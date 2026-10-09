18°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Gazdaság

Trailer: Út a magyar euróhoz - október végén érkezik a Portfolio riportfilmje

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Van egy ország Európa közepén, ahol mindig majd öt év múlva vezetik be az eurót. 

Magyarország több mint húsz éve úgy lépett be az Európai Unióba, hogy egyszer a közös pénzt is használni fogja. Volt idő, amikor akartuk, de nem tudtuk. És volt, amikor már majdnem tudtuk volna, de nem volt hozzá politikai akarat. Most megint előkerült egy dátum: 2031-32. A kérdés az, hogy ez most tényleg öt év – vagy megint a szokásos öt év?

Számos érv szól az euró bevezetése mellett, és persze vannak érvek ellene is. Az azonban biztos, hogy jelentős, az egész ország életére hatással levő esemény lesz, ha egyszer, mondjuk a 2030-as évek elején csatlakozunk az európai fizetési rendszerhez – ennek súlya nagyjából az EU-s csatlakozáshoz, vagy a schengeni belépéshez mérhető.

De legalább ilyen érdekes maga folyamat, ami a magyar euróhoz vezet.

A Portfolio riportfilmjében arra keressük a választ, hol tart Magyarország az euró bevezetésének útján, milyen történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi kérdések kapcsolódnak ehhez a folyamathoz. Milyen tapasztalatokat lehet levonni más országok példájából?

Mikor és hogy kellene bevezetnünk az eurót? És hogy kellene ezt jól csinálnunk?

Ez az út a magyar euróhoz.

A riportfilmet keresd október végén a Portfolio-n, október 20-án pedig gyere el a premier előtti vetítésre - a belépés ingyenes (de regisztrációhoz kötött).

Út a magyar euróhoz
Mikor jöhet a magyar euró? Találkozzunk a Portfolio első dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén.
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Tisza-kormány: új részletek derültek ki a vagyonadóról, intézkedések születtek a gyermekvédelem ügyében is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility