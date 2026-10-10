Vagyonadó: Kármán András fontos, új részleteket tisztázott

A vagyonadó azokat terheli, akiknek a nettó vagyona eléri az 1 milliárd forintot – ismertette a pénzügyi tárcavezető.

Az adóalap a bankszámlákon tartott megtakarításokra és az ingatlanokra terjed ki, és az ingóságokat, valamint a céges vagyont is magában foglalja.

Az adóalapba beszámítanak a pénzügyi alapokban tartott és a bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök is. Az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonrészre 1 százalékos kulcs vonatkozik, a 100 milliárd forint feletti részt pedig 1,5 százalékos adó terheli – mint arról korábban a Portoflio is részletes, magyarázó cikkben számolt be.

Az adóelkerülés megakadályozására a jogszabálytervezet előírja, hogy a kiskorú gyermekek vagyona automatikusan a szülői felügyeletet gyakorló szülő adóalapjába számít bele. Ez alól csak a gyermek saját keresetéből vagy örökségéből származó vagyon kivétel. A házastársak a vagyonjogi szerződésük szerint vagy fele-fele arányban megosztva teljesíthetik a kötelezettséget.

A vagyon értékének megállapítását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online kalkulátorokkal és indexálási módszerekkel segíti, a cégek értékelésénél pedig a svájci adójog elveit veszik alapul.

A belföldi adóilletőségű magánszemélyek magyarországi és külföldi vagyonuk után egyaránt adóznak, a külföldi illetőségűeknek pedig magyarországi ingatlanjaik és társasági részesedéseik után kell megfizetniük az adót.

Az adózók a fizetendő vagyonadó 5 százalékát közvetlenül közcélokra ajánlhatják fel.

„A vagyonadó bevezetésével egy létező társadalmi igényt emelünk törvényi szintre, hozzájárulva egy stabil és méltányos ország építéséhez” – indokolta a döntést a tárcavezető. Hozzátette, hogy a nagyobb vagyon nagyobb társadalmi felelősséggel is jár.

Címlapkép: Kármán András pénzügyminiszter a kata, vagyonadó és ekho adózásról szóló elemzõi háttérbeszélgetésen a Pénzügyminisztériumban 2026. október 8-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán.