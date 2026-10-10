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Megszólalt a miniszter: komoly változások jönnek a magyar egészségügyben
Gazdaság

Megszólalt a miniszter: komoly változások jönnek a magyar egészségügyben

Portfolio
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A 2027-es költségvetésben tervezett 500 milliárd forintos többletforrás jelentős lépést jelent a magyar egészségügyi rendszer megerősítésében. A pluszforrások átlátható és hatékony felhasználásával a kormányzat az ellátáshoz való hozzáférést, a betegbiztonságot és az ágazati munkakörülményeket kívánja érdemben javítani – derült ki Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-bejegyzéséből.

Az állami egészségügyre fordított GDP-arányos kiadások mértéke alapvetően határozza meg a szolgáltatások színvonalát és a rendszer hosszú távú fenntarthatóságát. A tárca álláspontja szerint az ágazat átfogó megújítása folyamatos szakmai munkát, következetes döntéshozatalt és állandó finomhangolást igényel.

A többletforrások bevonásával a várólisták lerövidítését, a betegellátás jobb hozzáférhetőségét és a szektor strukturális átalakítását célozzák meg.

Az egészségügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a forrásbevonás önmagában még nem jelent garanciát, a pénzeszközök célzott és ésszerű elosztása legalább ennyire elengedhetetlen.

Ugyanakkor tudjuk, hogy a több pénz önmagában nem old meg minden problémát. Legalább ilyen fontos, hogy a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóan, hatékonyan és a betegek valódi szükségleteihez igazodva használjuk fel

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– fogalmazott a tárcavezető.

A minisztérium olyan érdemi átalakításokon dolgozik, amelyek a gyakorlatban, a mindennapi betegellátásban is érezhető javulást hoznak a lakosság számára.

Mert a siker valódi mércéje nem az lesz, hogy mennyivel költünk többet, hanem az, hogy mennyivel jobb ellátást kapnak a magyar emberek

– zárta gondolatait Hegedűs Zsolt.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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