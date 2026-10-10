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Hivatali visszaélés gyanújával nyomoz a rendőrség Rákay Philip cégének milliárdos üzlete miatt
Gazdaság

Hivatali visszaélés gyanújával nyomoz a rendőrség Rákay Philip cégének milliárdos üzlete miatt

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Hivatali visszaélés gyanújával indított nyomozást a rendőrség Rákay Philip egyik érdekeltségének milliárdos hasznot hozó rácalmási földügylete kapcsán. A feltételezések szerint az üzletember cége belső kormányzati információk révén juthatott hozzá egy olyan területhez, amelyet rövid időn belül busás profittal értékesített a Hankook gumiabroncsgyárnak – írta meg a Telex.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság magánfeljelentés alapján hivatali visszaélés gyanújával nyomoz a Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. ügyében.

Rákay cége 2022 novemberében 42 hektárt vásárolt a Hankook rácalmási gyára mellett, majd részben továbbadta a vállalatnak, részben elővásárlási jogot biztosított.

Az üzletet végül 2023-ban kötötték meg és több mint 1,4 milliárd forintos adózott nyereséget hozott.

A gyanú szerint a cég állami forrásból előre értesülhetett a Hankook bővítéséről.

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A korábban különleges gazdasági övezetté nyilvánított térségben a 210 milliárdos, 450 munkahelyet teremtő beruházást Szijjártó Péter 2023 novemberében jelentette be.

Rákay Philip a megkeresésekre érdemben nem válaszolt, ügyvédje külföldi tartózkodására hivatkozott. A hozzá köthető Most vagy soha! film ügyében a NAV költségvetési csalás gyanújával nyomoz.

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Címlapkép: Rákay Philip producer, moderátor a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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