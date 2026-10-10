Időjárás: ránk szakadhat az ég a hétvégén

Délnyugat felől érkező mediterrán ciklon okoz országszerte kiadós esőzést a hétvégén, a csapadék zöme az esti és éjszakai órákban éri el az országot – számolt be a HungaroMet.
A csapadékzóna először a Dunántúlt és a középső tájakat éri el, majd kelet felé halad tovább.
Vasárnap reggelre a Dunántúlon jórészt megszűnik az eső, míg a Dunától keletre gyorsan gyengül a csapadék intenzitása. Az északkeleti vármegyékben várhatóan csak a késő délutáni órákra tisztul meg az ég.
Az ország döntő részén 10 millimétert meghaladó eső valószínű, a Dunántúl déli, délkeleti felén, valamint Bács-Kiskun vármegyében pedig területi átlagban akár 20 milliméternél is több csapadék összegyűlhet. Ezzel szemben a Rábától nyugatra, különösen az északnyugati határvidéken teljesen száraz területek is maradhatnak.
A meteorológiai előrejelzések pontosságával kapcsolatban felhívták a figyelmet arra, hogy a légkör alacsonyabb szintjei a valóságban szárazabbak, mint ahogyan azt az időjárási modellek számolják, így főként a keleti megyékben a csapadék mennyiségét nagyobb bizonytalanság terheli.
A csapadék jellege szempontjából kedvező a helyzet, hiszen a csapadék túlnyomó része eső formájában érkezik, így a talajban jól hasznosulhat.
Éjszaka ugyanakkor a délkeleti országrészben egy-egy beágyazott zivatar kialakulása sem zárható ki.
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