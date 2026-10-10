Mehet az orosz nafta: feloldották az exporttilalmat Putyin és Trump alkuja után

Oroszország részben feloldotta a dízelexportra vonatkozó tilalmat, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodást kötött az orosz üzemanyag amerikai és globális piacokra történő szállításáról.

Az orosz kormány szombaton bejelentette, hogy azonnali hatállyal részben visszavonja a gázolaj kiviteli tilalmát. A döntésre azt követően került sor, hogy Putyin és Trump megállapodást kötött az orosz dízelüzemanyag egyesült államokbeli és világpiaci értékesítéséről.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes közleményében hangsúlyozta, hogy

a finomítói kapacitások a belföldi kereslet maradéktalan kielégítése mellett a meghatározott exportmennyiség teljesítésére is maradéktalanul elegendőek.

Forrás: Reuters

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