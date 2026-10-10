Kezdődik Európa nagy alkuja: letette javaslatát a soros elnök

Az EU soros ír elnöksége szombaton 8 százalékos csökkentést javasolt az Európai Bizottság 2028–2034-es költségvetési tervezetéhez képest, ami 1,6 billió eurós keretet jelentene. A takarékosabb tagállamok szerint azonban a csökkentés mértéke még így sem elegendő.

Az ír kompromisszumos javaslat még így is 30 százalékkal haladja meg az Unió jelenlegi, 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keretét. Az ír elnökség a Bizottság eredeti, mintegy 2 billió eurós javaslatát 2025-ös árakon 1,76 billió euróra kalkulálta, ehhez képest jelent a tervezet 141 milliárd eurós, azaz 8 százalékos megtakarítást.

A javaslat 3 százalékos csökkentést irányoz elő a regionális fejlesztési, valamint a mezőgazdasági és halászati kiadásokban, amelyek a büdzsé legnagyobb tételeit alkotják, míg a versenyképességi és biztonsági kiadások terén 13 százalékos visszavágást tartalmaz. Thomas Byrne ír miniszter sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a tervezet hidat kíván verni a tagállamok közötti nézeteltérések felett, és igyekszik egyensúlyt teremteni az új prioritások – mint a versenyképesség, a kutatás, az innováció, a biztonság és a védelem – finanszírozása, valamint a hagyományos szakpolitikák fenntartása között.

A javaslat emellett 55 milliárd eurónyi új bevételi forrást is megjelöl,

többek között vámokból, a szén-dioxid-kibocsátási kvóták értékesítéséből származó tagállami bevételek egy részéből, valamint az EU-ban működő nagyvállalatok éves átalányhozzájárulásából.

A nettó befizetők közül Friedrich Merz német kancellár, valamint svéd és holland miniszterek is bírálták a javaslatot, mondván, az uniós költségvetésnek megfizethetőnek kell maradnia azok számára, akik a finanszírozás fő terhét viselik. Az Európai Parlament képviselői – akik a Bizottság eredeti javaslatához képest 10 százalékos emelést szeretnének – szintén elutasítóan reagáltak, szerintük az ír terv gyengítené Európát, így nem számíthat a testület jóváhagyására.

Az uniós vezetői az október 15–16-i brüsszeli csúcstalálkozón tárgyalnak a tervezetről. A többéves pénzügyi keretről mind a 27 tagállamnak egyhangúlag kell megállapodnia.

Forrás: Reuters

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