Egy szelet süti kétezerért? Már ez sem számít ritkaságnak

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Az utóbbi időszakban ismét elkezdtek drágulni a sütemények, amiben az általános üzemelési költségek emelkedése játszik nagy szerepet. Bár drasztikus áremelésről nincs szó, ma már inkább 1300-1700 forintos szeletárral találkozunk a legtöbb cukrászdában, de nem ritka a 2000 forintos, vagy az igazán kiemelt helyeken a 3000 forintos ár sem.

Bár egyes cukrászdákban most is találni 1000 forint körüli termékeket, néha az alattiakat is, de amint modern, kísérletező egy desszert ízvilága, annál biztosabbak lehetünk benne, hogy annak megkérik az árát a cukrászdák. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke a Portfolio-nak elmondta:

egy modern, alapanyag- és munkaigényesebb torta vagy desszert ára valóban az 1500-2000 forint közötti sávban helyezkedik el.

Ettől még egy árkategóriával feljebb találhatók a népszerű realisztikus desszertek, sokszor már a 3000 forintot súrolják. „Ennek ellenére szerencsére van fizetőképes kereslet, még ha a kosárérték folyamatosan csökken is” – mondta Erdélyi Balázs.

A cukrászdákat üzemeltető vállalkozók szerint egyre árérzékenyebbek a vendégek, közben viszont a trendi termékeknél szinte teljesen mindegy, hogy mennyi az ár, azokat mindenki keresi. Elég csak az előző évek dubaji csoki őrületét említeni, de a realisztikus desszertek magasabb árszínvonala sem késztet meghátrálásra senkit, ha meglátja az árcédulát.

Hozzátette:

nincs szó drasztikus áremelésről, az árak minimális növekedésében az általános üzemelési költségek emelkedése játszik nagy szerepet.

„A versenyképes munkabér és járulékai, az összes címen befizetett adók és terhek, az alapanyag- és energiaköltségek, mind-mind komoly kiadást jelentenek” – hangsúlyozta az ipartestület elnöke.

Erdélyi Balázs elmondta: az egész évet tekintve bizakodóak cukrászok, bár volt idén eddig néhány hullámvasút is. „A tavasz nagyon erős volt, utána pedig hol a hideggel, hol a forrósággal gyűlt meg a bajunk. A hétvégék jellemzően mindenhol erősek, a hétköznapok kicsit csendesebbek lettek. Sajnos nincs egy állandó, kiszámítható, egyenletes forgalom, minden nap mindenhez alkalmazkodni kell, és amely cukrászda ezt meg tudja ugrani, az nem panaszkodhat”.

Folytatódik az 5+5 program

Erdélyi Balázs elmondta: „nagy örömmel” fogadták, hogy Kapitány István gazdasági miniszter szeptember eleji bejelentésének megfelelően

folytatódhat a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) által meghirdetett 5+5 program.

Ennek keretében a vállalkozások 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH Start Hitelt, valamint 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, vagyis összességében 10 millió forint extra forráshoz jutnak.

Most 800, korábban már elbírált hitelkérelem indulhatott útnak, a pályázó cukrász vállalkozások már nagyon várták ezt. A 10 millió forint már kisebb gépek, berendezések korszerűsítésére elegendő összeg, jobb energiafogyasztást és hatékonyabb működést eredményez majd

– mondta Erdélyi Balázs, hozzátéve, hogy egy teljes géppark modernizálására ennél nagyobb összegre, mintegy 100 millió forintra lenne szükség.

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