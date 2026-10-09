Visszaüzent az ÁSZ Magyar Péteréknek

A tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter bejelentette be, hogy felfüggeszti az Európai Unió által finanszírozott Déli körvasút beruházását, mert a közbeszerzésnél történt összejátszás miatt megkérdőjeleződött a beruházás folytatásának lehetősége. Az ajánlattételt az Európai Számvevőszék (ECA) részletesen elemezte. A tájékoztatón elhangzottak szerint az ECA megállapításairól tíz hónapja értesítette a magyar kormányt, és mivel értesítéseit az Állami Számvevőszéken (ÁSZ) keresztül küldi meg, az ÁSZ-nak is tudnia kellett róla, azonban nem tett semmit. Ennyi idővel a közbeszerzési eljárás lezárulta után pedig szinte kizárólag néhány nagy állami ellenőrző szervnek - köztük az ÁSZ-nak - van joga a közbeszerzést utólag megtámadni, a minisztériumnak már nincs - ezt Vitézy Dávid tárcavezető mondta el.
Az ÁSZ reagáló közleményében kifejti: az ECA a 2025. pénzügyi évre vonatkozó végleges jelentését 2026. október 8-án hozta nyilvánosságra, az érintett Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz projekt ECA-vizsgálata nyáron zárult, annak záró levele 2026. július 17-én, tehát az új kormány idejében került megküldésre az érintett Nemzeti Fejlesztési Központnak és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnak, valamint a vizsgálatban technikai segítségnyújtóként részt vevő ÁSZ-nak. Megjegyezték: az Európai Számvevőszék a vizsgálat során nyújtott kiváló együttműködésért köszönetet nyilvánított az ÁSZ-nak és a magyar hatóságoknak.
Az ÁSZ álláspontja szerint a megállapításokkal kapcsolatos teendője leginkább a magyar kormánynak és szerveinek, például a vizsgálat alanyaként a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium alá tartozó Nemzeti Fejlesztési Központnak lehet.
Közleményében az ÁSZ hamisnak nevezte azt az állítást, hogy a kormánynak ne lenne joga az ügyben Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordulni.
A jogszabály szerint ilyen joga van a különböző hatóságokon túl a kormányzati ellenőrzési szervnek, a Magyar Államkincstárnak, a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezetnek, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek, a közbeszerzésekért felelős miniszternek, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek is - mutattak rá.
Kiemelték: az ECA vizsgálata 2026. júliusában zárult, annak megállapításairól a kormány az ÁSZ-szal egyidejűleg értesült. "Magyar Péter miniszterelnök tehát saját kormányának mulasztását kéri számon az Állami Számvevőszéken" - fogalmaztak.
Hozzátették, hogy az ECA megállapításait az ÁSZ kockázatkezelése során értékeli, és figyelembe veszi éves ellenőrzési tervének meghatározása során. Az ÁSZ nem hatóság, elsődleges ellenőrzési feladata és felelőssége az érintett EU-s források felhasználása során a jogszabályok alapján nincs, erre a magyar jogrendszerben külön intézmények, ellenőrző hatóságok vannak kijelölve és felhatalmazva - írták a közleményben.
Közben Magyar Péter ismét megszólalt Windisch László ÁSZ-elnökkel kapcsolatban péntek este.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök (j) és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői tájékoztatón 2026. október 9-én. Forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
Visszaüzent az ÁSZ Magyar Péteréknek
A kormányzati tájékoztatón elhangzott vádakra reagáltak.
Magyar Péter lemondásra szólította fel az Állami Számvevőszék elnökét
Facebook-bejegyzésben.
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