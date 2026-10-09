Vége a könnyű pénz korszakának? Alaposan átrendeződött a magyar árampiac

A moderátor szerepét betöltő Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio Csoport újságírójának kérdésére, miszerint mi a stratégiai jelentősége az októberi MARI-PICASSO csatlakozásnak, Herczeg Sándor, a MEKH főosztályvezetője (Stratégiai Elemzések Főosztálya) azt mondta:
az elmúlt éveket sikerült úgy összerakni az energiaszektorban is, hogy mindig egy-egy kisebb lokális témakörben próbáltunk valamilyen beavatkozással előrébb jutni, de a stratégiai ív hiányzott.
Ha nincs meg ez a vízió, és nem tudjuk, hogy merre haladunk, hanem például csak a szomszédos országok irányát követjük, akkor ugyanaz a rendszerállapot jön létre itt is, és nem biztos, hogy jó üzleti terv, ha mondjuk napközben a napenergiát egymásnak próbájuk majd eladni - mondta, hozzátéve, hogy kitettségünk nem csak az energetikában van meg, hanem más kis országokhoz hasonlóan sok más iparágban is.
Befektetői szemmel az energetikának is vonzónak kell lennie - nekünk erre van szükségünk, azokra a nagyon okos, ügyes, és egyre inkább IT-lábbal jól megerősített befektetőkre, akik portfólióban képesek gondolkodni. Például, ha megnézzük, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt hány BSP (balancing service provider) működött Magyarországon, akkor azt találjuk, hogy drasztikusan megnőtt a számuk, miközben pedig nem nagyon van befektetés erőművekben.
Hogy hogy lehet, hogy mégis egyre több szolgáltató van jelen? Hát úgy, hogy igenis vannak olyan innovatív csapatok Magyarországon, amelyek maguk elé vesznek egy notebookot, kihasználják az AI-t, elkezdenek szoftvereket írni, és mögé behívják azokat a szolgáltatókat, akik megépítették az erőműveket.
Úgy gondolom, hogy ebben van egy óriási kitörési pontunk, egy nagy lehetőségünk
- mondta Herczeg Sándor.
Például az energiatárolók esetében is arra kell odafigyelnünk, hogy mit tudunk kihozni belőlük. Jelenlegi tárolókapacitásunk nagyon sok mindenre alkalmas már most is, de nem használjuk ki. Nagyon sok tárolófejlesztőnek nincs meg a tudása, ezért érdemes lenne azokra bízni a feladatot, akik képesek arra, hogy hidat teremtsenek például a szolgáltatást igénylő MAVIR és az eszköz beruházója vagy tulajdonosa között -
de ez már túlmutat a balancing/kiegyenlítő szabályozási piac kérdésein
- fogalmazott a MEKH szakértője.
Magyarország a Paksi Atomerőmű nélkül is tudna működni a határkeresztező kapacitásoknak köszönhetően. Ha a nyári többhetes kánikula alatt az ár tartósan elérte volna az 500-600 euró/MWh szintet, akkor az országban alsó hangon 1500 MW kapacitás lett volna mozgósítható - mutatott rá Zhang Heng, a NEON Energy Trading vezető portfóliókezelője (Head of Portfolio Management).
Tehát nem az a fő kérdés, hogy lesz-e áram vagy sem, hanem hogy milyen áron
- mondta.
A MARI és PICASSO platformokhoz való csatlakozással kapcsolatban úgy fogalmazott, eddig nagyon könnyen lehetett nagyon sok pénzt keresni, de annak a világnak vége. Szerinte most az a kérdés, hogy a hőerőművek, a CCGT-k hogyan fognak megélni ezen a piacon.
Emiatt úgy látja, hogy a jelenlegi helyzetben az egyik lehetséges megoldás az lehet, ha
az aggregátorok a kereskedelmi tevékenység felé is nyitnak.
A csatlakozást követő első napokban sokkal kevesebb aktiválás történt Magyarországon, aminek az az oka, hogy a hazai árstruktúra, szabályozás, RHD-díjak erre alkalmatlanok. Ha őszinték akarunk lenni, ez egy nagy kihívás - fogalmazott Zhang Heng, ugyanakkor nemzetgazdaságilag, az ország szempontjából pozitívnak nevezte a csatlakozást.
A PICASSO és MARI együttműködés természetesen hozzájárul az ellátásbiztonsághoz, és plusz mozgásteret jelent valós időben a MAVIR és a hazai rendszer számára, azonban olyan jellegű ellátásbiztonsági hatása nem lesz, hogy erőművet fog kiváltani - emelte ki Kádár Márton, a MAVIR szabályozási szolgáltatások fejlesztési osztályvezetője.
A szakember korábbi előadására emlékeztetve hangsúlyozta,
elsősorban optimalizációról, hatékonyságnövelésről van szó, aminek hatására picit olcsóbb lesz egy nagyon kicsi szelete a villamosenergia-számlának.
Ez a vonatkozás a MAVIR oldalán kifejezetten a legfontosabb kihívások közé tartozik: amikor diszpécserekkel beszélgetünk házon belül, akkor őket pont az érdekli elsősorban, hogy ha probléma van, akkor ugye azt azért nekik kell megoldaniuk a platformok nélkül - fogalmazott. Egy normál üzemi körülmények között tökéletes optimalizációs lehetőségről van szó, és a fogyasztó számára kiegyenlítő energia számlát tud optimalizálni, de az ellátásbiztonsági réteg egy picit más - mondta Kádár Márton hozzátéve, hogy
aki ezen a piacon életben akar maradni, és továbbra is prosperálni akar, annak meg kell tanulnia ebben a környezetben működnie - ez kihívás, és biztos, hogy nem is könnyű
- emlékeztetett.
Címlapkép forrása: Portfolio
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