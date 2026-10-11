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Hadházy Ákos feljelentést tesz az augusztus 20-i tűzijáték ügyében, szerinte dupla kifizetés is történhetett
Gazdaság

Hadházy Ákos feljelentést tesz az augusztus 20-i tűzijáték ügyében, szerinte dupla kifizetés is történhetett

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Feljelentést tesz Hadházy Ákos az augusztus 20-i rendezvények beszerzései miatt, mert szerinte a Belügyminisztérium lezárult vizsgálata több lényeges kérdést megválaszolatlanul hagyott. A volt országgyűlési képviselő azt állítja: a jelentés alapján nem zárható ki, hogy az állam kétszer fizetett ugyanazokért a pirotechnikai eszközökért.

Hadházy Ákos vasárnapi Facebook-bejegyzésében bírálta a Belügyminisztérium harmincoldalas vizsgálati jelentését.

Szerinte a dokumentum nem tisztázza, történt-e túlárazás, ki döntött az ajánlattételre meghívott három cég kiválasztásáról, és miért ismerhette a későbbi nyertes a többieknél korábban a rendezvény részleteit.

Ugyancsak hiányolja Radnai Márk szerepének vizsgálatát: állítása szerint a kormánybiztos neve egyszer sem szerepel a jelentésben.

A volt képviselő elismeri, hogy az idei rendezvénysorozat olcsóbb lett a korábbiaknál, szerinte azonban az alacsonyabb összköltség önmagában nem zárja ki a túlárazást vagy más visszaélést. Ehhez azt is tételesen össze kellene vetni, mennyivel kevesebb szolgáltatást vásárolt az állam a csökkentett program keretében.

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Kétszer fizethettek ugyanazokért az eszközökért?

Hadházy legsúlyosabb felvetése a pirotechnikai eszközök elszámolására vonatkozik. Bejegyzése szerint az új szerződés egyik pontja rögzítette, hogy az eszközöket korábban már legyártották, és 735 millió forintot fizettek értük a korábbi alvállalkozónak. Az új nyertes feladata így ezek átvétele és a tűzijáték lebonyolítása lett volna.

Egy másik szerződéses pont ugyanakkor robbanóanyagok beszerzését is tartalmazta. Hadházy szerint azt a táblázatot, amely alapján tisztázni lehetett volna az esetleges kettős elszámolást, üresen hagyták,

ezért a minisztériumi vizsgálat nem oszlatta el a dupla kifizetés gyanúját.

A volt képviselő korábban a belügyminisztériumi vizsgálat eredményétől tette függővé a feljelentést. Most azt írta: a jelentésben maradt tisztázatlan kérdések miatt ezt elkerülhetetlennek tartja.

A rendőrség már nyomoz

A Belügyminisztérium vizsgálata a döntések, a meghívott cégek kiválasztása és a költségbecslések dokumentálásában is hiányosságokat talált. A bizottság a korábbi és az új szerződések elszámolásának tételes egyeztetését, valamint a pirotechnikai termékek felhasználásának ellenőrzését javasolta. A jelentés arra is kitért, hogy az eltérő programtartalom és a nyitott elszámolások miatt a szerződéses összegek különbsége nem tekinthető végleges megtakarításnak.

A közbeszerzés ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság már nyomozást indított, közbeszerzési és koncessziós eljárásban versenyt korlátozó megállapodás bűntettének gyanúja miatt – közölte a rendőrség a 24.hu-val.

Radnai Márk korábban azt közölte, hogy kizárólag a rendezvény kreatív koncepciójának kialakításában segített, a közbeszerzésben és a szervezésben nem vett részt. A nyilvánosságra került levelezésről azt állította, hogy bár egyes üzeneteken másolatban szerepelt az e-mail-címe, azokat nem olvasta, nem válaszolt rájuk, tartalmukról pedig a sajtóból értesült.

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