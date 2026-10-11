Feltörték a népszerű magyar házhozszállító rendszerét, kiszivároghattak a felhasználók adatai

A vállalat az érintett ügyfeleknek küldött tájékoztató levelében számolt be arról, hogy október 5-én jogosulatlan behatolást és adatletöltést észleltek. A támadók hozzáfértek a vásárlók és az ügyfélszolgálat közötti üzenetváltások egy részéhez, amelyek magukban foglalják az idén július 8. óta küldött e-maileket, az április 21. utáni chatbeszélgetéseket, valamint a telefonhívások leiratait is – függetlenül attól, hogy az ügyfelek élő munkatárssal vagy a cég virtuális asszisztensével beszéltek.

A kiszivárgott adatok között szerepelhetnek

a beszélgetésekbe feltöltött fájlok, telefonszámok, lakcímek, bevásárlólisták és egyéb személyes megjegyzések.

A cég felhívta a figyelmet arra, hogy ezeket az információkat a kiberbűnözők kifejezetten személyre szabott, hitelesnek tűnő adathalász e-mailekhez vagy telefonhívásokhoz használhatják fel. Az elkövetők például a vállalat munkatársának kiadva magukat hamis pénzvisszatérítést ígérhetnek a gyanútlan ügyfeleknek.

Bár a biztonsági rést már kijavították, és a jogosulatlan hozzáférést megszüntették, a Kifli.hu óvatosságra inti a vásárlókat. Arra kérik az ügyfeleket, hogy ha bárki gyanús üzenetet kap, semmiképp ne kattintson az abban található hivatkozásokra. Ehelyett nyissák meg önállóan a hivatalos weboldalt, és a megszokott csatornákon keresztül ellenőrizzék a megkeresés valódiságát.

Emellett nyomatékosan kérik a felhasználókat, hogy kéretlen üzenetekre vagy hívásokra reagálva soha ne adjanak meg jelszavakat, internetbanki belépési adatokat, bankkártya-információkat vagy jóváhagyási kódokat. Amennyiben valaki egy korábbi ügyintézés során mégis megosztotta a jelszavát, azt érdemes minél előbb megváltoztatnia, ha pedig banki adatokat is megadott a chaten, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a számlavezető bankjával.

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