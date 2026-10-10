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Bejelentette a minisztérium: 10 pontos csomaggal alakítják át a magyar oktatást
Gazdaság

Bejelentette a minisztérium: 10 pontos csomaggal alakítják át a magyar oktatást

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Elkészült az a tízpontos javaslatcsomag, amely a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek hatékonyabb ellátását és a gyógypedagógusok terheinek csökkentését célozza. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, hogy a minisztériumban működő szakmai munkacsoport hónapok óta a legégetőbb gyakorlati problémákra keresett megoldást. A javaslatok szerint a fejlesztő foglalkozásokat az egyéni szükségletekhez kell igazítani, erősíteni kell a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködését, következetesen be kell tartani az osztálylétszámokra vonatkozó szabályokat, és érdemben csökkenteni kell az adminisztrációs terheket.

Elkészült a tárcánál működő szakmai munkacsoport tízpontos javaslatcsomagja, amely a sajátos nevelési igényű gyermekek hatékonyabb ellátását, a fejlesztési feltételek javítását, valamint a gyógypedagógusok terheinek csökkentését célozza – számolt be Lannert Judit a Facebook-bejegyzésében.

A minisztérium keretein belül felállított SNI-munkacsoport az elmúlt hónapok előkészítő munkája során a legégetőbb gyakorlati feladatokra keresett megoldást. A miniszter szerint a kidolgozott szakmai javaslatcsomag központi eleme:

  • a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítása,
  • a pedagógusok és a gyógypedagógusok közötti együttműködés erősítése,
  • az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok következetes betartatása,
  • valamint a gyógypedagógusokat terhelő adminisztrációs kötelezettségek érdemi mérséklése.

A kezdeményezés célja a szakmai feltételrendszer és az intézményi együttműködések folyamatos fejlesztése.

Minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön

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– emelte ki a miniszter.

A megbeszélésen részt vett Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős, Naderi Zsuzsanna szakképzésért, felnőttkori tanulásért és ifjúságpolitikáért felelős, valamint Kereki Judit kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkár. A párbeszédbe bekapcsolódott Éliás Eszter és Kussinszky Anikó a Szociális és Családügyi Minisztérium képviseletében, Müller Anna országgyűlési képviselő, valamint Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese is.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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