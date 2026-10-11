A vártnál is több eső zúdult Magyarországra: még nem ért véget a csapadékos idő

A meteorológiai szolgálat Facebook-videójában ismertetett adatok szerint a csapadékos időjárás tegnap napközben eleinte a délnyugati területeken, valamint a Dunántúl nyugati és északi részein kezdődött, ott azonban kezdetben még csak csekélyebb mennyiségű esőt regisztráltak. Estétől viszont jelentősen intenzívebbé vált a csapadéktevékenység, amikor a nyugati csapadékrendszerhez egy délnyugat felől érkező újabb zóna kapcsolódott.

"Várakozásainknak megfelelően vagy még kissé azt is túlszárnyalta az éjszakai órákban tartós esőzést okozó csapadékzóna" – értékelte a helyzetet a HungaroMet.

A két csapadékzóna egyesülésének köszönhetően az ország túlnyomó részén kiadós eső hullott.

A folyamatnak ugyanakkor még nincs teljesen vége, déli irányból ugyanis újabb csapadékzóna érkezik,

amely a keleti tájakon még néhány milliméterrel növelheti az éjszaka során regisztrált csapadékösszeget.

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