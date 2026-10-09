Ruff Bálint: "az elmúlt 16 évben Magyarországon a normaszegés vált uralkodóvá, az állam pedig egy szűk elit érdekeit szolgálta"
Öt hónappal a kormányváltás után a Tisza Párt vezette kabinet gőzerővel dolgozik az Orbán-rendszer lebontásán és egy új, társadalmi konszenzuson alapuló alkotmány megalkotásán. Ruff Bálint György Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kontrollnak adott interjújában értékelte az örökölt intézményi és morális romhalmazt, beszélt az előző ellenzék történelmi felelősségéről, valamint arról, miként próbálja elkerülni a hatalom torzító hatásait a mindennapi politikai munkája során.
Színvallásra szólította fel Orbán Viktort Ruszin-Szendi Romulusz
Nyílt üzenetben szólította fel Orbán Viktort az úgynevezett aranykonvoj-ügy tisztázására Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető posztjában azt követeli a miniszterelnöktől, hogy vállalja a felelősséget, ha ő rendelte el a konvoj megállítását, és ne hagyja, hogy az akciót végrehajtó rendőröket tegyék meg bűnbaknak, miközben egy volt főügyész állítása szerint az utasítás a legfelsőbb politikai szintekről érkezett.
Tisza-kormány: megvannak a vagyonadó részletei, nagy bejelentésekre készül Magyar Péter
A hazai belpolitikában pénteken sem lassul a tempó: délelőtt kormányzati sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, a Portfolio élőben tudósít.
Gazdaságilag a legfontosabb téma most a 2027-es költségvetés, amelynek benyújtását októberre ígérte a Pénzügyminisztérium. A csütörtöki nap legfontosabb eseményei a következők voltak:
- A Pénzügyminisztérium háttérbeszélgetésén újabb részletek derültek ki a vagyonadóról: az adó az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli, Kövesdy Attila államtitkár szerint 15–25 ezer adóalanyt érinthet, visszaható hatálya pedig nem lesz.
A kormány éves szinten mintegy 200 milliárd forint bevételt vár az intézkedéstől.Kármán András pénzügyminiszter érvelése szerint jelenleg a fogyasztás adózik leginkább Magyarországon, a vagyon alig, a 100 leggazdagabb magyar vagyona tíz év alatt 325 százalékkal nőtt, míg az átlagos a háztartásoké csak 170 százalékkal, így indokolt az új adónem bevezetése. Az első bevallás jövő augusztusig esedékes.
- A vagyonadó mellé exit tax is érkezik a személyi jövedelemadóban: az 500 millió forintos értékhatár felett az illetőség külföldre helyezésekor vélelmezett értékesítéssel számol a minisztérium, és a nem realizált nyereséget a hatályos, 15 százalékos szja-kulccsal adóztatná. Az EU-ba költözőknek tízéves halasztást kapnának, az Egyesült Államokba költözés esetén viszont akár azonnali fizetési kötelezettség is lehet.
- A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége jelenlegi formájában nem támogatja a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó-tervezetet. Az érdekképviselet a termelőtőke védelmét, alacsonyabb kulcsokat és az adó fokozatos bevezetését kéri.
- Az IMF szakértői kéthetes budapesti tárgyalássorozatuk után átfogó reformcsomagot sürgetnek, hogy a kormány középtávon képes legyen mérsékelni a költségvetés hiányát.
- Kármán András szerint a kormány 123 milliárd forintot fordít a nyugdíjrendszer átalakítására: a nyugdíjminimum 28 500 forintról 120 ezerre emelkedik, a kisnyugdíjakat sávosan korrigálják. A csomag mintegy 700 ezer embert érint. A 2027-es költségvetést a miniszter szerint október közepén, második olvasatban tárgyalja a kormány, a tervezett GDP-növekedés 2,4 százalék. A parlament október 19-én fogadhatja el a 2026-os költségvetés módosítását.
- Megjelent a bicskei gyermekotthonról szóló kormányzati jelentés, amely szerint az állami szervek közönye miatt a bántalmazottak évtizedekig védelem nélkül maradtak. A jelentés megállapítása, hogy a rendszer sokszor nem a gyerekeket védte, hanem saját működését.
A kormány egymilliárd forintos Gyermekvédelmi Jóvátételi Alapot hozott létre.
- Az aranykonvojügyben három rendőrt közokirat-hamisítással gyanúsítanak, így eddig öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjét. Magyar Péter botrányosnak nevezte, hogy az ügyészség egyelőre csak a “kisrendőrökkel” foglalkozott.
- Vitézy Dávid szerint már október második felében megindulhat a személyforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, mert a terhelési próbák és a vonatbefolyásoló rendszer tesztje is sikeres volt. A miniszter azt is mondta, hogy szerdán szerinte valamennyi uniós tagállam támogatta a Magyarországgal szembeni kondicionalitási eljárás lezárását, és hogy egyes vasútépítő szereplők közbeszerzési indulása napokon belül megkérdőjeleződhet.
- Tarr Zoltán kulturális miniszter szerint át kell világítani az állami kulturális intézményeket, köztük a Magyar Művészeti Akadémiát is, a múzeumok és színházak működésének felülvizsgálata pedig már megkezdődött.
- Békés megegyezéssel zárultak a tiszteletdíj-megvonások miatt a magyar állam ellen indított strasbourgi perek: az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta az egyezséget, Magyarország pedig visszafizeti a levont összegeket a képviselőknek.
- Tótth András energetikáért felelős államtitkár a Portfolio Energy Investment konferenciáján elondta, hogy új energiastratégiával készül a kormány, melynek része az EKR-rendszer teljes átalakítása is. Az energiapolitika központi elemei a paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása és legalább 4–6 gigawattnyi új szélenergia-kapacitás lehetnek.
A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A csütörtöki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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Vagyonadó Magyarországon: kiszámoltuk, mennyit érnének a legnagyobb magyar cégek
Mennyit ér valójában egy vállalat? Mert hogy nyilvánvalóan ugyanaz a cég egészen eltérő értéket kaphat attól függően, milyen módszerrel számolunk. A vagyonadóról szóló törvénytervezet kapcsán most egy érdekes kérdésnek jártunk utána. Megnéztük, hogyan értékelnék a legnagyobb magyar tőzsdei vállalatokat, ha a nem tőzsdei cégekre vonatkozó szabályokat alkalmaznánk rájuk. Az OTP-től a Molon és a Richteren át a Magyar Telekomig, valamint az összes BUX-tagra elvégeztük a számításokat, az eredmények pedig több szempontból is meglepőek. Ráadásul az elemzés olyan kérdéseket is felvet, amelyek messze túlmutatnak a vagyonadón. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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