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Nem várt közeledés Romániával: közös erővel harcolnak Magyarországgal a milliárdos uniós forrásokért
Gazdaság

Nem várt közeledés Romániával: közös erővel harcolnak Magyarországgal a milliárdos uniós forrásokért

Portfolio
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A 2026-os budapesti kormányváltás nyomán pragmatikusabbá és szorosabbá vált a román–magyar viszony, ami az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások és az EU-bővítés felgyorsulásában is megmutatkozik – mondta el a Transtelexnek Valentin Naumescu, a román államfő európai ügyekért felelős tanácsosa. A politikus szerint a két ország közös gazdasági és biztonsági érdekek mentén dolgozik együtt az unió jövőbeli költségvetésének kialakításán. Eközben Románia a régió meghatározó energetikai szereplőjévé kíván válni, fenntartva erős és egymást kiegészítő elköteleződését mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok felé.

Az idei magyarországi kormányváltás érezhetően kedvező hatással volt az Európai Unió Ukrajnát támogató politikájára és a keleti bővítésre. Bukarest és Budapest között ma nincsenek stratégiai nézeteltérések, mivel a kétoldalú kapcsolatok gyakorlati alapokra kerültek – állította Naumescu.

Szerinte az együttműködés középpontjában a gazdasági és infrastrukturális projektek állnak, a biztonságpolitikai területen pedig a keleti szárny védelméhez szükséges katonai mobilitás kapott kiemelt szerepet.

Magyarország Románia harmadik legfontosabb gazdasági partnere, ezért a két ország közös érdekei mentén egyre sikeresebben hangolja össze lépéseit az európai porondon. Ennek kézzelfogható eredménye szerinte, hogy felgyorsultak Ukrajna és a Moldovai Köztársaság uniós csatlakozási tárgyalásai, és a tervek szerint az év végéig minden tárgyalási fejezetcsoport megnyílhat.

Románia és Magyarország az EU 2028–2034-es többéves pénzügyi keretéről zajló vitákban is szorosan együttműködik Naumescu állítása szerint. A tizenhét tagállamot tömörítő Kohézió Barátai csoportban közösen lépnek fel azért, hogy a kohéziós és a közös agrárpolitikai források szintje a nettó befizető országok nyomása ellenére is megmaradjon. Mint a román politikus ismertette, céljuk, hogy az unió új prioritásait, köztük a védelmi ipart és a gazdasági versenyképességet a tagállami befizetések drasztikus emelése nélkül lehessen finanszírozni, amihez új, saját uniós forrásokat kell bevonni.

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Szerinte a megegyezés sürgető, ha ugyanis az Európai Tanács decemberi ülésén nem születik konszenzus, a 2027-ben esedékes európai választási hullám miatt a megállapodás akár jövő őszig is elhúzódhat, ami veszélybe sodorná a finanszírozás 2028-as zavartalan indulását.

Közölte, hogy a román külpolitika továbbra is határozottan kiáll a transzatlanti kapcsolatok fontossága mellett. Naumescu visszautasította azokat a kritikákat, amelyek szerint Nicușor Dan államfő túlságosan engedékeny lenne a Trump-adminisztrációval szemben. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok Európa legfőbb stratégiai szövetségese, a NATO nukleáris védőernyője és az amerikai katonai jelenlét pedig jelenleg is elengedhetetlen a kontinens, különösen a keleti szárny biztonságához. Arról is beszélt, hogy az európai szövetségeseknek a jövőben egyre nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját hagyományos fegyveres védelmükért, Naumescu ugyanakkor kizárta, hogy a transzatlanti szövetség meggyengülne, vagy hogy Washington és Moszkva Európa feje felett háttéralkut kötne.

Románia álláspontja szerint az uniós integráció mélyítése és az amerikai partnerség fenntartása kiegészíti egymást.

Arról is beszélt Naumescu, hogy az ország egyre proaktívabb szerepet vállal az uniós döntéshozatalban, a román diplomácia kitartó munkájának eredménye az EU fekete-tengeri stratégiája és a konstancai biztonsági központ létrehozása is. Románia a közeljövőben a régió meghatározó energetikai központjává válhat, hiszen a jövőre induló fekete-tengeri földgázkitermelés révén jelentős gázexportőrré léphet elő. A nukleáris és megújuló energiaforrásokba irányuló beruházások szintén ezt az irányt erősítik, a határokon átnyúló hálózatok fejlesztésével pedig Románia kulcsszerepet játszhat az európai energiapiac egységesítésében és az orosz energiahordozóktól való függetlenedésben.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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