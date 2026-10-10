Megérkezett Isaias: négy halott, százezerek áram nélkül

A 2-es kategóriájú hurrikánként partot érő Isaias halálos áldozatainak egy részét a lakóházakra dőlő fák okozták. Ron DeSantis floridai kormányzó elmondta, hogy a partérést követően nem érkezett kutató-mentő egységek iránti kérelem, ami mérsékeltebb kiterjedésű pusztításra utal. A Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a viharhullámok, a villámárvizek, az erős szél és a tornádóveszély továbbra is fenyegetik a délkeleti államokat, különösen Florida nyugati sávját, Georgiát, valamint Észak- és Dél-Karolinát.
Az áramkimaradások leginkább Floridát sújtották,
ahol mintegy 420 ezer háztartás maradt áram nélkül. Alabamában 190 ezer, Georgiában 43 ezer, Mississippiben pedig 17 ezer fogyasztónál szűnt meg a szolgáltatás szombat délben. A kormányzó közlése szerint 16 ezer hálózati szerelő állt készenlétben az ellátás helyreállítására. Pensacola tengerparti városában ivóvízhiány lépett fel, a helyi repülőtér megrongálódott, így további tájékoztatásig nem fogad kereskedelmi járatokat.
A vihar jelentős hatást gyakorolt a Mexikói-öböl energiatermelésére is. Szombaton az öbölbeli kőolajkitermelés 69 százaléka, a földgáztermelésnek pedig a 57 százaléka állt, miközben az összes termelőplatform 30 százalékáról – mintegy 113 létesítményről – evakuálták a személyzetet. A Shell és a Chevron megkezdte ugyan a munkatársak visszaszállítását a fúrótornyokra, a teljes üzemi kapacitás helyreállítása azonban napokig eltarthat.
Az ellátási zavarok kezelésére az amerikai Energiaügyi Minisztérium engedélyezte legfeljebb 4 millió hordó nyersolaj vészhelyzeti felszabadítását a stratégiai kőolajtartalékból. Donald Trump elnök pénteken úgy nyilatkozott, hogy a helyzetet ellenőrzés alatt tartják. Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter közölte, hogy Floridában és Alabamában katasztrófahelyzetet hagytak jóvá a szövetségi erőforrások mozgósítása érdekében.
Alabamában a kidőlt fák és a leszakadt villanyvezetékek miatt Houston megyében minden utat lezártak, a területre pedig villámárvíz-figyelmeztetést adtak ki. A Csendes-óceánon eközben a Rachel nevű vihar Alsó-Kalifornia északi partjai felé haladt, erős széllökéseket és megemelkedett tengerszintet hozva, míg Kaliforniában mintegy 7 ezer fogyasztó maradt áram nélkül.
Forrás: Reuters
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