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Tűzveszélyes terméket hív vissza az Aldi
Gazdaság

Tűzveszélyes terméket hív vissza az Aldi

Portfolio
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Tűz- és áramütésveszély miatt visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítókat az Aldi Magyarország, mivel a készülékek hálózati kábele megsérülhet - jelentette a NKFH.

A kiskereskedelmi lánc arra kéri a vásárlókat, hogy saját biztonságuk érdekében ne használják tovább az érintett termékeket.

A visszahívás a 647388-as és a 849855-ös cikkszámú eszközökre vonatkozik, amelyeket a 4061462598500, a 4061462598517, illetve a 4061462598876 vonalkóddal értékesítettek.

A termék gyártója az ASCE – Aldi SÜD Group Supply Chain Entity GmbH

A hibás hajszárítókat bármelyik Aldi-üzletbe vissza lehet vinni, a cég tájékoztatása szerint

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a termék vételárát a vásárlást igazoló nyugta hiányában is visszatérítik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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