tervéről beszélt Kapitány István
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Kapitány István részletezte, így jön az új üzemanyagtámogatás

A kormány az év végéig literenként 25 forinttal megemeli a fuvarozók által visszaigényelhető jövedéki adó mértékét, ami összesen 6,3 milliárd forintos támogatást jelent az ágazatnak – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében.

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Kapitány István részletezte, így jön az új üzemanyagtámogatás
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Külföldi vendégmunkások: radikális javaslatcsomag érkezett a kormány asztalára

A LIGA Vas- és Fémipari Szövetsége ötpontos javaslatcsomagot dolgozott ki a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítására és a hazai munkaerő-tartalék mozgósítására. Az érdekképviselet szerint a magyar munkaerőpiac védelme és a bérnövekedés elősegítése érdekében meg kell szüntetni a gyorsított behozatali eljárásokat, és átfogó szabályozásra van szükség.

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Külföldi vendégmunkások: radikális javaslatcsomag érkezett a kormány asztalára
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Megszólaltak a fuvarozók a ma bejelentett adócsökkentésről

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary üdvözli a fuvarozókat érintő jövedéki adó könnyítést, amelyet pénteken jelentett be a közlekedési és beruházási miniszter.

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Megszólaltak a fuvarozók a ma bejelentett adócsökkentésről
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Egyelőre nem kommentálja a kormány bejelentéseit a V-Híd

A V-Híd egyelőre nem kommentálja a Déli körvasút építéséből történő kizárását, a céggel kapcsolatban a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón ismertetett döntést, az ott elhangzott kijelentéseket a társaság részletesen vizsgálja - közölte a V-Híd az MTI kérdésére.

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Egyelőre nem kommentálja a kormány bejelentéseit a V-Híd
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Epésen reagált Magyar Péter: elárulta, mi lesz a lakossági állampapírok adómentességével

Magyar Péter szerint a kormány nem tervezi eltörölni a lakossági állampapírok adómentességét, tekintve, hogy más uniós tagállamokban is adómentes az állampapírok hozama – egyúttal a NER-közeli tőzsdei cégeknek is odaszúrt egyet a megszólalásában. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kifejtette: a kormány áttekinti a Bizottság felvetéseit, de francia és olasz példák is mutatják, hogy helyes ösztönözni a magyar állam finanszírozását szolgáló lakossági befektetéseket. Az Európai Bizottság múlt héten közölte, hogy kötelezettségszegési eljárást indítanak Magyarország ellen a lakossági állampapírok adóelőnye miatt, szerintük ugyanis ez ellentétes a szabad tőkeáramlás alapelvével.

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Epésen reagált Magyar Péter: elárulta, mi lesz a lakossági állampapírok adómentességével
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Literenként 25 forinttal csökken a gázolaj jövedéki adója, de csak egy bizonyos körnek

December 31-ig literenként 25 forinttal csökkenti a kormány a gázolaj jövedéki adóját a fuvarozóknak, akik ezt a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan visszaigényelhetik – jelentette be Vitézy Dávid a pénteki kormányzati tájékoztatón. A lépés 6 milliárd forintba kerül a költségvetésnek.

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Literenként 25 forinttal csökken a gázolaj jövedéki adója, de csak egy bizonyos körnek
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Nagy bejelentésekre készül a kormány: az autópálya-koncesszió és vagyonadó is terítékre kerülhet

Pénteken 11 órakor közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tájékoztatóról a Portfolio élőben tudósít.

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Nagy bejelentésekre készül a kormány: az autópálya-koncesszió és vagyonadó is terítékre kerülhet
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Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához

Az új képviselő - aki a Fidesz-KDNP országos listájának 150. helyén szerepelt - Orbán Balázsnak, a Fidesz volt kampányfőnökének, Orbán Viktor volt miniszterelnök korábbi politikai igazgatójának a helyére érkezik az ellenzéki képviselőcsoportba.

A változást Bóka János frakcióvezető jelentette be pénteken a Facebook-oldalán. 

(Forrás: MTI)

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Magyar Péter üzeni: "Nincs alku az orbáni oligarchákkal!"

A kormányfő Facebook-on közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az előző rendszer törvénytelen haszonélvezői számára az egyetlen lehetőséget a jogtalanul szerzett teljes közvagyon visszaszolgáltatása jelenti, a kormány nem fogad el semmilyen köztes megoldást.

Nem lehet büntetlenséget vásárolni bizonyos vagyonelemek visszaadásával

- fogalmaz a miniszterelnök.

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Hozzányúl a katához a kormány - Kármán András pénzügyminiszter ismertette a részleteket

A kormány 2027-től alapjaiban alakítja át és teszi újra széles körben elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA). A legfontosabb változások közé tartozik, hogy ismét lehetőség nyílik a céges ügyfeleknek történő számlázásra, megnyitják a rendszert a mellékállású vállalkozók előtt, a megemelt havi adótételekért cserébe pedig háromszorosára nő a társadalombiztosítási ellátások alapja - írta a Kármán András.

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Hozzányúl a katához a kormány - Kármán András pénzügyminiszter ismertette a részleteket
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Magyar Péter nem kíméli a régi rendszer embereit, most Windisch László ÁSZ-elnököt szólította fel lemondásra

Az áprilisi választásokon kétharmados felhatalmazást szerzett Tisza Párt az előző rendszer kulcsfontosságú tisztségviselőinek, köztük az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének azonnali leváltását szorgalmazza - mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV-nek adott interjújában, melyről a közösségi médiában is megosztott egy részletet. A felszólítást a kormányfő azzal indokolta, hogy az intézmény az elmúlt években részrehajlóan működött, szemet hunyt a tiltott pártfinanszírozás felett, és indokolatlan késlekedésével asszisztált a közpénzek eltűnéséhez.

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Magyar Péter nem kíméli a régi rendszer embereit, most Windisch László ÁSZ-elnököt szólította fel lemondásra
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Ruff Bálint: "az elmúlt 16 évben Magyarországon a normaszegés vált uralkodóvá, az állam pedig egy szűk elit érdekeit szolgálta"

Öt hónappal a kormányváltás után a Tisza Párt vezette kabinet gőzerővel dolgozik az Orbán-rendszer lebontásán és egy új, társadalmi konszenzuson alapuló alkotmány megalkotásán. Ruff Bálint György Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kontrollnak adott interjújában értékelte az örökölt intézményi és morális romhalmazt, beszélt az előző ellenzék történelmi felelősségéről, valamint arról, miként próbálja elkerülni a hatalom torzító hatásait a mindennapi politikai munkája során.

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Ruff Bálint:
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Színvallásra szólította fel Orbán Viktort Ruszin-Szendi Romulusz

Nyílt üzenetben szólította fel Orbán Viktort az úgynevezett aranykonvoj-ügy tisztázására Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető posztjában azt követeli a miniszterelnöktől, hogy vállalja a felelősséget, ha ő rendelte el a konvoj megállítását, és ne hagyja, hogy az akciót végrehajtó rendőröket tegyék meg bűnbaknak, miközben egy volt főügyész állítása szerint az utasítás a legfelsőbb politikai szintekről érkezett.

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Színvallásra szólította fel Orbán Viktort Ruszin-Szendi Romulusz
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Tisza-kormány: megvannak a vagyonadó részletei, nagy bejelentésekre készül Magyar Péter

A hazai belpolitikában pénteken sem lassul a tempó: délelőtt kormányzati sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, a Portfolio élőben tudósít.

Gazdaságilag a legfontosabb téma most a 2027-es költségvetés, amelynek benyújtását októberre ígérte a Pénzügyminisztérium. A csütörtöki nap legfontosabb eseményei a következők voltak:

  • A Pénzügyminisztérium háttérbeszélgetésén újabb részletek derültek ki a vagyonadóról: az adó az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli, Kövesdy Attila államtitkár szerint 15–25 ezer adóalanyt érinthet, visszaható hatálya pedig nem lesz.

    A kormány éves szinten mintegy 200 milliárd forint bevételt vár az intézkedéstől.

    Kármán András pénzügyminiszter érvelése szerint jelenleg a fogyasztás adózik leginkább Magyarországon, a vagyon alig, a 100 leggazdagabb magyar vagyona tíz év alatt 325 százalékkal nőtt, míg az átlagos a háztartásoké csak 170 százalékkal, így indokolt az új adónem bevezetése. Az első bevallás jövő augusztusig esedékes.
  • A vagyonadó mellé exit tax is érkezik a személyi jövedelemadóban: az 500 millió forintos értékhatár felett az illetőség külföldre helyezésekor vélelmezett értékesítéssel számol a minisztérium, és a nem realizált nyereséget a hatályos, 15 százalékos szja-kulccsal adóztatná. Az EU-ba költözőknek tízéves halasztást kapnának, az Egyesült Államokba költözés esetén viszont akár azonnali fizetési kötelezettség is lehet.
  • A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége jelenlegi formájában nem támogatja a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó-tervezetet. Az érdekképviselet a termelőtőke védelmét, alacsonyabb kulcsokat és az adó fokozatos bevezetését kéri.
  • Az IMF szakértői kéthetes budapesti tárgyalássorozatuk után átfogó reformcsomagot sürgetnek, hogy a kormány középtávon képes legyen mérsékelni a költségvetés hiányát.
  • Kármán András szerint a kormány 123 milliárd forintot fordít a nyugdíjrendszer átalakítására: a nyugdíjminimum 28 500 forintról 120 ezerre emelkedik, a kisnyugdíjakat sávosan korrigálják. A csomag mintegy 700 ezer embert érint. A 2027-es költségvetést a miniszter szerint október közepén, második olvasatban tárgyalja a kormány, a tervezett GDP-növekedés 2,4 százalék. A parlament október 19-én fogadhatja el a 2026-os költségvetés módosítását.
  • Megjelent a bicskei gyermekotthonról szóló kormányzati jelentés, amely szerint az állami szervek közönye miatt a bántalmazottak évtizedekig védelem nélkül maradtak. A jelentés megállapítása, hogy a rendszer sokszor nem a gyerekeket védte, hanem saját működését.

    A kormány egymilliárd forintos Gyermekvédelmi Jóvátételi Alapot hozott létre.

  • Az aranykonvojügyben három rendőrt közokirat-hamisítással gyanúsítanak, így eddig öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjét. Magyar Péter botrányosnak nevezte, hogy az ügyészség egyelőre csak a “kisrendőrökkel” foglalkozott.
  • Vitézy Dávid szerint már október második felében megindulhat a személyforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, mert a terhelési próbák és a vonatbefolyásoló rendszer tesztje is sikeres volt. A miniszter azt is mondta, hogy szerdán szerinte valamennyi uniós tagállam támogatta a Magyarországgal szembeni kondicionalitási eljárás lezárását, és hogy egyes vasútépítő szereplők közbeszerzési indulása napokon belül megkérdőjeleződhet.
  • Tarr Zoltán kulturális miniszter szerint át kell világítani az állami kulturális intézményeket, köztük a Magyar Művészeti Akadémiát is, a múzeumok és színházak működésének felülvizsgálata pedig már megkezdődött.
  • Békés megegyezéssel zárultak a tiszteletdíj-megvonások miatt a magyar állam ellen indított strasbourgi perek: az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta az egyezséget, Magyarország pedig visszafizeti a levont összegeket a képviselőknek.
  • Tótth András energetikáért felelős államtitkár a Portfolio Energy Investment konferenciáján elondta, hogy új energiastratégiával készül a kormány, melynek része az EKR-rendszer teljes átalakítása is. Az energiapolitika központi elemei a paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása és legalább 4–6 gigawattnyi új szélenergia-kapacitás lehetnek.

A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A csütörtöki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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Tisza-kormány: új részletek derültek ki a vagyonadóról, intézkedések születtek a gyermekvédelem ügyében is

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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Megszólaltak a meteorológusok az extrém időjárásról: Magyarországon ilyet több mint 120 éve nem láttunk

A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt: nemcsak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél-, illetve egy év is - írta a HungaroMet Zrt. a honlapján közölt elemzésben.

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Megszólaltak a meteorológusok az extrém időjárásról: Magyarországon ilyet több mint 120 éve nem láttunk
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Vagyonadó Magyarországon: kiszámoltuk, mennyit érnének a legnagyobb magyar cégek

Mennyit ér valójában egy vállalat? Mert hogy nyilvánvalóan ugyanaz a cég egészen eltérő értéket kaphat attól függően, milyen módszerrel számolunk. A vagyonadóról szóló törvénytervezet kapcsán most egy érdekes kérdésnek jártunk utána. Megnéztük, hogyan értékelnék a legnagyobb magyar tőzsdei vállalatokat, ha a nem tőzsdei cégekre vonatkozó szabályokat alkalmaznánk rájuk. Az OTP-től a Molon és a Richteren át a Magyar Telekomig, valamint az összes BUX-tagra elvégeztük a számításokat, az eredmények pedig több szempontból is meglepőek. Ráadásul az elemzés olyan kérdéseket is felvet, amelyek messze túlmutatnak a vagyonadón. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Vagyonadó Magyarországon: kiszámoltuk, mennyit érnének a legnagyobb magyar cégek

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