Tisza-kormány: sorjáznak a feljelentések, új hírek érkeztek a költségvetésről

A magyar és szlovén nemzetiségi közösségek oktatásáról, kultúrájáról és támogatásáról egyeztetett pénteken Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Suzana Lep Šimenko, a határon túli szlovénekért felelős miniszter a magyar–szlovén határvidéken – közölte a magyar tárca szombaton az MTI-vel.

A két miniszter felkereste a Rába-vidék szlovén és a Muravidék magyar közösségeit, egyeztetett a nemzetiségi önkormányzatok, parlamenti képviseletek és civil szervezetek vezetőivel, valamint oktatási, kulturális és médiain­tézményeket, közösségi tereket és mintagazdaságokat látogatott meg.

A magyar minisztérium további támogatást biztosít a szentgotthárdi szlovén nemzetiségi rádió, a Radio Monošter működéséhez. A felek megerősítették a nemzetiségi kezdeményezéseket finanszírozó közös alap támogatását, Lendván pedig átadták az alap forrásaiból részben megvalósult könyvtári és kulturális központ ifjúsági részlegét.

A miniszterek egyetértettek abban, hogy az anyanyelvi oktatás, a kultúra és a média támogatása elengedhetetlen a nemzetiségi közösségek identitásának megőrzéséhez, a régió fejlődéséhez és a népességfogyás mérsékléséhez. A határ menti együttműködés a két ország uniós érdekérvényesítését is erősítheti.

A tárcavezetők megállapodtak, hogy jövőre folytatják az egyeztetéseket, addig pedig megvizsgálják további közös fejlesztések és projektek lehetőségét.