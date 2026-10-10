Megérkezett Isaias: négy halott, százezerek áram nélkül

Négy ember életét vesztette, és közel 670 ezer háztartás maradt áram nélkül az Egyesült Államok délkeleti részén, miután az Isaias hurrikán szombaton lecsapott Florida partjaira, majd trópusi viharra gyengült. A 2026-os atlanti hurrikánszezon első jelentős vihara súlyos fennakadásokat okozott az energiaellátásban és a kőolajkitermelésben is.

A 2-es kategóriájú hurrikánként partot érő Isaias halálos áldozatainak egy részét a lakóházakra dőlő fák okozták. Ron DeSantis floridai kormányzó elmondta, hogy a partérést követően nem érkezett kutató-mentő egységek iránti kérelem, ami mérsékeltebb kiterjedésű pusztításra utal. A Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a viharhullámok, a villámárvizek, az erős szél és a tornádóveszély továbbra is fenyegetik a délkeleti államokat, különösen Florida nyugati sávját, Georgiát, valamint Észak- és Dél-Karolinát.

Az áramkimaradások leginkább Floridát sújtották,

ahol mintegy 420 ezer háztartás maradt áram nélkül. Alabamában 190 ezer, Georgiában 43 ezer, Mississippiben pedig 17 ezer fogyasztónál szűnt meg a szolgáltatás szombat délben. A kormányzó közlése szerint 16 ezer hálózati szerelő állt készenlétben az ellátás helyreállítására. Pensacola tengerparti városában ivóvízhiány lépett fel, a helyi repülőtér megrongálódott, így további tájékoztatásig nem fogad kereskedelmi járatokat.

A vihar jelentős hatást gyakorolt a Mexikói-öböl energiatermelésére is. Szombaton az öbölbeli kőolajkitermelés 69 százaléka, a földgáztermelésnek pedig a 57 százaléka állt, miközben az összes termelőplatform 30 százalékáról – mintegy 113 létesítményről – evakuálták a személyzetet. A Shell és a Chevron megkezdte ugyan a munkatársak visszaszállítását a fúrótornyokra, a teljes üzemi kapacitás helyreállítása azonban napokig eltarthat.

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Az ellátási zavarok kezelésére az amerikai Energiaügyi Minisztérium engedélyezte legfeljebb 4 millió hordó nyersolaj vészhelyzeti felszabadítását a stratégiai kőolajtartalékból. Donald Trump elnök pénteken úgy nyilatkozott, hogy a helyzetet ellenőrzés alatt tartják. Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter közölte, hogy Floridában és Alabamában katasztrófahelyzetet hagytak jóvá a szövetségi erőforrások mozgósítása érdekében.

Alabamában a kidőlt fák és a leszakadt villanyvezetékek miatt Houston megyében minden utat lezártak, a területre pedig villámárvíz-figyelmeztetést adtak ki. A Csendes-óceánon eközben a Rachel nevű vihar Alsó-Kalifornia északi partjai felé haladt, erős széllökéseket és megemelkedett tengerszintet hozva, míg Kaliforniában mintegy 7 ezer fogyasztó maradt áram nélkül.

Forrás: Reuters

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