Hivatali visszaélés gyanújával nyomoz a rendőrség Rákay Philip cégének milliárdos üzlete miatt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság magánfeljelentés alapján hivatali visszaélés gyanújával nyomoz a Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. ügyében.

Rákay cége 2022 novemberében 42 hektárt vásárolt a Hankook rácalmási gyára mellett, majd részben továbbadta a vállalatnak, részben elővásárlási jogot biztosított.

Az üzletet végül 2023-ban kötötték meg és több mint 1,4 milliárd forintos adózott nyereséget hozott.

A gyanú szerint a cég állami forrásból előre értesülhetett a Hankook bővítéséről.

A korábban különleges gazdasági övezetté nyilvánított térségben a 210 milliárdos, 450 munkahelyet teremtő beruházást Szijjártó Péter 2023 novemberében jelentette be.

Rákay Philip a megkeresésekre érdemben nem válaszolt, ügyvédje külföldi tartózkodására hivatkozott. A hozzá köthető Most vagy soha! film ügyében a NAV költségvetési csalás gyanújával nyomoz.

Címlapkép: Rákay Philip producer, moderátor a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert.