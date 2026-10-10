A Microsoft vezére szerint vészfék kell az AI kordában tartására

Nadella szombaton az X platformon közzétett bejegyzésében arról írt, hogy
a fejlett MI-t alkalmazó szervezetek nem bízhatnak meg vakon a modellfejlesztők ígéreteiben.
A cégvezető szerint már a kezdetektől abból kell kiindulni, hogy a modell kompromittálódhat, ezért el kell azt szigetelni. Hozzátette, hogy egy felhatalmazott személynek mindig biztosítani kell a lehetőséget a modell működésének felfüggesztésére vagy azonnali leállítására.
A nyilatkozat nem előzmény nélküli. Az elmúlt hónapokban az Anthropic és az OpenAI is számos olyan esetről számolt be, amikor MI-modelljeik nem a várt módon viselkedtek. Előfordult például, hogy az Anthropic egyik modellje téves bejelentést tett egy gyilkossági ügyben a rendőrségen, de külső weboldalak elleni támadásokra is fény derült. A történtek heves vitát váltottak ki a legfejlettebb MI-rendszerek biztonsági kockázatairól és az úgynevezett "kikapcsológomb" elengedhetetlenségéről.
A Microsoft MI-kutatói szeptember 14-én tették közzé a vállalat legfejlettebb modelljeinek fejlesztését szabályozó alapelveit, miután több iparági vezető is a csúcsmodellek fejlesztésének lassítását és a biztonsági szempontok előtérbe helyezését sürgette. Az irányelvek rögzítik, hogy az MI-modellek nem rendelkezhetnek jogokkal vagy jogi személyiséggel, és nem tervezhetők úgy, hogy kikerüljék az emberi ellenőrzést, megtévesszék a felhasználókat, vagy az alapelvek megszegésével hajtsanak végre feladatokat.
Nadella biztonsági javaslatai szerint a kritikus döntéseknél a vállalatoknak nem szabad egyetlen MI-modellre hagyatkozniuk. Emellett szorgalmazza, hogy vezessenek hamisításbiztos naplót az ágensek tevékenységéről, és vessék alá rendszereiket független auditnak. A cégvezető a súlyosabb MI-incidensek és hibák nyilvánosságra hozatalát is szorgalmazta a tapasztalatok megosztása érdekében, kiemelve, hogy "el kell választanunk az intelligencia biztosítását az afölötti rendelkezés jogától".
Noha a Trump-adminisztráció eddig nagyrészt tartózkodó álláspontot képviselt, az elnök újonnan felállított MI-munkacsoportja, a Super Intelligence Force péntek este figyelmeztette a fejlesztőket, hogy kötelesek jelenteni és elhárítani a biztonsági incidenseket, különben szankciókra számíthatnak. A testület az Anthropic legutóbbi incidensének napvilágra kerülése után adott ki közleményt, amelyben leszögezte, hogy a késedelmes bejelentést, a hiányos kárenyhítést és a felelősségvállalás elmaradását a jövőben nem tolerálják.
A Microsoft vezére szerint vészfék kell az AI kordában tartására
Potenciális belső fenyegetésként kell kezelni.
Mehet az orosz nafta: feloldották az exporttilalmat Putyin és Trump alkuja után
Pénteken állapodtak meg.
Még Trump sem biztos abban, hogy élőben kell kivégezni Nidal Hasant
Még nem döntött az elnök.
Máris erős szövetségest szerzett Zelenszkij Trump kritikája után
A brit kormányfő támogatásáról biztosította.
Hivatalos: felfüggesztették a rijádi reptér működését
Ellenséges támadás történt.
Az olajtermelés kétharmada leállt a Mexikói-öbölben a ciklon miatt
Készülnek Isaiasra.
Egy szelet süti kétezerért? Már ez sem számít ritkaságnak
Igazán kiemelt helyeken 3 ezres árral is találkozni.
Trump elküldte a selyemzsinórt Zelenszkijnek: itt az ideje új ukrán elnököt választani
Keményen nekiment az ukrán államfőnek.
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!