Időjárás: ránk szakadhat az ég a hétvégén

Kiadós esőt hoz a hétvégén egy délnyugat felől érkező mediterrán ciklon, a csapadék zöme az esti és éjszakai órákban hullik – közölte a HungaroMet. Az ország nagy részén 10 milliméternél több eső várható, a Dunántúl déli, délkeleti felén és Bács-Kiskunban akár 20 milliméter is összegyűlhet. A Rábától nyugatra viszont teljesen száraz területek is maradhatnak, a keleti megyékben pedig bizonytalan a várható mennyiség. A szakemberek szerint kedvező, hogy a csapadék túlnyomórészt eső formájában érkezik, így jól hasznosulhat a talajban.

Délnyugat felől érkező mediterrán ciklon okoz országszerte kiadós esőzést a hétvégén, a csapadék zöme az esti és éjszakai órákban éri el az országot – számolt be a HungaroMet.

A csapadékzóna először a Dunántúlt és a középső tájakat éri el, majd kelet felé halad tovább.

Vasárnap reggelre a Dunántúlon jórészt megszűnik az eső, míg a Dunától keletre gyorsan gyengül a csapadék intenzitása. Az északkeleti vármegyékben várhatóan csak a késő délutáni órákra tisztul meg az ég.

Az ország döntő részén 10 millimétert meghaladó eső valószínű, a Dunántúl déli, délkeleti felén, valamint Bács-Kiskun vármegyében pedig területi átlagban akár 20 milliméternél is több csapadék összegyűlhet. Ezzel szemben a Rábától nyugatra, különösen az északnyugati határvidéken teljesen száraz területek is maradhatnak.

A meteorológiai előrejelzések pontosságával kapcsolatban felhívták a figyelmet arra, hogy a légkör alacsonyabb szintjei a valóságban szárazabbak, mint ahogyan azt az időjárási modellek számolják, így főként a keleti megyékben a csapadék mennyiségét nagyobb bizonytalanság terheli.

A csapadék jellege szempontjából kedvező a helyzet, hiszen a csapadék túlnyomó része eső formájában érkezik, így a talajban jól hasznosulhat.

Éjszaka ugyanakkor a délkeleti országrészben egy-egy beágyazott zivatar kialakulása sem zárható ki.

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