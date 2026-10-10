Fájdalmas vallomás Putyin oligarchájától: még nem érte el a mélypontot az orosz gazdaság

A Bloomberg milliárdosindexe szerint mintegy 22 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Potanyin elismerte, hogy a moszkvai kormány "titáni erőfeszítéseket" tesz a költségvetési egyensúly megőrzéséért. Ez megteremtheti a feltételeket a jegybanki kamatcsökkentéshez és a gazdaságélénkítéshez, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az adóemelések – különösen a bányászati szektorban – tovább ronthatják a helyzetet.

Az orosz gazdasági tárca idénre mindössze 0,6 százalékos növekedést prognosztizál. A kabinet egyre súlyosabb költségvetési hiánnyal küzd, miközben folyamatosan növeli az ukrajnai háborúra fordított forrásokat. Ennek finanszírozására Moszkva a gazdaság szinte minden szegmensét magasabb adókkal, illetékekkel és egyéb elvonásokkal terheli meg.

A bányászati szektor esetében a kormány a 2027–2029-es időszakra akár 30 százalékos különadót vetett ki a rendkívüli nyereségre,

ami a Norilszk Nyikkelt az egyik legsúlyosabban érinti. Potanyin szerint ez a lépés tovább csökkentheti a nagyvállalatok beruházási kedvét. "Értjük a többlet fiskális teher szükségességét, de az elvonás kizárólag a nyereségből származhat" – fogalmazott, hozzátéve, hogy az adópolitika kiszámíthatatlansága és az ebből fakadó tervezési nehézségek akár nagyobb akadályt jelenthetnek a fejlesztések előtt, mint a magas kamatszint vagy a tőkehiány.

Potanyin arra is rámutatott, hogy a vállalkozások két évvel ezelőtt azzal a feltétellel támogatták az adóreformokat, hogy az adópolitika 2030-ig stabil marad – ez az ígéret azonban nem teljesült. Nyilatkozata hűen tükrözi az orosz nagyvállalati szféra és a háború finanszírozásával küzdő kormány közötti, egyre mélyülő szakadékot.

Címlapkép forrása: Shutterstock