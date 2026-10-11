Dömsödi Gábor nyert Pásztón, de nem lesz egyszerű dolga a testülettel

Dömsödi Gábor nyerte a pásztói időközi polgármester-választást. A függetlenként induló politikus a voksok közel felét megszerezve térhet vissza a Nógrád vármegyei település élére, amelyet 2014 és 2018 között egyszer már irányított.

A voksolást azért kellett kiírni, mert a város korábbi vezetője, a kormánypárti Farkas Attila idén júniusban egészségügyi okokra hivatkozva lemondott a tisztségéről. A testületben azonban továbbra is fideszes többség van, velük szemben három független - köztük az egyik jelölt, Kerekes László - foglal helyet.

A vasárnapi választáson három független jelölt mérette meg magát. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján

Dömsödi Gábor 1596 szavazatot gyűjtött be, ezzel az érvényes voksok 47,42 százalékát szerezte meg.

A második helyen Kerekes László végzett 1214 szavazattal (36,07 százalék), míg Zeke Tamást 556-an támogatták (16,52 százalék). Utóbbi egyébként fideszes színekben korábban bekerült a képviselőtestületbe.

A régi-új városvezető a mostani megválasztásáig a Pásztóhoz közeli Bokor község polgármestereként dolgozott.

Az időközi választáson a több mint hétezer választópolgár közel fele vett részt, ami 47,74 százalékos részvételi arányt jelentett a településen.

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