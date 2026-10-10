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Megszólalt a Bundesbank vezére: kopogtat az államadósság-válság Európa ajtaján
Gazdaság

Megszólalt a Bundesbank vezére: kopogtat az államadósság-válság Európa ajtaján

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Jelentősen megnőtt egy európai államadósság-válság kialakulásának kockázata, miután az elmúlt időszak kötvénypiaci eladási hulláma egyértelmű figyelmeztetést küldött a kormányoknak – mondta Michael Theurer, a német Bundesbank igazgatósági tagja a Deutschlandfunknak adott interjújában a Bloomberg beszámolója szerint.

A jegybankár az interjújában hangsúlyozta, hogy jelenleg még nincs rendszerszintű államadósság-válság, a kockázatok azonban jelentősen emelkedtek.

De a franciaországi, illetve amerikai fejlemények is megmutatták, milyen gyorsan megrendítheti a befektetői bizalmat a politikai és költségvetési bizonytalanság.

Ahogy arról részletesen írtunk, az európai kötvénypiaci feszültségek középpontjában Franciaország áll, ahol a politikai és gazdasági problémák miatt jelentős eladási hullám bontakozott ki az állampapírpiacon.

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A nyugtalanság más, magas államadóssággal küzdő euróövezeti országokra is átterjedt, felvetve az Európai Központi Bank esetleges beavatkozásának lehetőségét.

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A francia kormány Roland Lescure pénzügyminiszter vezetésével 43 milliárd eurós hiánycsökkentő intézkedéscsomagot tervez, míg Olaszországban a kabinet a költségvetési egyensúly javítása érdekében az utolsó pillanatban mérsékelte a tervezett védelmi kiadásokat.

Theurer szerint ugyanakkor korai lenne az EKB beavatkozásáról beszélni, mivel a pénzügyi piacokon egyelőre nem láthatók olyan alapvetően fenntarthatatlan folyamatok, amelyek ezt indokolnák. Úgy véli, a francia és más euróövezeti döntéshozók tisztában vannak a helyzet súlyával, a piacok megnyugtatásához azonban hiteles költségvetési intézkedésekre van szükség.

A Bundesbank vezetője egyetértett Krisztalina Georgievával, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatójával, aki a héten sürgős cselekvésre szólította fel a kormányokat a rekordmagas adósságállományok miatt.

A koronavírus-járvány, valamint az ukrajnai és közel-keleti háborúk nyomán megugró kiadások több országot is kivezettek a biztonságos költségvetési tartományból.

Theurer szerint középtávú konszolidációs stratégiákra és a növekedést ösztönző beruházások előtérbe helyezésére van szükség.

Hozzátette, hogy bár Németország pénzügyi helyzete lényegesen kedvezőbb sok más országénál, de az adósságállomány ott is növekszik, ezért Berlinnek is sürgősen meg kell kezdenie a költségvetési konszolidációt.

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Címlapkép forrása: (c) Copyright 2024, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images

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