Véleményt mondott Magyarországról a Scope Ratings

Az uniós pénzek felszabadítása és az intézményi környezet javulása támogatja Magyarország hitelminősítését a Scope Ratings jelentése szerint. A hitelminősítő BBB besorolással, pozitív kilátással értékeli az országot, miközben a magas államadósságot és a jelentős kamatterheket továbbra is komoly kockázatnak tartja. Idén 1,8, jövőre 2,2 százalékos gazdasági növekedéssel számol.

A Scope szerint a májusban hivatalba lépett kormány gyorsan haladt azokkal a jogszabályi és intézményi változtatásokkal, amelyek a felfüggesztett uniós forrásokhoz való hozzáférést segítik. A jelentés alapján a helyreállítási alapból 10 milliárd euró felszabadítása már megtörtént, folyósítását pedig decemberre várják.

Emellett a hitelminősítő további 4,2 milliárd eurónyi, felfüggesztett kohéziós forrás felszabadítására számít, ami még az Európai Tanács jóváhagyásától függ.

A két összeg együttesen a 2025-ös GDP mintegy 6,5 százalékának felel meg, így érdemben javíthatja a költségvetési, növekedési és külső finanszírozási kilátásokat.

A pozitív kilátás azt jelzi, hogy a Scope a felminősítés irányába mutató kockázatokat látja erősebbnek. Ehhez a költségvetési konszolidáció előrehaladása, az intézményi javulás tartóssága, a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika és az uniós pénzek további beérkezése járulhat hozzá. A hitelminősítő az euróövezeti csatlakozási törekvésekkel összhangban álló költségvetési javulást is a lehetséges felminősítési tényezők közé sorolja.

A Scope a 2025-ös 0,7 százalékos növekedés után 2026-ra 1,8, 2027-re 2,2 százalékos GDP-bővülést vár. Mindkét évben a fogyasztás lehet a fő hajtóerő, miközben az uniós forrásokból megvalósuló beruházások és a nagy külföldi kapacitásbővítések is támogathatják a gazdaságot.

A fő veszélyt a külső környezet jelenti: az energiaellátási zavarok és a tartósan magas energiaárak közvetlenül is fékezhetik a magyar gazdaságot, illetve ronthatják a fontos exportpiacok, köztük Németország teljesítményét.

A drágább energiaimport miatt a folyó fizetési mérleg tavalyi, GDP-arányosan 1,7 százalékos többlete idén jelentősen csökkenhet. Jövő évtől a Scope nagyjából egyensúlyban lévő külső mérleggel számol.

A kedvezőbb intézményi kilátások mellett a költségvetés helyzete változatlanul korlátozza a hitelminősítést.

A Scope alapforgatókönyvében a GDP-arányos államadósság a 2025-ös 74,4 százalékról idén 77,8, jövőre 78,6 százalékra emelkedik, 2031-re pedig eléri a 80,9 százalékot. A nettó kamatkiadások 2026-ban a GDP 3,8 százalékát tehetik ki.

A finanszírozás szerkezete ugyanakkor védelmet nyújt: a jelentős belföldi befektetői bázis és a lakossági állampapírprogram mérsékli a külső forrásoktól való függést. A devizaadósság mintegy 30 százalékos aránya azonban továbbra is magas. A bankrendszert a Scope tőkeerősnek, likvidnek és ellenálló jövedelmezőségűnek értékeli.

A besorolásra a növekedési kilátások jelentős romlása, a költségvetési helyzet tartós gyengülése vagy a külső egyensúly és a tartalékmegfelelés számottevő romlása jelentene veszélyt.

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