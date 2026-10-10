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Tisza-kormány: sorjáznak a feljelentések, új hírek érkeztek a költségvetésről
Gazdaság

Tisza-kormány: sorjáznak a feljelentések, új hírek érkeztek a költségvetésről

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A kormány megkezdte a tárgyalásokat az autópálya-koncessziós szerződés lezárásáról, így 2027 áprilisától ismét a Magyar Közút üzemeltetheti a teljes gyorsforgalmi úthálózatot. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közelkedési miniszter azt is bejelentette, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt.-t kizárták a Déli körvasút építéséből. A 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, a kata pedig ismét elérhető lesz a cégeknek számlázó és a mellékállású vállalkozók számára. A fuvarozók literenként 25 forinttal több jövedéki adót igényelhetnek vissza a gázolaj után, a lakossági állampapírok adómentessége pedig az uniós kötelezettségszegési eljárás ellenére is megmarad. Kapitány István miniszter közben újabb, 166 milliárd forintos Exim-ügyben tett feljelentést, a Magyar Közlönyben pedig megjelent a fővárosnak szánt 120 milliárd forintos támogatásról szóló kormányhatározat.
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Váratlan közeledés Romániával: közös erővel harcolnak Magyarország a milliárdos uniós forrásokért

A 2026-os budapesti kormányváltás nyomán pragmatikusabbá és szorosabbá vált a román–magyar viszony, ami az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások és az EU-bővítés felgyorsulásában is megmutatkozik – mondta el a Transtelexnek Valentin Naumescu, a román államfő európai ügyekért felelős tanácsosa. A politikus szerint a két ország közös gazdasági és biztonsági érdekek mentén dolgozik együtt az unió jövőbeli költségvetésének kialakításán. Eközben Románia a régió meghatározó energetikai szereplőjévé kíván válni, fenntartva erős és egymást kiegészítő elköteleződését mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok felé.

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Váratlan közeledés Romániával: közös erővel harcolnak Magyarország a milliárdos uniós forrásokért
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Megszólalt Vitézy Dávid a budapesti csődhelyzet elhárításáról

A kormány 120 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad Budapestnek, amellyel elhárul a főváros közvetlen csődveszélye, és biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése. A Magyar Közlönyben megjelent döntést a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén kötött megállapodás előzte meg. A forrásból Budapest rendezheti felhalmozott tartozásait, cserébe pedig eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt indított pereitől. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány és a főváros együttműködése elengedhetetlen a város hosszú távú működéséhez. A megállapodás az útfelújítások finanszírozására és a BKK szolgáltatási területének regionális kiterjesztésére is elvárásokat fogalmaz meg.

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Megszólalt Vitézy Dávid a budapesti csődhelyzet elhárításáról
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Kisebbségi jogokról egyeztetett Tarr Zoltán

A magyar és szlovén nemzetiségi közösségek oktatásáról, kultúrájáról és támogatásáról egyeztetett pénteken Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Suzana Lep Šimenko, a határon túli szlovénekért felelős miniszter a magyar–szlovén határvidéken – közölte a magyar tárca szombaton az MTI-vel.

A két miniszter felkereste a Rába-vidék szlovén és a Muravidék magyar közösségeit, egyeztetett a nemzetiségi önkormányzatok, parlamenti képviseletek és civil szervezetek vezetőivel, valamint oktatási, kulturális és médiain­tézményeket, közösségi tereket és mintagazdaságokat látogatott meg.

A magyar minisztérium további támogatást biztosít a szentgotthárdi szlovén nemzetiségi rádió, a Radio Monošter működéséhez. A felek megerősítették a nemzetiségi kezdeményezéseket finanszírozó közös alap támogatását, Lendván pedig átadták az alap forrásaiból részben megvalósult könyvtári és kulturális központ ifjúsági részlegét.

A miniszterek egyetértettek abban, hogy az anyanyelvi oktatás, a kultúra és a média támogatása elengedhetetlen a nemzetiségi közösségek identitásának megőrzéséhez, a régió fejlődéséhez és a népességfogyás mérsékléséhez. A határ menti együttműködés a két ország uniós érdekérvényesítését is erősítheti.

A tárcavezetők megállapodtak, hogy jövőre folytatják az egyeztetéseket, addig pedig megvizsgálják további közös fejlesztések és projektek lehetőségét.

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Vagyonadó: Kármán András fontos új részleteket tisztázott

2027 januárjától vagyonadót vezet be a kormány az 1 milliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára. Az új, önbevalláson alapuló adónem kulcsa a vagyon értékétől függően 1 és 1,5 százalék között alakul, az első adófizetési határidő pedig 2027. augusztus 31. lesz – derült ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből, amelyet Kármán András pénzügyminiszter ismertetett Facebook-bejegyzésében.

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Vagyonadó: Kármán András fontos új részleteket tisztázott
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Magyar Péter üzent a szennyező cégeknek

A vállalásunknak megfelelően jelentősen szigorítunk a környezetvédelmi szabályokon: a szennyező nagyüzemek kapcsán ötmilliárd forintra emeljük a kiszabható bírságot. Elég volt a következmények nélküli szennyezésből – írta szombati Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.

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Feljelentést tett a kormány a 166 milliárdos ügyletben – megszólalt az Indotek-csoport

Az Indotek Group állítja, hogy az Exim-finanszírozás során szabályosan járt el, és egyetlen forint sem veszett el. A cégcsoport így reagált Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentésére, aki két, összesen 166 milliárd forintos Exim-ügylet miatt tesz feljelentést hűtlen kezelés, hanyag kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. Az egyik ügylet az Indotekhez köthető, több mint 110 milliárd forintos kötvényvásárlás. A miniszter szerint a bank már a megkötéskor komoly kockázatokat látott, a kibocsátó nem adott megfelelő fedezetet, az állam mégis a kockázat 80 százalékára vállalt kezességet. Az Indotek ezzel szemben azt állítja, hogy célhoz kötött, kamatokkal együtt visszafizetendő forrásról van szó, és kész együttműködni a hatóságokkal.

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Feljelentést tett a kormány a 166 milliárdos ügyletben – megszólalt az Indotek-csoport
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Tisza-kormány: sorjáznak a feljelentések, új hírek érkeztek a költségvetésről

Mozgalmasan telt a péntek a magyar belpolitikában: Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatón jelentett be több fontos kormányzati döntést. Így azt, hogy

megkezdődtek a tárgyalások az autópálya-koncessziós szerződés lezárásáról, a tervek szerint 2027 áprilisától ismét a Magyar Közút üzemeltetné a teljes hazai gyorsforgalmi úthálózatot.

A kormány a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. Déli körvasút építéséből történő kizárásáról is beszámolt.

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Újabb részletek derültek ki a készülő 2027-es költségvetésből, így Magyar Péter bejelentette, hogy jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig este az összeg felhasználásának terveit is ismertette.

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Az is kiderült, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs forrásokat szintén jelentősen növelné a kabinet.

Kármán András pénzügyminiszter közben részletezte a kata 2027-től tervezett átalakítását: ismét lehetővé válna a cégeknek történő számlázás, és a mellékállású vállalkozók előtt is megnyílna az adózási forma.

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A fuvarozóknak is kedvezményt jelentett be a kormány: december végéig literenként 25 forinttal növelik a gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegét, ami mintegy 6,3 milliárd forintos támogatást jelent az ágazatnak.

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Az elszámoltatási ügyek is folytatódnak, a sort Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter folytatta, mivel a 166 milliárd forint értékű EXIM-befektetés miatt tett feljelentést hűtlen kezelés, hanyag kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. Az Exim Bank átvilágítása nyomán indított eljárások összértéke ezzel már megközelíti az 1300 milliárd forintot.

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Magyar Péter közben ismét lemondásra szólította fel Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét, akit az előző kormány idején történt tiltott pártfinanszírozás eltűrésével vádolt meg.

Budapest ügyében is fontos döntés született: a Magyar Közlönyben hivatalosan megjelent a fővárosnak nyújtandó 120 milliárd forintos költségvetési támogatásról szóló kormányhatározat. Karácsony Gergely főpolgármester eközben a kerületi polgármesterekhez fordult a fővárosi finanszírozási rendszer átalakítása érdekében. A pénteken kihirdetett intézkedések között a környezetvédelmi bírságok szigorítása is szerepel: a visszaeső szabályszegő cégeknek az árbevételük legalább fél százalékát, de minimum ötmillió forintot kell fizetniük.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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