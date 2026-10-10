Trump alkut kötött Oroszországgal, a németek viszont nem kérnek belőle

A német szövetségi kormány fenntartja az Oroszország elleni szankciókat, és európai partnereivel további büntetőintézkedéseken dolgozik, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az orosz dízelüzemanyag-szállításokról szóló megállapodást - közölte Stefan Kornelius német kormányszóvivő szombaton Berlinben.

Kornelius hangsúlyozta, hogy Németország továbbra is teljes mértékben elkötelezett az Oroszország elleni szankciók mellett, és változatlanul támogatja Ukrajnát az orosz támadásokkal szembeni védekezésben. Hozzátette, hogy a diplomáciai erőfeszítések a békés rendezés érdekében folytatódnak.

A német gazdasági minisztérium szóvivője közölte, hogy Németország 2023 óta nem importál orosz olajat és olajtermékeket. Hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása több forrásra támaszkodik, így független az orosz olajtól, és az ellátásbiztonság azóta is garantált.

A tárca megerősítette, hogy Németország továbbra is teljes mértékben támogatja az Európai Unió szankciós csomagjait.

Donald Trump pénteken jelentette be, hogy Oroszország több százezer tonna dízelüzemanyagot szállíthat a világpiacra az üzemanyagárak mérséklése érdekében. Az amerikai elnök közlése szerint kormánya átmenetileg felfüggesztette az orosz dízelüzemanyagra vonatkozó amerikai szankciókat. A Kreml megerősítette a megállapodás létrejöttét.

Friedrich Merz német kancellár és Katherina Reiche gazdasági miniszter tudomásul vette az amerikai döntést, de jelezte, hogy Németország és európai partnerei továbbra is kitartanak az Oroszország elleni szankciók mellett.

Merz október elején vállalatvezetők kíséretében Kijevbe látogatott. A német kancellár többször megerősítette, hogy Németország nem csökkenti az ukrán kormány támogatását. Németország Ukrajna legnagyobb európai pénzügyi és katonai támogatója.

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