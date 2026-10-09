Tisza-kormány: megvannak a vagyonadó részletei, nagy bejelentésekre készül Magyar Péter

A hazai belpolitikában pénteken sem lassul a tempó: délelőtt kormányzati sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, a Portfolio élőben tudósít.

Gazdaságilag a legfontosabb téma most a 2027-es költségvetés, amelynek benyújtását októberre ígérte a Pénzügyminisztérium. A csütörtöki nap legfontosabb eseményei a következők voltak:

A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A csütörtöki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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