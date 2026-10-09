Váratlan ajándék a Tisza-kormánytól: sok nyugdíjas még nagyobb emelést kap januárban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Kijöttek a nyugdíjemelés részletszabályai, fontos újdonság is van a tervezetben

A kormány már korábban bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől jelentősen megemeli a legalacsonyabb összegű nyugdíjakat és több kapcsolódó szociális ellátást. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28 500 forintról 120 ezer forintra emelése, a 2008 óta változatlan összeg így több mint négyszeresére nőne.

Kármán András pénzügyminiszter október 1-jei bejelentésében már számos részletet ismertetett a közelgő nyugdíjemelésekről; elmondása szerint az érintettek száma meghaladja a 700 ezer főt. A kormányzati hatásvizsgálat szerint az intézkedéscsomag 455 ezer nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőt, 238 ezer megváltozott munkaképességű személyt, valamint 8500 időskorúak járadékára jogosultat érinthet. Az intézkedések költségvetési hatása az első évben 122,9 milliárd forintra rúghat.

A most közzétett dokumentumcsomagból kiolvasható új információk elsősorban az emelések pontos kiszámítására vonatkoznak:

kiderült, hogy a korábbi bejelentésekhez képest bizonyos nyugdíjszinteken még nagyobb emeléseket tervez a tisza-kormány.

Új "köztes minimumok" jönnek: sok nyugdíjas annál is több pénzt kaphat, mint amennyire számított

A korábbi tájékoztatások alapján már tudni lehetett, hogy a minimálnyugdíj emelésén túlmenően a 108 ezer forintot meg nem haladó nyugdíjakat 120 ezer forintra egészítik ki, a 108-125 ezer forint közöttieket 12 ezer, a 125-130 ezer forint közöttieket 10 ezer, a 130-135 ezer forint közöttieket 8 ezer, míg a 135-140 ezer forint közöttieket 6 ezer forinttal emelik, a 140-146 ezer forint közötti nyugdíjakat pedig 146 ezer forintra egészítik ki.

A most társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet azonban ezekben a sávokban garantált végösszegeket, kvázi köztes minimumokat is meghatároz:

a 125-130 ezres sávban legalább 137 ezer, a 130-135 ezres sávban legalább 140 ezer, a 135-140 ezres sávban pedig legalább 143 ezer forintra emelnék az érintett ellátásokat.

A végleges szabályok tehát az alábbiak szerint alakulnának:

A garantált végösszegek a 125-140 ezer forint közti nyugdíjaknál A rendes januári emelés utáni nyugdíj "Tisza-korrekció" Garantált végösszeg 125-130 ezer Ft között +10 000 Ft Legalább 137 000 Ft 130-135 ezer Ft között +8 000 Ft Legalább 140 000 Ft 135-140 ezer Ft között +6 000 Ft Legalább 143 000 Ft Forrás: társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, Portfolio

Ez a három garantált minimum bizonyos nyugdíjszinteken kicsivel magasabb nyugdíjat eredményez majd, mint amennyi a korábban kommunikált fix összegű emelésekből következne. Ha például valakinek a rendes januári nyugdíjemelés után 126 ezer forint lenne az ellátása, a korábban ismertetett 10 ezer forintos növelés alapján 136 ezer forintra számíthatna.

Az új tervezet szerint viszont legalább 137 ezer forint járna neki, vagyis valójában 11 ezer forinttal emelkedik majd a nyugdíja.

Hasonlóképpen:

a 131 ezer forintos ellátás 139 ezer helyett 140 ezer forintra nőne,

a 136 ezer forintos nyugdíj 142 ezer helyett 143 ezer forintra emelkedne.

A korábbi fix összegű emeléshez képest a többlet az érintett tartományokban legfeljebb havi +2000 forintot tehet ki. A "részminimumok" három szűk sávban érvényesülnek majd: 125-127 ezer, 130-132 ezer és 135-137 ezer forint között. (Ezeken a sávokon kívül a fix összegű emelések önmagukban is elérik a garantált végösszeget.)

Ezzel a finomítással a nyugdíjemelési csomag egyik fontos problémáját küszöbölte ki a kormány. A részminimumok nélkül a korábban ismertetett, kizárólag fix összegű emelések után előfordulhatott volna, hogy a sávhatárok környékén egy magasabb induló nyugdíjjal rendelkező személy az emelés után kevesebbet kapjon, mint valaki, aki eredetileg alacsonyabb ellátásban részesült.



Például egy 124 500 forintos nyugdíj a 12 ezer forintos korrekció hatására 136 500 forintra nőtt volna, miközben egy 125 500 forintos nyugdíj a korábban közölt 10 ezres emeléssel csupán 135 500 forintot ért volna el. A rendelettervezetben szereplő 137 ezres részminimum ezt az ellentmondást megszünteti: utóbbi nyugdíjas ellátása 137 ezer forintra fog emelkedni.



Fontos ugyanakkor, hogy a tervezet nem tartja fenn minden esetben az eredeti nyugdíjak közötti különbségeket: egyes összegeket azonos szintre zárkóztat fel.

A tervezet megerősíti azt a korábbi bejelentést is, hogy

az új nyugdíjminimumot 2028-tól minden év januárjában a rendes nyugdíjemelés mértékével növelnék:

például abban az esetben, ha 2028 januárjában 3%-os nyugdíjemelést alkalmazna majd a kormány, akkor a minimális öregségi nyugdíjösszeg is 120 ezer forintról 123 600 forintra emelkedne.

Mutatjuk, ki mennyi pénzzel kap többet 2027. januártól

A kormányrendelet-tervezet szerint a 2027. januári rendes nyugdíjemelés után az arra jogosult, korábban megállapított öregségi teljes nyugdíjakat és egyes kapcsolódó ellátásokat a következőképpen növelnék:

108 ezer forint alatti nyugdíjak esetén: az ellátást 120 ezer forintra egészítenék ki.

108-125 ezer forint között: 12 ezer forinttal emelnék.

125-130 ezer forint között: 10 ezer forintos emelés járna, de legalább 137 ezres végösszeggel.

130-135 ezer forint között: 8 ezer forintos növelés, de legalább 140 ezres végösszeggel.

135-140 ezer forint között: 6 ezer forintos emelés, de legalább 143 ezres végösszeggel.

140-146 ezer forint között: az ellátás 146 ezer forintra nőne.

A 146 ezer forint feletti nyugdíjakra a rendkívüli felzárkóztató emelés már nem vonatkozik.

Az alábbi táblázatban mutatjuk, hogy a januári rendes nyugdíjemelés alkalmazása utáni 100-150 ezer forintos nyugdíjszinteken kinek hogyan fog változni a havi juttatása. (A 100 ezer forint alatti szinteken a saját jogú nyugdíjak 120 ezer forintra emelkednek.)

A januári rendes nyugdíjemelés UTÁNI Tisza-korrekció mértéke az egyes nyugdíjszinteken Januári nyugdíj összege a Tisza-korrekció előtt Januári Tisza-korrekció összege Januári nyugdíj összege a Tisza-korrekció után 100 000 Ft 20 000 Ft 120 000 Ft 101 000 Ft 19 000 Ft 120 000 Ft 102 000 Ft 18 000 Ft 120 000 Ft 103 000 Ft 17 000 Ft 120 000 Ft 104 000 Ft 16 000 Ft 120 000 Ft 105 000 Ft 15 000 Ft 120 000 Ft 106 000 Ft 14 000 Ft 120 000 Ft 107 000 Ft 13 000 Ft 120 000 Ft 108 000 Ft 12 000 Ft 120 000 Ft 109 000 Ft 12 000 Ft 121 000 Ft 110 000 Ft 12 000 Ft 122 000 Ft 111 000 Ft 12 000 Ft 123 000 Ft 112 000 Ft 12 000 Ft 124 000 Ft 113 000 Ft 12 000 Ft 125 000 Ft 114 000 Ft 12 000 Ft 126 000 Ft 115 000 Ft 12 000 Ft 127 000 Ft 116 000 Ft 12 000 Ft 128 000 Ft 117 000 Ft 12 000 Ft 129 000 Ft 118 000 Ft 12 000 Ft 130 000 Ft 119 000 Ft 12 000 Ft 131 000 Ft 120 000 Ft 12 000 Ft 132 000 Ft 121 000 Ft 12 000 Ft 133 000 Ft 122 000 Ft 12 000 Ft 134 000 Ft 123 000 Ft 12 000 Ft 135 000 Ft 124 000 Ft 12 000 Ft 136 000 Ft 125 000 Ft 12 000 Ft 137 000 Ft 126 000 Ft 11 000 Ft 137 000 Ft 127 000 Ft 10 000 Ft 137 000 Ft 128 000 Ft 10 000 Ft 138 000 Ft 129 000 Ft 10 000 Ft 139 000 Ft 130 000 Ft 10 000 Ft 140 000 Ft 131 000 Ft 9 000 Ft 140 000 Ft 132 000 Ft 8 000 Ft 140 000 Ft 133 000 Ft 8 000 Ft 141 000 Ft 134 000 Ft 8 000 Ft 142 000 Ft 135 000 Ft 8 000 Ft 143 000 Ft 136 000 Ft 7 000 Ft 143 000 Ft 137 000 Ft 6 000 Ft 143 000 Ft 138 000 Ft 6 000 Ft 144 000 Ft 139 000 Ft 6 000 Ft 145 000 Ft 140 000 Ft 6 000 Ft 146 000 Ft 141 000 Ft 5 000 Ft 146 000 Ft 142 000 Ft 4 000 Ft 146 000 Ft 143 000 Ft 3 000 Ft 146 000 Ft 144 000 Ft 2 000 Ft 146 000 Ft 145 000 Ft 1 000 Ft 146 000 Ft 146 000 Ft 0 Ft 146 000 Ft 147 000 Ft 0 Ft 147 000 Ft 148 000 Ft 0 Ft 148 000 Ft 149 000 Ft 0 Ft 149 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 150 000 Ft Forrás: Portfolio-számítás a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján.

A rokkantsági és rehabilitációs ellátásoknál is pontosították a szabályokat

A nyugdíjak mellett a megváltozott munkaképességűek ellátásai is emelkednének 2027 januárjától: a kormányrendelet-tervezet szerint a már folyósított rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat egységesen 10 százalékkal növelnék – ez szintén korábbról ismert információ.

A törvénytervezet a jelenlegi 147 175 forintról 162 ezer forintra, vagyis mintegy 10 százalékkal emelné az ellátások számításánál használt alapösszeget. Ez nem azt jelenti, hogy minden érintett legalább 162 ezer forintot kapna: az alapösszeg az egyes ellátási kategóriákhoz tartozó alsó és felső összeghatárok meghatározására szolgál.

A 65 év feletti rokkantsági ellátottak ugyanakkor a 10 százalékos emelésen felül további növelésre is számíthatnak: az ő esetükben ugyanis a kormány a kisnyugdíjasoknál alkalmazott sávos felzárkóztatást is bevezetné. Ez azt jelenti, hogy a 10 százalékos emelést követően 120 ezer forintnál kevesebbet kapók ellátását legalább erre a szintre egészítenék ki, a 120-146 ezer forint közötti összegeknél pedig a fent bemutatott sávos emeléseket hajtanának végre.

Ha például egy 65 év feletti személy rokkantsági ellátása a 10%-os emelés után 126 ezer forint lenne, a sávos korrekcióval további 11 ezer forinttal, 137 ezer forintra növelnék a havi járandóságát.

Egyes érintettek teljes ellátásemelése így meghaladhatja a 10 százalékot. (A külön felzárkóztatás ugyanakkor nem vonatkozna a kivételes rokkantsági ellátásokra, illetve a nyugdíjkorhatárt még be nem töltött ellátottakra sem, utóbbi csoport "csak" a 10 százalékos emelésben részesül majd.)

Az özvegyi nyugdíjaknál, árvaellátásnál is megjelentek a konkrét emelési szabályok

A kormányrendelet-tervezet az özvegyi és más hozzátartozói nyugdíjak emelését is részletesen szabályozza. Ezeknél az ellátásoknál szintén sávos emelést vezetnének be, amelynek mértéke a jelenleg folyósított összegtől és az ellátás típusától függ.

A 30 százalékos mértékű özvegyi és más hozzátartozói nyugdíjak közül a legfeljebb 32 400 forintos ellátásokat 36 ezer forintra emelnék. Az ennél magasabb, de 43 800 forintot el nem érő ellátások 1800-3600 forintos emelést kapnának, illetve egyes sávokban meghatározott minimumösszegre egészítenék ki őket.

A 60 százalékos mértékű hozzátartozói nyugdíjaknál hasonló rendszert alkalmaznának: a legfeljebb 64 800 forintos ellátások 72 ezer forintra nőnének, a 64 800 és 87 600 forint közötti összegeket pedig sávosan emelnék, illetve meghatározott alsó határokig egészítenék ki.

A külön emelés ugyanakkor nem vonatkozna minden hozzátartozói ellátásra: a kivételes ellátások és az öregségi résznyugdíjból számított egyes özvegyi, illetve szülői nyugdíjak kimaradnának belőle.

Az árvaellátás legkisebb összege (a korábban bejelentetteknek megfelelően) havi 50 ezerről 60 ezer forintra emelkedne.

Megduplázzák az időskorúak járadékának összeghatárait is

A nyugdíjemelési csomag az időskorúak járadékát is érinti: 2027 januárjától megdupláznák ennek a szociális támogatásnak a jogosultsági és ellátási összeghatárait. Az időskorúak járadéka azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött, alacsony jövedelmű embereknek nyújt segítséget, akiknek a megélhetését nem biztosítja megfelelő jövedelem. Az ellátás például azoknak járhat, akik nem szereztek elegendő szolgálati időt az öregségi nyugdíjhoz.

A tervezet szerint

a nyugdíjkorhatárt betöltött, házastársukkal vagy élettársukkal együtt élő jogosultaknál 75 ezer forintra emelkedne az egy főre jutó havi jövedelemhatár,

a nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb egyedülállóknál 88 ezer,

míg a legalább 75 éves egyedülállóknál 118 ezer forint lenne a határ.

A kormányzati hatásvizsgálat szerint az intézkedés mintegy 8500 embert érinthet.

Továbbra is nyitott kérdés, hogy mekkora lesz a rendes januári nyugdíjemelés

A sávos korrekció kiszámításánál különösen lényeges, hogy a kormányrendelet-tervezet a rendes januári nyugdíjemelés végrehajtása utáni összegekből indul ki. Először tehát a 2026. decemberi nyugdíjat megemelik a 2027-re meghatározott rendes nyugdíjemelési százalékkal, majd az így kapott összeg alapján állapítják meg, hogy az ellátás melyik korrekciós sávba tartozik, és végrehajtják a külön felzárkóztató emeléseket (szükség esetén a részminimumok alkalmazásával).

A 2027-es rendes januári emelés pontos mértéke egyelőre nem ismert,

erről az október végi költségvetés tartalmazhat kulcsfontosságú információt. A Magyar Nemzeti Bank szeptemberi előrejelzése 3,1 százalékos éves átlagos inflációval számol 2027-re, emiatt elképzelhető, hogy januárban – a jelenlegi inflációkövető nyugdíjemelés fennmaradása esetén – 3,1% körüli rendes nyugdíjemelésre számíthatnak a nyugdíjasok.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert