Trailer: Út a magyar euróhoz - október végén érkezik a Portfolio riportfilmje
Magyarország több mint húsz éve úgy lépett be az Európai Unióba, hogy egyszer a közös pénzt is használni fogja. Volt idő, amikor akartuk, de nem tudtuk. És volt, amikor már majdnem tudtuk volna, de nem volt hozzá politikai akarat. Most megint előkerült egy dátum: 2031-32. A kérdés az, hogy ez most tényleg öt év – vagy megint a szokásos öt év?
Számos érv szól az euró bevezetése mellett, és persze vannak érvek ellene is. Az azonban biztos, hogy jelentős, az egész ország életére hatással levő esemény lesz, ha egyszer, mondjuk a 2030-as évek elején csatlakozunk az európai fizetési rendszerhez – ennek súlya nagyjából az EU-s csatlakozáshoz, vagy a schengeni belépéshez mérhető.
De legalább ilyen érdekes maga folyamat, ami a magyar euróhoz vezet.
A Portfolio riportfilmjében arra keressük a választ, hol tart Magyarország az euró bevezetésének útján, milyen történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi kérdések kapcsolódnak ehhez a folyamathoz. Milyen tapasztalatokat lehet levonni más országok példájából?
Mikor és hogy kellene bevezetnünk az eurót? És hogy kellene ezt jól csinálnunk?
Ez az út a magyar euróhoz.
A riportfilmet keresd október végén a Portfolio-n, október 20-án pedig gyere el a premier előtti vetítésre - a belépés ingyenes (de regisztrációhoz kötött).
Címlapkép forrása: Portfolio
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Trailer: Út a magyar euróhoz - október végén érkezik a Portfolio riportfilmje
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