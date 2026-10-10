Erős kritikák és grandiózus tervek fogalmazódtak meg a Portfolio őszi energetikai csúcskonferenciáján

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Szerkezeti nehézségek vannak, ezért új irányok kellenek

A napot Tótth András energetikáért felelős államtitkár nyitotta meg. Előadásában kiemelte a magyar áramrendszer egyik alapvető ellentmondását. A 2025 októbere és 2026 szeptembere közötti időszakban a déli órák átlagos piaci ára 81, az esti időszaké 183 euró volt megawattóránként.

Délben olcsón exportálunk, este drágán importálunk - ez jelentős versenyhátrányt okoz az országnak

- mutatott rá.

Az államtitkár kiemelte, hogy emiatt új energiastratégiára van szüksége az országnak. A cél elérése érdekében a következő időszakban az érintett piaci és szakmai szereplők bevonásával részletes végrehajtási terveket, folyamatos monitoringot és megfelelő intézményi hátteret is kidolgoznának.

Mint elmondta, a következő négy év energiapolitikájának egyik legfontosabb célja az olcsóbb és tisztább energiaellátás megteremtése, amelyben az atomenergia és a megújuló energiaforrások kombinációja kaphat meghatározó szerepet.

A Paksi Atomerőmű meglévő blokkjainak üzemidő-hosszabbítása az ország egyik legfontosabb stratégiai beruházása, mivel jelenleg ez a legolcsóbban megvalósítható hagyományos energiatermelési fejlesztés

- mondta.

Előadását azzal zárta, hogy a minisztérium a vállalati versenyképesség javításának egyik első lépéseként az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) átalakítását tervezi, "miután a konstrukció az eredeti céljától nagyon elszakadt". A tárca ezért olyan átalakításra készül javaslatot tenni, amely az EKR-t ismét a vállalati energiahatékonysági beruházások ösztönzőjévé tenné.

Ezt követően Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke elmondta, hogy az egymást követő stressztesztek új megközelítést követelnek. A rendszer merevsége önmagában is drágítja az ellátást, emiatt a termelés bővítése mellett a fogyasztás alkalmazkodását, a tárolást és a hálózat hatékonyabb használatát is ösztönözni kell.

Az új tarfiáknak ezért abban is szerepük lehet, hogy

mennyire hatékonyan használjuk az energiát.

- mutatott rá Juhász Edit.

A Hivatal elnökét követően Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója európai léptékre emelte a beszélgetést: szerinte a széttagolt kontinensnek nemzetközileg is erős energiaipari vállalatokra van szüksége.

Az energiaipar előtt álló évtizedeket Vigeveno különösen meghatározó időszaknak tartja, mivel a fogyasztói elvárások átalakulása, a földgázellátás diverzifikációja és a villamosenergia-kereslet növekedése egyszerre alakítja át az európai piacot. A MET Csoport vezérigazgatója szerint a társaság már most is a legnagyobb nemzetközi szereplők mezőnyében versenyez, hosszú távú ambíciója azonban ennél is nagyobb:

olyan európai energiaipari bajnokká válni, amely globális szinten is meghatározó szerepet tölthet be.

Az előadások sorát Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgató folytatta, aki a sokak által kritizált rezsicsökkentést hozta fel.

Szerinte ez az előző kormány által létrehozott támogatási rendszer

"egy elefánt a szobában", emiatt sürgősen át kellene alakítani.

A támogatást a rászoruló háztartásokra kellene összpontosítani, a hálózati költségeket igazságosabban elosztani, az okos tarifákkal pedig jutalmazni a megtakarítást és az olcsóbb időszakokra áthelyezett fogyasztást. A családok védelmét és a hatékonyabb energiafelhasználást szerinte egyszerre kell megoldani.

Bacsa György, a MOL-csoport stratégiai operációért és üzletfejlesztésért felelős vezetője szerint a régió olcsó munkaerőre építő növekedési modellje elérte a korlátait.

Az innováció, a nagyobb hozzáadott érték és a regionális energetikai együttműködés döntheti el, sikerül-e elkerülni a tartós leszakadást

- hívta fel a figyelmet.

Az első szekciót ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója, a BCSDH elnöke zárta. Előadásában kiemelte, hogy a technológiai lehetőségek az évek alatt sokat bővültek, emiatt a termelés, a tárolás és az adatvezérelt irányítás összehangolásában látja a következő lépést.

Egy meglévő csatlakozási ponton a naperőmű, az akkumulátor és a gázmotor kombinációja olyan rugalmasságot adhat, amelyről tíz éve még csak álmodtunk

- mondta. "Ezzel együtt az energetikai vállalatok informatikai tudása is egyre fontosabb versenytényező" - tette hozzá.

Krízisek után, döntések előtt

A vezetői panelbeszélgetéseket két izgalmas előadás alapozta meg.

Az első előadásban Légrádi Gergely, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere kiemelte, hogy a változtatások sebessége önmagában is versenyképességi kérdés. Szerinte a technológiák mögött lemaradó szabályozás és a hiányos adatellátás közvetlenül növeli a piaci kockázatokat.

A kiszámítható keretek hiánya az árazásban és a beruházási döntésekben is megjelenik,

ezért az energiastratégiának végrehajtható szabályokkal és hatásvizsgálatokkal kell párosulnia

- emelte ki.

Ezután Veres Zsolt, a Schneider Electric Magyarország országigazgatója a működés oldaláról mutatta be a továbblépést: a mesterséges intelligencia és az energetikai adatok összekapcsolása a hibák megelőzését és a gyorsabb beavatkozást is lehetővé teheti. Ez a hálózatoktól a gyárakig javíthatja a hatékonyságot, feltéve, hogy

a különálló rendszerek adatai valóban összeérnek.

Mennyit ér egy új beruházás, ha a meglévő kapacitásokat sem használjuk jól? Az MMESZ elnöke, Novák Csaba által vezetett két vezetői beszélgetésben a piaci ösztönzők hiánya és a keresztfinanszírozás költségei kerültek a vita középpontjába.

Jamniczky Zsolt, az E.ON vezérigazgató-helyettese

a meglévő csatlakozási pontok jobb kihasználását és a fogyasztói rugalmasság bevonását sürgette.

Szekeres Eszter, a MET Magyarország vezérigazgatója szerint a cégek sokszor a kereskedői árrés néhány centjén alkudoznak,

miközben a beszerzési folyamat alatt maga az energiaár ennél nagyságrendekkel többet változhat.

Marik Gyula, a Shell Hungary igazgatóságának elnöke a földgáz következő évtizedekben betöltött kiegyenlítő szerepét hangsúlyozta. Ságodi Attila, a Paks II. elnök-vezérigazgatója pedig a nukleáris energia és a megújulók együttműködését emelte ki.

Tokai Magdolna, az ALTEO vezérigazgató-helyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy a beruházások értékelésekor a teljes energiarendszerre gyakorolt hatásukat kell vizsgálni és jelentős kihasználatlan lehetőséget lát a termelőeszközök és tárolók összehangolásában, az aggregációban és a digitalizációban.

Beck Zsófia, a BCG energia- és közműszegmensének globális vezetője pedig arra figyelmeztetett:

a technológiai célok mellé megtérülő üzleti modellek is kellenek.

Pap Gabriella, az Audax Renewables ügyvezető igazgatója szerint a vállalatok zöldenergia-beszerzését egyre inkább az exportpiaci elvárások, a finanszírozási feltételek és a szabályozási kötelezettségek határozzák meg. A hosszú távú áramvásárlási szerződések hazai terjedését ugyanakkor szerinte a Robin Hood-adó és a kiszámíthatatlan piaci környezet is fékezi.

Végül Péli Balázs, az OPUS TITÁSZ áramhálózati vezérigazgató-helyettese a hálózati csatlakozási kapacitások hiányát az egyik legfontosabb versenyképességi korlátnak nevezte.

Egy hálózatfejlesztés három-négy évet is igénybe vehet, ezért a döntések halogatása évekkel késleltetheti az új kapacitások elérhetőségét

- emelte ki.

Mi jöhet a napenergia után és mit bír el a rendszer?

Az ebédet követő délutáni programot az A teremben Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese nyitotta meg, aki a termelőkapacitások egyoldalú fejlesztését nevezte a magyar áramrendszer egyik gyenge pontjának.

A napelemes bővülést nem követte megfelelő ütemben a tárolás és a rugalmasság, így a déli túltermelés és az esti drága import egyszerre jelentkezik

- mondta.

Az előadást követően az áramhálózatok jövőjéről szóló panelbeszélgetést Aszódi Attila, a BME professzora moderálta. A beszélgetés során Králik Gábor, a MEKH elnökhelyettese a megfelelő árjelzéseket, Katona Ádám, az E.ON hálózatokért felelős vezérigazgató-helyettese pedig a kapacitások jobb kihasználását hangsúlyozta.

A fogyasztás időzítése maga is része lehet a megoldásnak

- emelte ki Katona Ádám.

Az első panelbeszélgetést követően Racsek Dániel, a GNX Engineering alapító-ügyvezetője tartott egy izgalmas előadást az árampiac egyik "legforróbb technológiájáról", az energiatárolókról.

Az energiatárolás gyors felfutása nem old meg automatikusan minden problémát

- mutatott rá.

Szerinte a tárolási stratégiát többféle technológiára és a tényleges felhasználási igényekre kell építeni. A névleges kapacitás mellett a veszteségek, a használhatóság és a beruházási költségek is számítanak.

Ezt követően Molnár Gábor, az Arctic Green Terv ügyvezető igazgatója jelentős, ma még kihasználatlan geotermikus lehetőségekről beszélt.

Becslése szerint megfelelő fejlesztésekkel

a hazai távhőrendszerek mintegy 80 százaléka geotermikus energiával is ellátható lenne.

A mélygeotermikus projektek kezdeti tőkeigénye és feltárási kockázata azonban magas, a fogyasztóknak pedig a hőforrás közelében kell lenniük. A földgáz kiváltásához ezért hosszú távon kiszámítható beruházási feltételek is szükségesek - tette hozzá.

A harmadik szekció zárásaként azt vették górcső alá a meghívott szakemberek, hogy a 2010-es éveket, majd a 2020-as évek elejét leuraló napelemek után milyen irányba lehet továbbfejleszteni a hazai erőművi portfóliót. Természetesen az egyik slágertéma azonnal az asztalra került: abban többségében egyetértettek, hogy a szélenergiára szükség van, de az első tender finanszírozhatósága körül maradtak nyitott kérdések.

Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners vezérigazgatója és Fehér Róbert, a 8G Energy vezérigazgatója, az MMESZ alelnöke a költségekre és a feltételek további tisztázására hívta fel a figyelmet. Molnár Gábor, a MET Renewables & Asset Management vezetője ugyanakkor nemzetközi összevetésben kedvezőnek nevezte a hazai fejlesztési-engedélyezési környezetet.

A beszélgetés véfe fele Bárdi Barnabás, a MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának vezetője megalapozottnak nevezte a széltenderrel kapcsolatos befektetői észrevételeket, és hangsúlyozta a szabályozási stabilitás jelentőségét. Az energiatárolásban a napelemeshez hasonló, bár kisebb léptékű felfutást lát.

Abban mindannyian egyetértettek, hogy

a hálózati kapacitások jobb kihasználásához fontos eszközt jelentenek a több technológiát közös helyszínen összekapcsoló fejlesztések.

Orosz gáz nélkül, új beszerzési logikával

A B terem nyitóelőadásában a kis moduláris reaktorok magyarországi lehetőségei is szóba kerültek. Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője elmondta: a vállalat több mint 40 magyar beszállítóval lépett kapcsolatba, és

Magyarországot kiemelt piacnak tekinti.

A 470 megawattos reaktorra épülő erőművek szabványosításától és sorozatgyártásától kiszámíthatóbb kivitelezést és csökkenő költségeket várnak. A hazai lehetőség így az esetleges erőmű-telepítés mellett az európai beszállítói programba való bekapcsolódásról is szól.

Ezt követően egy égető kérdés került az asztalra, az orosz gáz jövő évi kivezetése az európai piacokról. Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója szerint a magyar infrastruktúra orosz forrás nélkül is képes biztosítani az ország ellátását. Fritsch László, az MVM ONEnergy kereskedelmi vezérigazgató-helyettese ugyanakkor

az alternatív beszerzések megfizethetőségét komoly kihívásnak nevezte.

A Takácsné Tóth Borbála, a REKK vezető kutatója által vezetett panelben Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója a globális LNG-kínálat kiesésének kockázatát emelte ki. Mariana Liakopoulou, az Equinor tanácsadója a határokon átnyúló kereskedelem akadályainak csökkentését sürgette. Abban nagyrészt egyetértettek, hogy a több országon át érkező gázra rárakódó szállítási díjak költséghátrányt okozhatnak Magyarországnak.

A panelt követő előadásban a gyorsabb alkalmazkodásra konkrét vállalati példa is érkezett. Maár Péter, az E.ON projektmenedzsere és Kellényi István, a Bitmist managing partnere az áram- és gázértékesítés közös digitális platformra terelését mutatta be.

A korábban több rendszer között megoszló folyamatok egységesítése az ajánlatadást és az új termékek bevezetését is felgyorsítja

- emelték ki.

Végül a harmadik B szekciót záró panelbeszélgetésben előkerült az, hogy a vállalatoknak közben saját beszerzési rutinjukat is át kell alakítaniuk. A MEKSZ elnöke, Hiezl Tamás által moderált beszélgetésben Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások ügyvezetője és Bali Gábor, az Energiq vezetője egyaránt a folyamatos piacfigyelés és az előre kialakított beszerzési stratégia jelentőségét hangsúlyozta. Fekete Mariann, a SAVENCIA képviselője a vállalaton belüli felkészültség fontosságát erősítette meg.

A fix és változó árú elemek kombinálása, a többéves tervezés és a fogyasztás átütemezése együtt teremthet nagyobb mozgásteret

- mutatott rá.

Fejes Tibor, az Electron Holding kereskedelmi igazgatója szerint a hibrid szerződések népszerűsége mögött sokszor a beszerzési stratégia hiánya áll: a vállalatok addig várnak, amíg a fix ár már túl magas, majd igyekeznek mindkét árazási lehetőséget nyitva hagyni. Szépfy Márton, az E2 Hungary vezérigazgatója a hosszabb távú tervezést sürgette.

Arra figyelmeztetett, hogy

Európa az LNG térnyerésével a világpiac áringadozásainak is jobban kitetté vált, ezért a vállalatoknak három-öt éves beszerzési lehetőségekben is érdemes gondolkodniuk.

Vedres Péter István, a MEKH főosztályvezetője a zöldenergia-beszerzés összetettségére hozott példát: előfordult, hogy egy zöldáramot kereső ügyfél utólag már nem kívánta felhasználni a legolcsóbbként beszerzett, biomassza-alapú származási garanciát. A piac közben a biogáz és a biometán származási garanciáival is bővül, ami a hazai termelők számára új lehetőségeket kínál - tette hozzá.

Új megoldókulcs az energetikai beruházások finanszírozásához

Pénz és befektetői érdeklődés van, a megfelelően előkészített projektekből nehezebb elegendőt találni

- kezdte előadását az A terem záró szekciójában Üveges Szabolcs, az UniCredit Bank projekt- és strukturált finanszírozási vezetője.

Szerinte a finanszírozhatóság alapja továbbra is a kiszámítható pénzáram. A hosszú távú áramvásárlási szerződések, a PPA-k, illetve a tárolóknál a bevétel egy részét rögzítő megállapodások segíthetik a hitelhez jutást. A nap-, szél- és tárolókapacitások közös csatlakozási ponton történő fejlesztése javíthatja a kihasználtságot, de összetettebb üzleti modellt is jelent.

A banki nézőpont fontos szemponttal egészítette ki a támogatási rendszerekről folyó vitát. Üveges elismerte a negatív áramárak mellett is termelő KÁT-os erőművek problémáját, ugyanakkor hangsúlyozta:

ezek a beruházások hosszú távú szabályokra épülő befektetői és hitelezői döntésekből születtek. A reformnál ezért a meglévő finanszírozási megállapodások következményeit is figyelembe kell venni.

Az ATS Advisory alapítója, Kurucz Orsolya által moderált finanszírozási panelben Kis Ferenc, az Európai Beruházási Bank energetikai mérnöke és Kulcsárné Takács Krisztina, a SolServices pénzügyi igazgatója a célzott támogatások és a különböző finanszírozási források összehangolásáról beszélt. A piaci alapon életképes projekteknek a támogatásokra várakozás is versenyhátrányt okozhat, más technológiáknál viszont éppen egy jól célzott ösztönző segíthet az indulásban.

A pénz rendelkezésre állása mellett a megvalósítás idejével is számolni kell: egyes hálózati berendezésekre akár több évet kell várni

- emelték ki.

Vége egy korszaknak, de közben itt a másik

A B terem záró szekciójában a konferencián már egy frissen megvalósult piaci fordulat első tapasztalatairól is szó esett. Kádár Márton, a MAVIR szabályozási szolgáltatások fejlesztéséért felelős osztályvezetője a PICASSO- és MARI-platformokhoz való csatlakozás folyamatát ismertette.

Az automatikus szabályozási energia európai cseréje október 1-jén, a MARI-n keresztüli együttműködés október 5-én indult el. A magyar szereplők ezzel nagyobb piacra léptek, miközben a hazai rendszer kiegyensúlyozásában külföldi ajánlatok is versenyezhetnek.

Herczeg Sándor, a MEKH Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője az első napok alapján csökkenő szabályozási és kiegyenlítőenergia-árakról számolt be. A bővülő kínálat és az erősebb verseny mérsékelheti a rendszer költségeit.

Az indulás ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a határkeresztező kapacitások szűkössége mellett továbbra is kialakulhatnak árkiugrások... azonban néhány nap tapasztalata még nem ad választ minden hosszú távú kérdésre

- mutatott rá.

A Portfolio újságírója, Hörömpöli-Tóth Levente által vezetett záróbeszélgetésben Zhang Heng, a NEON Energy Trading vezető portfóliókezelője a korábbi, könnyen elérhető kiegyenlítő piaci bevételek átalakulására figyelmeztetett.

A hazai szolgáltatóknak alkalmazkodniuk kell az erősebb versenyhez

- mondta.

Kádár Márton a változás határait is kijelölte: az európai együttműködés az optimalizálást segíti, önmagában nem vált ki erőműveket. A fogyasztói költségek csökkentése és a beruházások megtérülése így ezen a piacon is szorosan összekapcsolódik.

Címlapkép forrása: Portfolio