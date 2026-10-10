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Ékszereket és luxusszállodai számlákat is elszámoltak közpénzből, vizsgálatot kezdeményezett a minisztérium
Gazdaság

Ékszereket és luxusszállodai számlákat is elszámoltak közpénzből, vizsgálatot kezdeményezett a minisztérium

Portfolio
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Hat esetben kezdeményezett vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium közel 20 milliárd forint értékű szerződés és kifizetés ügyében, mivel felmerült a hűtlen kezelés, valamint a közpénzekkel való visszaélés gyanúja. A feltárt szabálytalanságok miatt a tárca megtette a szükséges feljelentéseket az illetékes hatóságoknál – tájékoztatott egy Facebook-videóban Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.

A minisztériumi ellenőrzések során több intézménynél is komoly kérdések merültek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban.

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökségnél például luxusszállodai számlákat, ékszereket, gint és még egy felnőtt társasjátékot is elszámoltak a költségvetés terhére.

Más esetekben többmilliárdos informatikai beszerzéseket vizsgálnak, amelyeknél a párhuzamos elszámolások, valamint a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja merült fel. Előfordult olyan eset is, amikor egy külső megbízott akár 156 millió forintos kifizetésben részesült úgy, hogy a mögötte álló tényleges munkavégzés pontos tartalma nem tisztázott.

Az ügyben összesen hat feljelentést tettek a hatóságoknál. A minisztérium azt várja az eljáró szervektől, hogy állapítsák meg, történt-e bűncselekmény, érte-e vagyoni hátrány az államot, illetve hogy a közpénzek felhasználása szabályosan történt-e.

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Nekünk az a célunk, hogy a közélet minden területe megtisztuljon, a hatóságok tegyék a dolgukat, a közpénzeket lehetőleg visszaszerezzük

– fogalmazott Tanács Zoltán.

A tárcavezető hangsúlyozta, az építési és vasúti beruházásokhoz hasonlóan az informatikai szektort sem kerülték el a gyanús ügyek. Szavai szerint a visszaélések feltárása és tisztázása után a kormányzat a digitális állam építésére, valamint egy hatékonyabban működő államigazgatás megteremtésére kíván összpontosítani.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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