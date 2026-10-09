Tisza-kormány: feljelentés, minimálbéremelés, költségvetés - zajlik a kormányzati munka

Lázadás után: Karácsony Gergely javaslatot tett a kerületi poltármestereknek
A főváros és a kerületek viszonyát, finanszírozási helyzetét olyan szabályok kötik ma, amelyeket Rogán Antal alkotott meg, nem is titkolva, hogy a Fidesz politikai és gazdasági érdekét szolgálta ezzel - írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán pénteken, azt javasolva a polgármestereknek, lépjenek ki "ebből a rogáni átokból" és jelezve, áll a Budapest előtt álló hatalmas fejlesztésekről szóló jó viták elébe.
Megjelent a kormány döntése Budapest 120 milliárdos támogatásról
Megjelent a főváros 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatásáról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben pénteken.
Magyar Péter lemondásra szólította fel az Állami Számvevőszék elnökét
Ma újabb bizonyíték került elő arról, hogy a Fidesz vezetői, bűncselekményt elkövetve közpénz milliárdokat szórtak el tiltott párt- és kampányfinanszírozásra – hívta fel a figyelmet Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.
Lenyűgözte a neves külföldi elemzőket Magyarország: ők már látják, mikor búcsúzhatunk el a forinttól
Meglehetősen pozitív hangvételű elemzést adtak ki a Bank of America közgazdászai Magyarország kilátásairól, miután személyesen Budapesten tettek látogatást. Szerintük javultak Magyarország euróövezeti csatlakozási esélyei, miután a kormány várhatóan 5 százalék alatti GDP-arányos hiánycélt tűz ki 2027-re, amivel az eddigi piaci várakozásokat is felülteljesíti. A középtávú költségvetési terv bemutatását követően hamarosan megkezdődhetnek az ERM II-belépés előkészítő tárgyalásai az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal.
Megjött Kapitány István rendkívüli bejelentése: hűtlen kezelés, hivatali visszaélés miatt tett feljelentést
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy összesen 166 milliárd forint értékű EXIM-befektetés kapcsán tesz feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál hűtlen kezelés, hanyag kezelés, valamint hivatali visszaélés gyanújával. Az Exim Bank átvilágítása nyomán indított eljárások összege ezzel már megközelíti az 1300 milliárd forintot.
A kormány nagy gazdasági tervéről beszélt Kapitány István
A hazai vállalkozások megerősítése, a termelékenység fokozása és a magas hozzáadott értékű export ösztönzése a legfontosabb feladat a magyar gazdaság tartós növekedési pályára állításához. Az ehhez szükséges gazdaságpolitikai feltételekről és a piaci szereplők tapasztalatairól számolt be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében, miután az Egyensúly Intézet rendezvényén hazai vállalatvezetőkkel egyeztetett.
Kapitány István részletezte, így jön az új üzemanyagtámogatás
A kormány az év végéig literenként 25 forinttal megemeli a fuvarozók által visszaigényelhető jövedéki adó mértékét, ami összesen 6,3 milliárd forintos támogatást jelent az ágazatnak – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében.
Külföldi vendégmunkások: radikális javaslatcsomag érkezett a kormány asztalára
A LIGA Vas- és Fémipari Szövetsége ötpontos javaslatcsomagot dolgozott ki a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítására és a hazai munkaerő-tartalék mozgósítására. Az érdekképviselet szerint a magyar munkaerőpiac védelme és a bérnövekedés elősegítése érdekében meg kell szüntetni a gyorsított behozatali eljárásokat, és átfogó szabályozásra van szükség.
Megszólaltak a fuvarozók a ma bejelentett adócsökkentésről
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary üdvözli a fuvarozókat érintő jövedéki adó könnyítést, amelyet pénteken jelentett be a közlekedési és beruházási miniszter.
Egyelőre nem kommentálja a kormány bejelentéseit a V-Híd
A V-Híd egyelőre nem kommentálja a Déli körvasút építéséből történő kizárását, a céggel kapcsolatban a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón ismertetett döntést, az ott elhangzott kijelentéseket a társaság részletesen vizsgálja - közölte a V-Híd az MTI kérdésére.
Epésen reagált Magyar Péter: elárulta, mi lesz a lakossági állampapírok adómentességével
Magyar Péter szerint a kormány nem tervezi eltörölni a lakossági állampapírok adómentességét, tekintve, hogy más uniós tagállamokban is adómentes az állampapírok hozama – egyúttal a NER-közeli tőzsdei cégeknek is odaszúrt egyet a megszólalásában. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kifejtette: a kormány áttekinti a Bizottság felvetéseit, de francia és olasz példák is mutatják, hogy helyes ösztönözni a magyar állam finanszírozását szolgáló lakossági befektetéseket. Az Európai Bizottság múlt héten közölte, hogy kötelezettségszegési eljárást indítanak Magyarország ellen a lakossági állampapírok adóelőnye miatt, szerintük ugyanis ez ellentétes a szabad tőkeáramlás alapelvével.
Literenként 25 forinttal csökken a gázolaj jövedéki adója, de csak egy bizonyos körnek
December 31-ig literenként 25 forinttal csökkenti a kormány a gázolaj jövedéki adóját a fuvarozóknak, akik ezt a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan visszaigényelhetik – jelentette be Vitézy Dávid a pénteki kormányzati tájékoztatón. A lépés 6 milliárd forintba kerül a költségvetésnek.
Nagy bejelentésekre készül a kormány: az autópálya-koncesszió és vagyonadó is terítékre kerülhet
Pénteken 11 órakor közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tájékoztatóról a Portfolio élőben tudósít.
Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához
Az új képviselő - aki a Fidesz-KDNP országos listájának 150. helyén szerepelt - Orbán Balázsnak, a Fidesz volt kampányfőnökének, Orbán Viktor volt miniszterelnök korábbi politikai igazgatójának a helyére érkezik az ellenzéki képviselőcsoportba.
A változást Bóka János frakcióvezető jelentette be pénteken a Facebook-oldalán.
(Forrás: MTI)
Magyar Péter üzeni: "Nincs alku az orbáni oligarchákkal!"
A kormányfő Facebook-on közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az előző rendszer törvénytelen haszonélvezői számára az egyetlen lehetőséget a jogtalanul szerzett teljes közvagyon visszaszolgáltatása jelenti, a kormány nem fogad el semmilyen köztes megoldást.
Nem lehet büntetlenséget vásárolni bizonyos vagyonelemek visszaadásával
- fogalmaz a miniszterelnök.
Hozzányúl a katához a kormány - Kármán András pénzügyminiszter ismertette a részleteket
A kormány 2027-től alapjaiban alakítja át és teszi újra széles körben elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA). A legfontosabb változások közé tartozik, hogy ismét lehetőség nyílik a céges ügyfeleknek történő számlázásra, megnyitják a rendszert a mellékállású vállalkozók előtt, a megemelt havi adótételekért cserébe pedig háromszorosára nő a társadalombiztosítási ellátások alapja - írta a Kármán András.
Magyar Péter nem kíméli a régi rendszer embereit, most Windisch László ÁSZ-elnököt szólította fel lemondásra
Az áprilisi választásokon kétharmados felhatalmazást szerzett Tisza Párt az előző rendszer kulcsfontosságú tisztségviselőinek, köztük az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének azonnali leváltását szorgalmazza - mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV-nek adott interjújában, melyről a közösségi médiában is megosztott egy részletet. A felszólítást a kormányfő azzal indokolta, hogy az intézmény az elmúlt években részrehajlóan működött, szemet hunyt a tiltott pártfinanszírozás felett, és indokolatlan késlekedésével asszisztált a közpénzek eltűnéséhez.
Ruff Bálint: "az elmúlt 16 évben Magyarországon a normaszegés vált uralkodóvá, az állam pedig egy szűk elit érdekeit szolgálta"
Öt hónappal a kormányváltás után a Tisza Párt vezette kabinet gőzerővel dolgozik az Orbán-rendszer lebontásán és egy új, társadalmi konszenzuson alapuló alkotmány megalkotásán. Ruff Bálint György Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kontrollnak adott interjújában értékelte az örökölt intézményi és morális romhalmazt, beszélt az előző ellenzék történelmi felelősségéről, valamint arról, miként próbálja elkerülni a hatalom torzító hatásait a mindennapi politikai munkája során.
Színvallásra szólította fel Orbán Viktort Ruszin-Szendi Romulusz
Nyílt üzenetben szólította fel Orbán Viktort az úgynevezett aranykonvoj-ügy tisztázására Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető posztjában azt követeli a miniszterelnöktől, hogy vállalja a felelősséget, ha ő rendelte el a konvoj megállítását, és ne hagyja, hogy az akciót végrehajtó rendőröket tegyék meg bűnbaknak, miközben egy volt főügyész állítása szerint az utasítás a legfelsőbb politikai szintekről érkezett.
Tisza-kormány: megvannak a vagyonadó részletei, nagy bejelentésekre készül Magyar Péter
A hazai belpolitikában pénteken sem lassul a tempó: délelőtt kormányzati sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, a Portfolio élőben tudósít.
Gazdaságilag a legfontosabb téma most a 2027-es költségvetés, amelynek benyújtását októberre ígérte a Pénzügyminisztérium. A csütörtöki nap legfontosabb eseményei a következők voltak:
- A Pénzügyminisztérium háttérbeszélgetésén újabb részletek derültek ki a vagyonadóról: az adó az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli, Kövesdy Attila államtitkár szerint 15–25 ezer adóalanyt érinthet, visszaható hatálya pedig nem lesz.
A kormány éves szinten mintegy 200 milliárd forint bevételt vár az intézkedéstől.Kármán András pénzügyminiszter érvelése szerint jelenleg a fogyasztás adózik leginkább Magyarországon, a vagyon alig, a 100 leggazdagabb magyar vagyona tíz év alatt 325 százalékkal nőtt, míg az átlagos a háztartásoké csak 170 százalékkal, így indokolt az új adónem bevezetése. Az első bevallás jövő augusztusig esedékes.
- A vagyonadó mellé exit tax is érkezik a személyi jövedelemadóban: az 500 millió forintos értékhatár felett az illetőség külföldre helyezésekor vélelmezett értékesítéssel számol a minisztérium, és a nem realizált nyereséget a hatályos, 15 százalékos szja-kulccsal adóztatná. Az EU-ba költözőknek tízéves halasztást kapnának, az Egyesült Államokba költözés esetén viszont akár azonnali fizetési kötelezettség is lehet.
- A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége jelenlegi formájában nem támogatja a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó-tervezetet. Az érdekképviselet a termelőtőke védelmét, alacsonyabb kulcsokat és az adó fokozatos bevezetését kéri.
- Az IMF szakértői kéthetes budapesti tárgyalássorozatuk után átfogó reformcsomagot sürgetnek, hogy a kormány középtávon képes legyen mérsékelni a költségvetés hiányát.
- Kármán András szerint a kormány 123 milliárd forintot fordít a nyugdíjrendszer átalakítására: a nyugdíjminimum 28 500 forintról 120 ezerre emelkedik, a kisnyugdíjakat sávosan korrigálják. A csomag mintegy 700 ezer embert érint. A 2027-es költségvetést a miniszter szerint október közepén, második olvasatban tárgyalja a kormány, a tervezett GDP-növekedés 2,4 százalék. A parlament október 19-én fogadhatja el a 2026-os költségvetés módosítását.
- Megjelent a bicskei gyermekotthonról szóló kormányzati jelentés, amely szerint az állami szervek közönye miatt a bántalmazottak évtizedekig védelem nélkül maradtak. A jelentés megállapítása, hogy a rendszer sokszor nem a gyerekeket védte, hanem saját működését.
A kormány egymilliárd forintos Gyermekvédelmi Jóvátételi Alapot hozott létre.
- Az aranykonvojügyben három rendőrt közokirat-hamisítással gyanúsítanak, így eddig öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjét. Magyar Péter botrányosnak nevezte, hogy az ügyészség egyelőre csak a “kisrendőrökkel” foglalkozott.
- Vitézy Dávid szerint már október második felében megindulhat a személyforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, mert a terhelési próbák és a vonatbefolyásoló rendszer tesztje is sikeres volt. A miniszter azt is mondta, hogy szerdán szerinte valamennyi uniós tagállam támogatta a Magyarországgal szembeni kondicionalitási eljárás lezárását, és hogy egyes vasútépítő szereplők közbeszerzési indulása napokon belül megkérdőjeleződhet.
- Tarr Zoltán kulturális miniszter szerint át kell világítani az állami kulturális intézményeket, köztük a Magyar Művészeti Akadémiát is, a múzeumok és színházak működésének felülvizsgálata pedig már megkezdődött.
- Békés megegyezéssel zárultak a tiszteletdíj-megvonások miatt a magyar állam ellen indított strasbourgi perek: az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta az egyezséget, Magyarország pedig visszafizeti a levont összegeket a képviselőknek.
- Tótth András energetikáért felelős államtitkár a Portfolio Energy Investment konferenciáján elondta, hogy új energiastratégiával készül a kormány, melynek része az EKR-rendszer teljes átalakítása is. Az energiapolitika központi elemei a paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása és legalább 4–6 gigawattnyi új szélenergia-kapacitás lehetnek.
A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A csütörtöki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
Megszólaltak a meteorológusok az extrém időjárásról: Magyarországon ilyet több mint 120 éve nem láttunk
A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt: nemcsak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél-, illetve egy év is - írta a HungaroMet Zrt. a honlapján közölt elemzésben.
Vagyonadó Magyarországon: kiszámoltuk, mennyit érnének a legnagyobb magyar cégek
Mennyit ér valójában egy vállalat? Mert hogy nyilvánvalóan ugyanaz a cég egészen eltérő értéket kaphat attól függően, milyen módszerrel számolunk. A vagyonadóról szóló törvénytervezet kapcsán most egy érdekes kérdésnek jártunk utána. Megnéztük, hogyan értékelnék a legnagyobb magyar tőzsdei vállalatokat, ha a nem tőzsdei cégekre vonatkozó szabályokat alkalmaznánk rájuk. Az OTP-től a Molon és a Richteren át a Magyar Telekomig, valamint az összes BUX-tagra elvégeztük a számításokat, az eredmények pedig több szempontból is meglepőek. Ráadásul az elemzés olyan kérdéseket is felvet, amelyek messze túlmutatnak a vagyonadón. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Visszaüzent az ÁSZ Magyar Péteréknek
A kormányzati tájékoztatón elhangzott vádakra reagáltak.
Magyar Péter lemondásra szólította fel az Állami Számvevőszék elnökét
Facebook-bejegyzésben.
Lenyűgözte a neves külföldi elemzőket Magyarország: ők már látják, mikor búcsúzhatunk el a forinttól
Budapesten jártak a BofA elemzői, és a kormány tervei meggyőzték őket. De nagyon.
Mesterséges intelligenciával próbálta befolyásolni a nemzetközi médiát Irán
Az OpenAI tárta fel az esetet.
Megjött Kapitány István rendkívüli bejelentése: hűtlen kezelés, hivatali visszaélés miatt tett feljelentést
Az Exim Bankot érinti, 166 milliárd forint értékben.
Megbénult Moszkva légiközlekedése: kormányzati gépeket is átirányítottak az ukrán drónok miatt
Felderítő léggömbök is zavarták a légteret.
Reagált a Nemzetközi Büntetőbíróság Trump fenyegetésére: "A történelem fog ítéletet mondani"
Szankciókat helyezett kilátásba az elnök.
Rendkívüli bejelentést ígér Trump az elszabadult dízelárak miatt
Le akarja törni az árakat.
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
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Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
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A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Forint alapú ETF-ek - kell ez neked?
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