Súlyos helyzet a magyar egészségügyben: már több mint ezer körzetben nincs elérhető orvos

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint

az aktív orvosok száma 2020 és 2024 között folyamatosan nőtt, 2025-ben azonban 2,3 százalékkal, 42 117-re csökkent az érvényes engedéllyel rendelkezők létszáma.

2026 őszére tovább romlott a helyzet, egy októberi szakmai konferencián ugyanis már 1025 betöltetlen háziorvosi körzetről számoltak be, ami a 2019-es adat 2,4-szerese. Aggasztóbb, hogy az üres praxisok 90 százaléka több mint egy éve betöltetlen, 37 százalékuk pedig öt évnél is régebben.

Az érintett körzetek 15 százalékában már egy évtizede nincs saját orvos.

A hiány gyakorlatilag az egész országot érinti, a határ menti településeken és az Alföld délkeleti részén azonban különösen súlyos, és a Közép-Dunántúlon is az átlagosnál nagyobb. Nógrád és Békés vármegyében nagyjából minden negyedik körzet üres, és Jász-Nagykun-Szolnokban is ekkora az arány. Borsodban minden ötödik praxis betöltetlen, a térség sok kistelepülésén pedig egyáltalán nincs állandó orvos.

Budapesten is egyre több a tartósan betöltetlen praxis, már minden nyolcadik körzetben nincs orvos, így a főváros lassan utoléri az országos átlagot.

A magánellátás elszívó ereje és a magas megélhetési költségek régóta rontják a helyzetet, amelyet a kötelező háziorvosi ügyeleti rendszer bevezetése tovább súlyosbított. A korábbi központi ügyelet megszűnése és a kötelező feladatvállalás sok idősebb orvost, illetve családalapítás előtt álló fiatal orvost riasztott el.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) rendszerszintű okokra vezeti vissza, hogy a fiatal orvosok elkerülik a háziorvosi pályát, kiemelik, hogy

a háziorvosi bértábla átlagosan 300 ezer forinttal marad el a szakorvosi fizetésektől, a teljes bértámogatás pedig csak szoros praxisközösségben érhető el, ezen kívül annak csak töredéke jár.

A gyógyítást jelentős vállalkozási és adminisztratív terhek nehezítik, miközben a finanszírozás érdemben figyelmen kívül hagyja, hogy a jómódú fővárosi és a hátrányos helyzetű vidéki körzetek egészen eltérő körülmények között működnek. A szakma elöregedését jelzi, hogy alig 400 háziorvos fiatalabb 40 évesnél, a 70 év felettiek száma pedig eléri az 1400-at.

A háziorvoshiány az egész egészségügyet terheli, mivel helyi alapellátás nélkül gyengül a háziorvosok kapuőri szerepe, és elmarad a krónikus betegek szűrése és gondozása. A páciensek emiatt olyan problémákkal is a sürgősségi osztályokra és a kórházakba kerülnek, amelyeket helyben is el lehetne látni. Minden üres praxisnak van helyettesítő orvosa, kapacitásuk azonban véges, túlterheltségük pedig rontja az ellátás minőségét.

A szakmai szervezetek szerint az egyszeri letelepedési támogatással nem lehet a pályára vonzani a fiatalokat, ehhez kiszámítható életpályamodellre és a bérolló zárására lenne szükség.

Az érdekképviseletek kevesebb adminisztrációt és modern eszközöket is sürgetnek a munkakörülmények javítása érdekében. Úgy látják, hogy a tartósan üres körzeteket csak akkor lehet betölteni, ha valódi csapatmunka alakul ki, és a hátrányos helyzetű térségek kiemelt támogatást kapnak.

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