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A Microsoft vezére szerint vészfék kell az AI kordában tartására
Gazdaság

A Microsoft vezére szerint vészfék kell az AI kordában tartására

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A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella arra szólította fel a vállalatokat, hogy a nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-modelleket kezeljék potenciális belső fenyegetésként, és építsenek ki vészfékrendszert az önállóan cselekvő, úgynevezett ágensmodellek kordában tartására - tudósított a Bloomberg.
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Nadella szombaton az X platformon közzétett bejegyzésében arról írt, hogy

a fejlett MI-t alkalmazó szervezetek nem bízhatnak meg vakon a modellfejlesztők ígéreteiben.

A cégvezető szerint már a kezdetektől abból kell kiindulni, hogy a modell kompromittálódhat, ezért el kell azt szigetelni. Hozzátette, hogy egy felhatalmazott személynek mindig biztosítani kell a lehetőséget a modell működésének felfüggesztésére vagy azonnali leállítására.

A nyilatkozat nem előzmény nélküli. Az elmúlt hónapokban az Anthropic és az OpenAI is számos olyan esetről számolt be, amikor MI-modelljeik nem a várt módon viselkedtek. Előfordult például, hogy az Anthropic egyik modellje téves bejelentést tett egy gyilkossági ügyben a rendőrségen, de külső weboldalak elleni támadásokra is fény derült. A történtek heves vitát váltottak ki a legfejlettebb MI-rendszerek biztonsági kockázatairól és az úgynevezett "kikapcsológomb" elengedhetetlenségéről.

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A Microsoft MI-kutatói szeptember 14-én tették közzé a vállalat legfejlettebb modelljeinek fejlesztését szabályozó alapelveit, miután több iparági vezető is a csúcsmodellek fejlesztésének lassítását és a biztonsági szempontok előtérbe helyezését sürgette. Az irányelvek rögzítik, hogy az MI-modellek nem rendelkezhetnek jogokkal vagy jogi személyiséggel, és nem tervezhetők úgy, hogy kikerüljék az emberi ellenőrzést, megtévesszék a felhasználókat, vagy az alapelvek megszegésével hajtsanak végre feladatokat.

Nadella biztonsági javaslatai szerint a kritikus döntéseknél a vállalatoknak nem szabad egyetlen MI-modellre hagyatkozniuk. Emellett szorgalmazza, hogy vezessenek hamisításbiztos naplót az ágensek tevékenységéről, és vessék alá rendszereiket független auditnak. A cégvezető a súlyosabb MI-incidensek és hibák nyilvánosságra hozatalát is szorgalmazta a tapasztalatok megosztása érdekében, kiemelve, hogy "el kell választanunk az intelligencia biztosítását az afölötti rendelkezés jogától".

Noha a Trump-adminisztráció eddig nagyrészt tartózkodó álláspontot képviselt, az elnök újonnan felállított MI-munkacsoportja, a Super Intelligence Force péntek este figyelmeztette a fejlesztőket, hogy kötelesek jelenteni és elhárítani a biztonsági incidenseket, különben szankciókra számíthatnak. A testület az Anthropic legutóbbi incidensének napvilágra kerülése után adott ki közleményt, amelyben leszögezte, hogy a késedelmes bejelentést, a hiányos kárenyhítést és a felelősségvállalás elmaradását a jövőben nem tolerálják.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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