Veszélyes kórokozót találtak egy magyar kórház vízrendszerében: azonnal korlátozást vezettek be

Korlátozták a vízhasználatot legionella baktérium jelenléte miatt a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban, ahol megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését - közölte a gyógyintézmény a honlapján.

Csütörtöki közleményük szerint

a kórokozót a vízminőség-ellenőrzés mutatta ki

a vízhálózat egyes pontjain, a megelőző intézkedések a 200 ágyas pavilonépületet érintik.

Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését és a vízvezeték-hálózat korszerűsítését, erre az időszakra palackozott ivóvizet biztosít az intézmény.

Hangsúlyozták:

a betegellátás zavartalanul működik,

a kórházhigiénés és a műszaki intézkedések mellett a kórház folyamatosan együttműködik a hatóságokkal.

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