Tisza-kormány: sorjáznak a feljelentések, új hírek érkeztek a költségvetésről

Váratlan közeledés Romániával: közös erővel harcolnak Magyarország a milliárdos uniós forrásokért
A 2026-os budapesti kormányváltás nyomán pragmatikusabbá és szorosabbá vált a román–magyar viszony, ami az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások és az EU-bővítés felgyorsulásában is megmutatkozik – mondta el a Transtelexnek Valentin Naumescu, a román államfő európai ügyekért felelős tanácsosa. A politikus szerint a két ország közös gazdasági és biztonsági érdekek mentén dolgozik együtt az unió jövőbeli költségvetésének kialakításán. Eközben Románia a régió meghatározó energetikai szereplőjévé kíván válni, fenntartva erős és egymást kiegészítő elköteleződését mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok felé.
Megszólalt Vitézy Dávid a budapesti csődhelyzet elhárításáról
A kormány 120 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad Budapestnek, amellyel elhárul a főváros közvetlen csődveszélye, és biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése. A Magyar Közlönyben megjelent döntést a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén kötött megállapodás előzte meg. A forrásból Budapest rendezheti felhalmozott tartozásait, cserébe pedig eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt indított pereitől. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány és a főváros együttműködése elengedhetetlen a város hosszú távú működéséhez. A megállapodás az útfelújítások finanszírozására és a BKK szolgáltatási területének regionális kiterjesztésére is elvárásokat fogalmaz meg.
Kisebbségi jogokról egyeztetett Tarr Zoltán
A magyar és szlovén nemzetiségi közösségek oktatásáról, kultúrájáról és támogatásáról egyeztetett pénteken Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Suzana Lep Šimenko, a határon túli szlovénekért felelős miniszter a magyar–szlovén határvidéken – közölte a magyar tárca szombaton az MTI-vel.
A két miniszter felkereste a Rába-vidék szlovén és a Muravidék magyar közösségeit, egyeztetett a nemzetiségi önkormányzatok, parlamenti képviseletek és civil szervezetek vezetőivel, valamint oktatási, kulturális és médiaintézményeket, közösségi tereket és mintagazdaságokat látogatott meg.
A magyar minisztérium további támogatást biztosít a szentgotthárdi szlovén nemzetiségi rádió, a Radio Monošter működéséhez. A felek megerősítették a nemzetiségi kezdeményezéseket finanszírozó közös alap támogatását, Lendván pedig átadták az alap forrásaiból részben megvalósult könyvtári és kulturális központ ifjúsági részlegét.
A miniszterek egyetértettek abban, hogy az anyanyelvi oktatás, a kultúra és a média támogatása elengedhetetlen a nemzetiségi közösségek identitásának megőrzéséhez, a régió fejlődéséhez és a népességfogyás mérsékléséhez. A határ menti együttműködés a két ország uniós érdekérvényesítését is erősítheti.
A tárcavezetők megállapodtak, hogy jövőre folytatják az egyeztetéseket, addig pedig megvizsgálják további közös fejlesztések és projektek lehetőségét.
Vagyonadó: Kármán András fontos új részleteket tisztázott
2027 januárjától vagyonadót vezet be a kormány az 1 milliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára. Az új, önbevalláson alapuló adónem kulcsa a vagyon értékétől függően 1 és 1,5 százalék között alakul, az első adófizetési határidő pedig 2027. augusztus 31. lesz – derült ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből, amelyet Kármán András pénzügyminiszter ismertetett Facebook-bejegyzésében.
Magyar Péter üzent a szennyező cégeknek
A vállalásunknak megfelelően jelentősen szigorítunk a környezetvédelmi szabályokon: a szennyező nagyüzemek kapcsán ötmilliárd forintra emeljük a kiszabható bírságot. Elég volt a következmények nélküli szennyezésből – írta szombati Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.
Feljelentést tett a kormány a 166 milliárdos ügyletben – megszólalt az Indotek-csoport
Az Indotek Group állítja, hogy az Exim-finanszírozás során szabályosan járt el, és egyetlen forint sem veszett el. A cégcsoport így reagált Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentésére, aki két, összesen 166 milliárd forintos Exim-ügylet miatt tesz feljelentést hűtlen kezelés, hanyag kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. Az egyik ügylet az Indotekhez köthető, több mint 110 milliárd forintos kötvényvásárlás. A miniszter szerint a bank már a megkötéskor komoly kockázatokat látott, a kibocsátó nem adott megfelelő fedezetet, az állam mégis a kockázat 80 százalékára vállalt kezességet. Az Indotek ezzel szemben azt állítja, hogy célhoz kötött, kamatokkal együtt visszafizetendő forrásról van szó, és kész együttműködni a hatóságokkal.
Tisza-kormány: sorjáznak a feljelentések, új hírek érkeztek a költségvetésről
Mozgalmasan telt a péntek a magyar belpolitikában: Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatón jelentett be több fontos kormányzati döntést. Így azt, hogy
megkezdődtek a tárgyalások az autópálya-koncessziós szerződés lezárásáról, a tervek szerint 2027 áprilisától ismét a Magyar Közút üzemeltetné a teljes hazai gyorsforgalmi úthálózatot.
A kormány a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. Déli körvasút építéséből történő kizárásáról is beszámolt.
Újabb részletek derültek ki a készülő 2027-es költségvetésből, így Magyar Péter bejelentette, hogy jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig este az összeg felhasználásának terveit is ismertette.
Az is kiderült, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs forrásokat szintén jelentősen növelné a kabinet.
Kármán András pénzügyminiszter közben részletezte a kata 2027-től tervezett átalakítását: ismét lehetővé válna a cégeknek történő számlázás, és a mellékállású vállalkozók előtt is megnyílna az adózási forma.
A fuvarozóknak is kedvezményt jelentett be a kormány: december végéig literenként 25 forinttal növelik a gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegét, ami mintegy 6,3 milliárd forintos támogatást jelent az ágazatnak.
Az elszámoltatási ügyek is folytatódnak, a sort Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter folytatta, mivel a 166 milliárd forint értékű EXIM-befektetés miatt tett feljelentést hűtlen kezelés, hanyag kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. Az Exim Bank átvilágítása nyomán indított eljárások összértéke ezzel már megközelíti az 1300 milliárd forintot.
Magyar Péter közben ismét lemondásra szólította fel Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét, akit az előző kormány idején történt tiltott pártfinanszírozás eltűrésével vádolt meg.
Budapest ügyében is fontos döntés született: a Magyar Közlönyben hivatalosan megjelent a fővárosnak nyújtandó 120 milliárd forintos költségvetési támogatásról szóló kormányhatározat. Karácsony Gergely főpolgármester eközben a kerületi polgármesterekhez fordult a fővárosi finanszírozási rendszer átalakítása érdekében. A pénteken kihirdetett intézkedések között a környezetvédelmi bírságok szigorítása is szerepel: a visszaeső szabályszegő cégeknek az árbevételük legalább fél százalékát, de minimum ötmillió forintot kell fizetniük.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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