15°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Vagyonadó: Kármán András fontos, új részleteket tisztázott
Gazdaság

Vagyonadó: Kármán András fontos, új részleteket tisztázott

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
2027 januárjától vagyonadót vezet be a kormány az 1 milliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára. Az új, önbevalláson alapuló adónem kulcsa a vagyon értékétől függően 1 és 1,5 százalék között alakul, az első adófizetési határidő pedig 2027. augusztus 31. lesz – derült ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből, amelyet Kármán András pénzügyminiszter ismertetett Facebook-bejegyzésében.

A vagyonadó azokat terheli, akiknek a nettó vagyona eléri az 1 milliárd forintot – ismertette a pénzügyi tárcavezető.

Az adóalap a bankszámlákon tartott megtakarításokra és az ingatlanokra terjed ki, és az ingóságokat, valamint a céges vagyont is magában foglalja.

Az adóalapba beszámítanak a pénzügyi alapokban tartott és a bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök is. Az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonrészre 1 százalékos kulcs vonatkozik, a 100 milliárd forint feletti részt pedig 1,5 százalékos adó terheli – mint arról korábban a Portoflio is részletes, magyarázó cikkben számolt be.

Az adóelkerülés megakadályozására a jogszabálytervezet előírja, hogy a kiskorú gyermekek vagyona automatikusan a szülői felügyeletet gyakorló szülő adóalapjába számít bele. Ez alól csak a gyermek saját keresetéből vagy örökségéből származó vagyon kivétel. A házastársak a vagyonjogi szerződésük szerint vagy fele-fele arányban megosztva teljesíthetik a kötelezettséget.

Még több Gazdaság

Váratlan közeledés Romániával: közös erővel harcolnak Magyarország a milliárdos uniós forrásokért

Kína olajtaktikája ravasz volt - Most azonban egyre nőnek a költségek

Tisza-kormány: sorjáznak a feljelentések, új hírek érkeztek a költségvetésről

A vagyon értékének megállapítását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online kalkulátorokkal és indexálási módszerekkel segíti, a cégek értékelésénél pedig a svájci adójog elveit veszik alapul.

A belföldi adóilletőségű magánszemélyek magyarországi és külföldi vagyonuk után egyaránt adóznak, a külföldi illetőségűeknek pedig magyarországi ingatlanjaik és társasági részesedéseik után kell megfizetniük az adót.

Az adózók a fizetendő vagyonadó 5 százalékát közvetlenül közcélokra ajánlhatják fel.

„A vagyonadó bevezetésével egy létező társadalmi igényt emelünk törvényi szintre, hozzájárulva egy stabil és méltányos ország építéséhez” – indokolta a döntést a tárcavezető. Hozzátette, hogy a nagyobb vagyon nagyobb társadalmi felelősséggel is jár.

Kapcsolódó cikkünk

Minden részlet kiderült a vagyonadóról: rögtön ráugrottak az internetezők a témára

Vagyonadó-tervezet: így kalkulálhatnak az ingatlantulajdonosok

Minden részlet a vagyonadóról - Mutatjuk, hogyan fognak fizetni a gazdagok

Címlapkép: Kármán András pénzügyminiszter a kata, vagyonadó és ekho adózásról szóló elemzõi háttérbeszélgetésen a Pénzügyminisztériumban 2026. október 8-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: feljelentés, minimálbéremelés, költségvetés - zajlik a kormányzati munka
Itt van a magyar egészségügy plusz 500 milliárd forintos nagy terve
Váratlan ajándék a Tisza-kormánytól: sok nyugdíjas még nagyobb emelést kap januárban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility