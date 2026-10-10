Az olajtermelés kétharmada leállt a Mexikói-öbölben a ciklon miatt

A hatóság tájékoztatása szerint a Mexikói-öbölben üzemelő, 371 személyzettel rendelkező termelőplatform közül 113-ról evakuálták a dolgozókat, ami az összes ilyen létesítmény 30,46 százalékát jelenti.
Emellett nyolc, nem dinamikus pozicionálású fúróberendezésről is kivonták a személyzetet, ami a térségben jelenleg működő tizenegy hasonló egység 72,7 százalékának felel meg.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
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