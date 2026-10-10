Kezdődik Európa nagy alkuja: letette javaslatát a soros elnök

Az ír kompromisszumos javaslat még így is 30 százalékkal haladja meg az Unió jelenlegi, 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keretét. Az ír elnökség a Bizottság eredeti, mintegy 2 billió eurós javaslatát 2025-ös árakon 1,76 billió euróra kalkulálta, ehhez képest jelent a tervezet 141 milliárd eurós, azaz 8 százalékos megtakarítást.
A javaslat 3 százalékos csökkentést irányoz elő a regionális fejlesztési, valamint a mezőgazdasági és halászati kiadásokban, amelyek a büdzsé legnagyobb tételeit alkotják, míg a versenyképességi és biztonsági kiadások terén 13 százalékos visszavágást tartalmaz. Thomas Byrne ír miniszter sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a tervezet hidat kíván verni a tagállamok közötti nézeteltérések felett, és igyekszik egyensúlyt teremteni az új prioritások – mint a versenyképesség, a kutatás, az innováció, a biztonság és a védelem – finanszírozása, valamint a hagyományos szakpolitikák fenntartása között.
A javaslat emellett 55 milliárd eurónyi új bevételi forrást is megjelöl,
többek között vámokból, a szén-dioxid-kibocsátási kvóták értékesítéséből származó tagállami bevételek egy részéből, valamint az EU-ban működő nagyvállalatok éves átalányhozzájárulásából.
A nettó befizetők közül Friedrich Merz német kancellár, valamint svéd és holland miniszterek is bírálták a javaslatot, mondván, az uniós költségvetésnek megfizethetőnek kell maradnia azok számára, akik a finanszírozás fő terhét viselik. Az Európai Parlament képviselői – akik a Bizottság eredeti javaslatához képest 10 százalékos emelést szeretnének – szintén elutasítóan reagáltak, szerintük az ír terv gyengítené Európát, így nem számíthat a testület jóváhagyására.
Az uniós vezetői az október 15–16-i brüsszeli csúcstalálkozón tárgyalnak a tervezetről. A többéves pénzügyi keretről mind a 27 tagállamnak egyhangúlag kell megállapodnia.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az olajtermelés kétharmada leállt a Mexikói-öbölben a ciklon miatt
Készülnek Isaiasra.
Egy szelet süti kétezerért? Már ez sem számít ritkaságnak
Igazán kiemelt helyeken 3 ezres árral is találkozni.
Trump elküldte a selyemzsinórt Zelenszkijnek: itt az ideje új ukrán elnököt választani
Keményen nekiment az ukrán államfőnek.
Fájdalmas vallomás Putyin oligarchájától: még nem érte el a mélypontot az orosz gazdaság
Szerinte a kormány hatalmas erőfeszítéseket tesz.
Kezdődik Európa nagy alkuja: letette javaslatát a soros elnök
Indul a 2028-34-es költségvetés vitája.
Brüsszelnek sem tetszik a Trump-Putyin alku
Szerintük az orosz hadigépezetet finanszírozza.
Két héten belül amerikai delegáció érkezhet Moszkvába
Magas rangú tárgyalókat várnak.
Újra dörögnek a fegyverek: lerohanták a világ egyik legnépesebb országát – Küszöbön a totális háború?
A kérdés, megmarad polgárháborúnak, vagy regionális konfliktussá alakul az Afrika szarvánál zajló küzdelem.
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!