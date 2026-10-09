Uniós szintű extraprofitadót vizsgál az Európai Bizottság az energiacégekre

A testület pénteken, a pénzügyminiszterek luxembourgi ülése után jelezte, hogy megvizsgálja egy extraprofitadó megvalósíthatóságát, amivel elsősorban a lakosságot segítenék. A lépést több tagállam sürgette, köztük Németország.

A tervezett lépésnek ahhoz van köze, hogy a kormányok azzal küzdenek,

hogyan tompítsák az energiapiacon tapasztalható gáz- és olajár sokkot, miközben sokuk költségvetési mozgástere szűk.

A háttérben az iráni és az orosz-ukrán háború áll, amelyek megzavarták az olaj- és gázszállítást, valamint az egekbe röpítették az üzemanyagárakat.

Brüsszel ugyanakkor óvatos, mert ezt egyszer már eljátszotta. A 2022-es orosz invázió utáni energiaválságban az EU bevételi plafont vezetett be az úgynevezett inframarginális áramtermelőkre, vagyis főként a szél- és naperőművekre. A tapasztalat azonban nem túl pozitív, a spórolt összeg messze elmaradt az 50 milliárd eurós becsléstől, mikzöben több pert is elindítottak az érintett termelők a Bizottsággal szemben.

Mindig meg vizsgálni az összes lehetőséget

– mondta Wopke Hoekstra klímabiztos a pénteki ülésre érkezve. „Ez a megoldás nem buktatók nélküli”, tette hozzá, jelezve, hogy több tagállam ellenzi az adó bevezetését.

A megosztottság a bizottságon belül is megvan. Dan Jørgensen energiaügyi biztos a Bloombergnek Koppenhágában azt mondta, hogy nem támogatja az uniós szintű megközelítést.

Készen állunk arra, hogy modelleket dolgozzunk ki és bemutassuk a lehetőségeket, de végsősoron ezt a tagállamoknak kell eldönteni

– fogalmazott.

A követelés leghangosabb képviselője Németország. Lars Klingbeil pénzügyminiszter csütörtökön úgy fogalmazott: „látjuk, hogyan profitálnak a finomítók és az olajcégek ebből a válságból, miközben a nap végén a fogyasztók viselik a terhet. Elvárom, hogy a bizottság tegyen le javaslatokat az asztalra.”

Öt tagállam, Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ausztria pénzügyminisztere már áprilisban közös levélben szólította fel a bizottságot, hogy vessen ki különadót az energiacégek extraprofitjára. A Bloomberg mostani beszámolója szerint azóta Lengyelország is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Az energiaárak letörése kiemelt téma lesz az uniós vezetők október 15-én kezdődő brüsszeli csúcsán is, ahol célzott és átmeneti intézkedésekről lehet szó.

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